Premiér Babiš: Máme nejlepší lékaře a chceme nejlepší nemocnice a přístroje

V německém Forchheimu se nachází jedno z klíčových vývojových a výrobních center společnosti Siemens Healthineers, zaměřených na moderní zdravotnické technologie. Během návštěvy jednal s vedením společnosti a prohlédl si její pracoviště. Hlavními tématy návštěvy byly trendy ve zdravotnictví, digitalizace procesů, využití umělé inteligence a možnosti, jak moderní technologie mohou přispět ke zvyšování kvality péče o pacienty a k udržitelnosti zdravotních systémů.
Během návštěvy se premiér seznámil s?celým technologickým řetězcem vývoje a výroby polovodičových krystalů, které tvoří klíčovou součást moderních detektorů využívaných v pokročilých zobrazovacích systémech. Prohlédl si také výrobní závod na systémy výpočetní tomografie (CT), jenž patří mezi technologickou špičku v oblasti přesné a rychlé diagnostiky.
Významná pozornost byla také věnována inovativní technologii Photon Counting, která představuje zásadní posun ve vývoji výpočetní tomografie. Tato technologie umožňuje dosahovat výrazně vyšší kvality obrazu, lepší rozlišovací schopnosti a efektivnějšího využití záření, což přináší přímý přínos jak pro bezpečnost a komfort pacientů, tak pro přesnost lékařské diagnostiky. Zástupci společnosti Siemens Healthineers premiérovi také představili systém Digital Twin, který umožňuje digitální modelování výrobních procesů a podporuje efektivnější řízení, optimalizaci provozu a udržitelný rozvoj zdravotnických technologií.
„Tyto unikátní přístroje umí detekovat věci, které jsou třikrát menší, než detekuje lidský zrak. Jsou pro budoucnost našeho zdravotnictví klíčové, protože nám pomůžou pokračovat ve strategii, že máme nejlepší lékaře na světě a chceme mít nejlepší nemocnice a přístroje,“ zmínil po návštěvě premiér.
Český premiér také připomněl, že Německo je pro Českou republiku dlouhodobě největším a strategicky nejdůležitějším obchodním partnerem, který se podílí na téměř třiceti procentech celkového obratu zahraničního obchodu ČR. Spolupráce obou zemí se významně rozvíjí také ve zdravotnictví, zejména v oblasti zobrazovacích technologií, modernizace nemocnic a digitalizace zdravotní péče.
Společnost Siemens patří mezi významné technologické a průmyslové partnery České republiky. V Česku zaměstnává přibližně 7 000 lidí, z nichž zhruba 950 působí ve výzkumu a vývoji. Firma zde provozuje tři výrobní závody, dvě centra sdílených služeb a devět vývojových center. Konkrétně Siemens Healthineers patří mezi světové lídry v oblasti zdravotnických technologií a dlouhodobě vyvíjí řešení, která propojují špičkový výzkum, vysoce specializovanou výrobu a praktické potřeby zdravotnických zařízení.
Ing. Andrej Babiš
