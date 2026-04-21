„Už se těšíme na černou obrazovku ČT.“ I bez StarDance

Tak na barikádu zrušení či nezrušení koncesionářských poplatků už v plné síle běží jak vláda, tak opozice. Čelní střet se blíží. Jak to asi celé dopadne? Opravdu čelním střetem, nebo někdo uhne?
No, opozice se sama dostala do nevýhody, protože v minulém volebním období přijala celou řadu jednacích pravidel Poslanecké sněmovny, aby Andreji Babišovi zabránila v obstrukcích. Takže všechny ty řeči o zablokování sněmovny a spacácích nebudou mít na projednávání a schvalování příslušného zákona žádný vliv.
Ještě hůř jsou na tom televizní a rozhlasoví odboráři. My se totiž na jejich stávku vysloveně těšíme a nemůžeme se dočkat, až obrazovky zůstanou tmavé. Dnes mají také za veřejnoprávní média demonstrovat studenti, ale v podstatě je to demonstrace za jejich školné, protože i zarytí odpůrci školného, když vidí, jak dostávají dětičky za stávkování omluvenky, začínají svůj postoj přehodnocovat.
Když to shrnu - opozice může jen planě žvanit, odboráři nemají stávkou koho potrestat, studentíci si nejspíš zařídí růst nákladů na studium... takže to má jediné řešení - Milion chvilek.
Mezitím zpravodajství a publicistika ČT přitvrzují: moderátoři peskují zástupce hnutí ANO, Reportéři „odhalili“, že vládní poslanci dávají rozhovory „nástupci Sputniku“. Což by prý pro tuto zemi bylo v případě, že Rus zaútočí, smrtelné riziko. Jak se v tom orientujete?
Kdyby mi zavolali z KLDR, slušně se mě zeptali a moje odpovědi zveřejnili tak, jak jsem je napsal, bez cenzury, tak bych jim klidně poskytnul rozhovor. To je totiž ten paradox - ruské médium se chová slušněji a profesionálněji než Česká televize. Jakmile vám zavolá někdo od Novinek, Seznamu nebo z Rozhlasu, tak rovnou víte, že to bude manipulativní, sviňácké a ať jim řeknete cokoliv, oni si z toho vyberou jen to, co se jim hodí a postarají se, aby to vyznělo co nejblběji. Sputnik to nedělá. Prostě se vás zeptají, poděkují za odpovědi a nemusíte se bát, že by je překroutili.
Majnstrýmoví intervjuci prostě odhalili, že ruská redakce se chová líp než ta česká. A místo, aby se chytili za nos a přemýšleli, že by se mohli také chovat jako lidé a ne jako prasata, tak řvou o hybridní hrozbě. Sami si ji zavinili. Reportér České televize do domu - hůl do ruky. Nekňučte, sami jste si to zavinili.
Jinak jako bych cítil, že zastánci ČT se budou snažit působit na starší spoluobčany ve stylu „chtějí vám vzít StarDance, chtějí vám vzít Mirka Donutila, chtějí vám vzít Peče celá země“. Má takový postup šanci na úspěch?
Silně pochybuju. Zastánci České televize zapomněli, že nežijeme ve vzduchoprázdnu. Už neexistují jen čtyři kanály, existují jich stovky a tisíce. Do toho existují sociální sítě, Youtube a další platformy, takže dneska se mohu na kterýkoliv pořad o čemkoliv podívat na stovce platforem. Navíc, konkurence je obrovská a když nebude Stardance vysílat Česká televize, brzy někdo natočí něco podobného někde jinde. Navíc to nejspíš udělá kvalitněji a levněji.
Karel Havlíček mezitím ujišťuje, že dodávky ropy a plynu zajistí, protože to nenechá na poslední chvíli jako Fialova vláda. Věříte spíš Havlíčkovi, nebo svým kanystrům?
Havlíček už tohle přece jednou zažil, ne? Za covidu! Tenkrát také všichni všechno zajišťovali a všechno bylo na nejlepší cestě, dokud se evropské země nezačaly navzájem přeplácet, protože byl nedostatek. Tož doufám, že je Karel Havlíček poučenější a opatrnější, protože kdyby náhodou jeho ujišťování stálo na vodě, může na další politickou kariéru zapomenout.
