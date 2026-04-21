Premiér Babiš: Máme nejlepší lékaře a chceme nejlepší nemocnice a přístroje

21.04.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš navštívil v úterý 21. dubna 2026 společnost Siemens Healthineers v německém Forchheimu.

Premiér Babiš: Máme nejlepší lékaře a chceme nejlepší nemocnice a přístroje
Foto: Babiš, YT
Popisek: Andrej Babiš

V německém Forchheimu se nachází jedno z klíčových vývojových a výrobních center společnosti Siemens Healthineers, zaměřených na moderní zdravotnické technologie. Během návštěvy jednal s vedením společnosti a prohlédl si její pracoviště. Hlavními tématy návštěvy byly trendy ve zdravotnictví, digitalizace procesů, využití umělé inteligence a možnosti, jak moderní technologie mohou přispět ke zvyšování kvality péče o pacienty a k udržitelnosti zdravotních systémů.

Během návštěvy se premiér seznámil s?celým technologickým řetězcem vývoje a výroby polovodičových krystalů, které tvoří klíčovou součást moderních detektorů využívaných v pokročilých zobrazovacích systémech. Prohlédl si také výrobní závod na systémy výpočetní tomografie (CT), jenž patří mezi technologickou špičku v oblasti přesné a rychlé diagnostiky.

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

85%
3%
7%
5%
hlasovalo: 662 lidí

Významná pozornost byla také věnována inovativní technologii Photon Counting, která představuje zásadní posun ve vývoji výpočetní tomografie. Tato technologie umožňuje dosahovat výrazně vyšší kvality obrazu, lepší rozlišovací schopnosti a efektivnějšího využití záření, což přináší přímý přínos jak pro bezpečnost a komfort pacientů, tak pro přesnost lékařské diagnostiky. Zástupci společnosti Siemens Healthineers premiérovi také představili systém Digital Twin, který umožňuje digitální modelování výrobních procesů a podporuje efektivnější řízení, optimalizaci provozu a udržitelný rozvoj zdravotnických technologií.

„Tyto unikátní přístroje umí detekovat věci, které jsou třikrát menší, než detekuje lidský zrak. Jsou pro budoucnost našeho zdravotnictví klíčové, protože nám pomůžou pokračovat ve strategii, že máme nejlepší lékaře na světě a chceme mít nejlepší nemocnice a přístroje,“ zmínil po návštěvě premiér.

Český premiér také připomněl, že Německo je pro Českou republiku dlouhodobě největším a strategicky nejdůležitějším obchodním partnerem, který se podílí na téměř třiceti procentech celkového obratu zahraničního obchodu ČR. Spolupráce obou zemí se významně rozvíjí také ve zdravotnictví, zejména v oblasti zobrazovacích technologií, modernizace nemocnic a digitalizace zdravotní péče.

Společnost Siemens patří mezi významné technologické a průmyslové partnery České republiky. V Česku zaměstnává přibližně 7 000 lidí, z nichž zhruba 950 působí ve výzkumu a vývoji. Firma zde provozuje tři výrobní závody, dvě centra sdílených služeb a devět vývojových center. Konkrétně Siemens Healthineers patří mezi světové lídry v oblasti zdravotnických technologií a dlouhodobě vyvíjí řešení, která propojují špičkový výzkum, vysoce specializovanou výrobu a praktické potřeby zdravotnických zařízení.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

Babiš , Německo , premiér , zdravotnictví , technologie

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Máme nejlepší lékaře na světě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Video

Proč jste zakázal armádě zveřejnit video s prezidentem? Je už sice zveřejněno, ale nebylo hned. Proč?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Počet opakování do objemu, rýsování a hubnutíPočet opakování do objemu, rýsování a hubnutí Zdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášněZdravotní srovnání balené a kohoutkové vody budí vášně

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

