ČEZ: Temelínští energetici opět pomohli Českému červenému kříži

22.04.2026 11:52 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Během tří dnů se v rámci charitativní sbírky „Průvan v šatníku“ podařilo nashromáždit celkem 350 kilogramů ošacení, obuvi a doplňků.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Zaměstnanci Jaderné elektrárny Temelín opět prověřili své domácí zásoby a podpořili dobrou věc. Během tří dnů se jim v rámci charitativní sbírky „Průvan v šatníku“ podařilo nashromáždit celkem 350 kilogramů ošacení, obuvi a doplňků. Celý výtěžek putuje do Ošacovacího střediska Českého červeného kříže v Českých Budějovicích.

Letošní, v pořadí již desátý ročník této tradiční akce potvrdil, že temelínským zaměstnancům není situace lidí v nouzi lhostejná. Do sběrných míst v areálu elektrárny nosili energetici nejen zachovalé obnošené kousky, ale často i zcela nové dětské, pánské a dámské oblečení.

„Darované věci použijeme pro sociálně slabé spoluobčany v našem Ošacovacím středisku. V poslední době se potýkáme s nedostatkem kvalitního materiálu, proto nás tato pomoc velmi těší. Věci od zaměstnanců elektrárny jsou vždy v perfektním stavu a naši klienti tuto podporu velmi oceňují,“ uvedl Martin Hrneček, ředitel Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže České Budějovice.

Sbírka „Průvan v šatníku“ je jedním z mnoha charitativních projektů, do kterých se pracovníci jihočeské elektrárny pravidelně zapojují. Podle organizátorů je právě u textilních sbírek důležitá nejen kvantita, ale především kvalita darovaného zboží, která je v Temelíně dlouhodobě na vysoké úrovni. „Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili. Velmi nás těší, že osudy lidí v nelehkých životních situacích nezůstávají u zaměstnanců elektrárny bez povšimnutí,“ dodal Martin Hrneček.

Většina vytříděného oblečení zamíří k lidem bez domova, rodinám v tísni nebo seniorům, kterým Červený kříž v regionu dlouhodobě pomáhá.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 4,3 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme:

Skupina ČEZ pokořila v rakovnické průmyslovce Emila Kolbena
ČEZ: Mladí svářeči z celé republiky změřili své dovednosti v Jaderné elektrárně Temelín
ČEZ: Poslední dominanta podkrušnohorských elektráren jde k zemi
Nadace ČEZ: Nová venkovní posilovna má přívlastek Oranžová

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

