„To vy jste zničili ČT.“ Odboráři dostali silnou odpověď

Odbory Českého rozhlasu spolu s iniciativou Veřejnoprávně ve středu v 10 hodin vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost. Reagují tak na vládní záměr výrazně omezit nebo zcela zrušit rozhlasové a televizní poplatky, které představují hlavní zdroj financování veřejnoprávních médií.
Podle odborových předáků by přijetí takového návrhu vedlo k výraznému propouštění zaměstnanců, omezení vysílání a oslabení veřejné služby, kterou Český rozhlas poskytuje. Odbory upozorňují, že Český rozhlas má v letošním roce obdržet přibližně 2,07 miliardy korun z poplatků, přičemž jakékoli výrazné škrty by ohrozily jeho provoz.
Stávková pohotovost byla vyhlášena na brífinku před budovou Českého rozhlasu v Praze. „Odbory Českého rozhlasu považují návrh zákona za neúplný, tedy ušitý horkou jehlou, a podle některých ustanovení i za nepřátelský. Navrhovaná výše financování Českého rozhlasu je pro odbory zcela nepřijatelná,“ řekl předseda OS MEDIA a Rady OZO Českého rozhlasu Jan Křemen.
Vedení Českého rozhlasu vyhlášení pohotovosti bere na vědomí a generální ředitel René Zavoral vyjádřil porozumění frustraci zaměstnanců.
„Současně platí, že Český rozhlas musí i nadále plnit svou veřejnou službu. Případné protestní akce musí probíhat v souladu s právními předpisy a tak, aby nebyla ohrožena základní role veřejnoprávního média, což znamená kontinuita vysílání,“ stojí ve vyjádření vedení Českého rozhlasu k vyhlášení stávkové pohotovosti.
Odbory plánují téma otevřít na blížícím se sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů a vyvinout tlak na vládu, aby od záměru ustoupila.
K rozhlasákům se přidali i televizáci
V 11:55 vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost také televizní odbory. Vyhlášení se odehrálo na mítinku před budovou ČT.
Odbory České televize a iniciativa pracovníků Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost za 5 minut 12 kvůli chystanému vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby a návrhu poslanců na omezení poplatků. pic.twitter.com/jHKmQpcyVV— Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) April 22, 2026
„Vládní návrh povede k rozkolísání rozpočtů ČT a ČRo,“ objasnila Zuzana Bančanská, editorka obsahu v ČT.
Potom vystoupil reportér Jan Moláček z iniciativy Veřejnoprávně. „Podporu tomuto kroku vyjádřily vyšší stovky pracovníků napříč profesemi. Nepřijatelné jsou pro nás kroky, které by vedly k osekání, vyhladovění obou institucí. O tom, jak bude stávka vypadat, diskutujeme. Myslíme naše požadavky skutečně vážně,“ zdůraznil Moláček.
Vyhlášení stávkové pohotovosti má podle jeho slov podporu vedení instituce i regionů. „Nepřipustíme žádné kroky, které by vedly k omezení nezávislosti ČT. S generálním ředitelem Hynkem Chudárkem jsme se sešli, další schůzku plánujeme,“ dodal novinář. Spolupráce mezi vedením, odbory a iniciativou podle něj funguje.
Mítink pokračoval za skandování: „ČT nedáme!“ Bančanská pak poděkovala kolegům v regionech, kteří také vyhlašují stávkovou pohotovost.
Holec: Jsou státní. Zestátnit je nemůže ani Putin
Vyhlášení stávkové pohotovosti se diskutuje na sociálních sítích. „Odbory Českého rozhlasu a České televize dnes vyhlásily stávkovou pohotovost. Ve stejný den po celé republice vycházejí do ulic tisíce studentů, aby daly najevo nesouhlas s vládními změnami financování ČT a ČRo. To je jasný odpor proti tomuto návrhu napříč generacemi. A to včetně těch, které měla změna od placení poplatků osvobodit. Stávková pohotovost je vždy krajní krok, a o to víc by ho vláda neměla přejít mávnutím ruky. Tahle část společnosti si zaslouží, aby jí vláda konečně začala naslouchat,“ vyjádřila se na X poslankyně Lucie Bartošová (ODS).
„Odbory České televize a Českého rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost. Důsledek arogantní (ne)komunikace ministra kultury Klempíře v rámci změn jejich financování. A hlavně jasný hlas proti postupné a cílené likvidaci veřejnoprávních médií,“ publikoval předseda ODS Martin Kupka.
„Jen technická poznámka, když dovolíte, od odborníka k tématu: V České republice je poměrně snadné vyhlásit ‚stávkovou pohotovost‘, ale velmi obtížné začít skutečně stávkovat, pokud tedy za stávku nepovažujete obligátní nápis ‚stávka‘ v logu. Stávkovat lze v rámci kolektivního vyjednávání v případě jeho krachu, ale nelze si tak vynucovat institucionální změny. Ti odboráři jsou kompletně mimo,“ podotkl sociolog Vojtěch Bednář.
„Česká televize a Český rozhlas vyhlásily stávkovou pohotovost! Dává smysl, že k tomuto kroku přistupují. Situace je vážná. Snahy ovládnout média skrze finance a vládou ovládané radní jsou daleko za hranou. Média veřejné služby si ukrást nenecháme. A pokud se média rozhodnou vejít do stávky, jejich rozhodnutí podpoříme,“ napsal předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
„Haha. ČT a ČRo jsou státní od začátku, takže je nemůže zestátnit dokonce ani Putin,“ okomentoval publicista Petr Holec.
„Kapři stávkují proti vypuštění rybníka. Vedoucí redakcí ČT, ČRo, můžete si za to sami. To vy jste zabili veřejnoprávní média. Změna zákona je jen reakce. Nebýt vašeho nevyváženého přístupu, od propagace C19-restrikcí (Kubal, Gibiš), přes ignoraci protivládních demonstrací 2022/2023, po zjevné zvýhodňování pětikoalice před volbami a propagaci protivládních demonstrací 2026, nikdo by nepociťoval potřebu to řešit nebo měnit zákon. Funkcionáři ČT, ČRo, zdědili jste věrohodnou, skvělou instituci, která vám nepatřila, ale vy jste se tak chovali – a zničili jste ji. To, že teď na ČT vysíláte svoji vlastní stávku, je jenom třešnička na dortu. Stačilo,“ vzkázal europoslanec Ondřej Dostál.
