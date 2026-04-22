ČEZ: Temelínští energetici opět pomohli Českému červenému kříži

Zaměstnanci Jaderné elektrárny Temelín opět prověřili své domácí zásoby a podpořili dobrou věc. Během tří dnů se jim v rámci charitativní sbírky „Průvan v šatníku“ podařilo nashromáždit celkem 350 kilogramů ošacení, obuvi a doplňků. Celý výtěžek putuje do Ošacovacího střediska Českého červeného kříže v Českých Budějovicích.
Letošní, v pořadí již desátý ročník této tradiční akce potvrdil, že temelínským zaměstnancům není situace lidí v nouzi lhostejná. Do sběrných míst v areálu elektrárny nosili energetici nejen zachovalé obnošené kousky, ale často i zcela nové dětské, pánské a dámské oblečení.
„Darované věci použijeme pro sociálně slabé spoluobčany v našem Ošacovacím středisku. V poslední době se potýkáme s nedostatkem kvalitního materiálu, proto nás tato pomoc velmi těší. Věci od zaměstnanců elektrárny jsou vždy v perfektním stavu a naši klienti tuto podporu velmi oceňují,“ uvedl Martin Hrneček, ředitel Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice.
Sbírka „Průvan v šatníku“ je jedním z mnoha charitativních projektů, do kterých se pracovníci jihočeské elektrárny pravidelně zapojují. Podle organizátorů je právě u textilních sbírek důležitá nejen kvantita, ale především kvalita darovaného zboží, která je v Temelíně dlouhodobě na vysoké úrovni. „Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili. Velmi nás těší, že osudy lidí v nelehkých životních situacích nezůstávají u zaměstnanců elektrárny bez povšimnutí,“ dodal Martin Hrneček.
Většina vytříděného oblečení zamíří k lidem bez domova, rodinám v tísni nebo seniorům, kterým Červený kříž v regionu dlouhodobě pomáhá.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 4,3 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