A pro jistotu mám doplněné kanystry...
Co se týče války v Íránu a Hormuzského průlivu, zdá se, že íránské vedení je poněkud dezintegrované a vlastně se neví, kdo je tím vedením. Není tohle trochu šance pro Donalda Trumpa, že se to v Íránu tak nějak rozsype a on slavně zvítězí?
Nevím, jen se ptám - a nemohl by to být od Íránu záměr? To je přece dobrá strategie, ne? Nejednoznačnost. Hra na hodného a zlého policajta. Jedni ujišťují o dobré vůli a druzí zatím brousí sekery. Já nevidím dezorganizované vedení, já vidím to, co si přečtete v každé příručce o vyjednávání a asertivitě.
Navíc - tuto vlastnost jsme přece přisuzovali Donaldu Trumpovi, že? Je nečitelný, nejednoznačný a díky tomu dosahuje svých cílů. Tak teď se ukazuje, že tuto hru mohou hrát obě strany.
Víte, když při vyjednávání ustoupíte, ukážete tím protistraně, že jste zralí a oni vás přitlačí ke zdi ještě víc. Proto v každém kroku dáváte nikoliv lepší, ale stále horší nabídku. Íránci si očividně všechny ty americké příručky o tom, jak být úspěšný, přečetli a dokonce je i pochopili.
Zajímavé také je, že na pozadí íránské krize Trump jaksi úplně přehlíží Ukrajinu a Zelenskyj si toho všímá velmi nerad. Co s tím?
Však Trump řekl už před rokem Zelenskému, co s tím má udělat. Má uzavřít mír s Ruskem, dokud má nějaké karty v rukou. Několikrát ho upozorňoval, že jeho čas se krátí. Ale nebojte, všechno je v nejlepším pořádku. Maďaři už nebudou blokovat unijní půjčku Ukrajině, Friedrich Merz zase Zelenskému slíbil, že mu pomůže vrátit na Ukrajinu všechny bojeschopné muže v jatečném věku, takže válka může pokračovat a z ukradených peněz se ještě pár zlatých hajzlíků postaví.
U nás doma řekl Filip Turek o vyhozeném úředníkovi, který byl dobře „zakotven“ i v zelených organizacích, že podobné lidi je třeba „deratizovat“, protože jsou „paraziti“. A dotyčný s podporou Milionu chvilek už naznačuje, že to je „krajně pravicová rétorika“, která se ve 20. století vymstila. Asi mají na mysli jistého neúspěšného malíře, vegetariána, nekuřáka a abstinenta. Vidíte zmíněné nebezpečí také?
Se podívejte, co ještě před pár měsíci psali Milionoví chvilkaři o nás... Pravda a láska tady lomí rukama nad "krajně pravicovou rétorikou" a přitom sami označují vládní koalici za "hnědou koalici". Ale to nic nenávistného není, to jim z úst vychází samá cukrová vata. Jistý Otakar Foltýn říkal o lidech, že jsou svině, ale to také nic krajně pravicového nebylo, to bylo noblesní vyjádření.
Zkrátka a dobře, pravda a láska jednou ochutnala vlastní medicínku.
Jinak, byl Filip Turek první, kdo v minulých letech mluvil o svých oponentech tímto způsobem? Tedy „dehumanizujícím“ způsobem?
Dehumanizace tu jede už pěkně dlouho, ale teprve od doby covidové a války na Ukrajině se začala používat cíleně a ve velkém. Začalo to slovem "dezolát". Pak přibyl pejorativní "chcimír" a pak už přišel strategický komunikátor, který podobnými slovy začal národu vysvětlovat, co je to pravda a láska.
Jediné, co se změnilo, že na tuto dehonestaci už mainstream nemá monopol a to je to, co jim skutečně vadí. Pravda a láska se nestyděla použít proti Babišovi jeho nemocného syna, nebála se sprosťáren na plakátech, všichni ti Etzlerové a Šarapatkové používali ten nejoplzlejší slovník... ale teď zjistili, že se jim to vrací a že to není nic příjemného.