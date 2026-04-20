Skupina ČEZ pokořila v rakovnické průmyslovce Emila Kolbena

200 000. student absolvoval interaktivní prohlídku ve Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku. Technické vzdělávání Skupina ČEZ podporuje dlouhodobě. Moderní energetika bude potřebovat tisíce odborníků, a proto je velmi efektivní mladou generaci pro tento obor nadchnout už během jejich studia.
„Chceme být v pravém slova smyslu školou 21. století, školou s nadšenými učiteli, dobrým vybavením a příjemným prostředím poskytujícím kvalitní podmínky pro studium, včetně zapojení moderních technologií do výuky. Projekt Virtuálně v elektrárně je pro kvalitní výuku technických oborů ideální. Studenti se mohou podívat do míst, která jsou běžně nedostupná, a prohlédnout si třeba výrobu elektřiny v jaderné elektrárně nebo zábavnou formou vidět cestu elektřiny od výroby až do zásuvky. Moc si vážím toho, že virtuální prohlídka, které se zúčastnil historicky 200 000. student, se mohla uskutečnit právě u nás,“ vysvětluje ředitel SPŠ Emila Kolbena v Rakovníku Jan Jirátko.
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Školy si mohou aktuálně vybírat z nabídky 6 virtuálních prohlídek, každá z nich je zaměřená na jiné téma – Temelín nebo Dukovany, Obnovitelné zdroje energie, Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, Distribuce elektřiny a Energetická výchova. Vzhledem k neustále rostoucímu zájmu o virtuální prohlídky dochází v letošním roce k prodloužení tohoto projektu, a to až do konce května.
„Podpora technického vzdělávání je již mnoho let jednou z našich priorit. ČEZ tak myslí nejen na svoji budoucnost v souvislosti se získáním dostatku expertů na energetiku, ale i na technický rozvoj celé české společnosti, našich dodavatelů a zákazníků. Proto je paleta našich vzdělávacích programů směrem k žákům, studentům, školám i veřejnosti tak široká. Střední průmyslová škola v Rakovníku má v technickém vzdělávání dlouhou tradici a moc ráda jsem se dnes zúčastnila výuky přímo ve třidě,“ říká členka představenstva Skupiny ČEZ a ředitelka divize Správa Michaela Chaloupková, která se přímo v rakovnické škole jubilejní virtuální prohlídky zúčastnila.
Svět energie Svět energie zaštiťuje pestrou škálu vzdělávacích projektů, prostřednictvím kterých seznamuje studenty, učitele i širokou veřejnost s energetikou populárně-naučnou, zábavnou a zážitkovou formou. Pod Svět energie spadají návštěvy infocenter a elektráren, živě vysílaný pořad Virtuálně v elektrárně, přednášky Setkání s energií ve školách, VR brýle i další aktivity včetně webu ZDE, který je pomyslnou branou do fascinujícího světa energetiky. Slouží jako rozcestník pro všechny výše uvedené projekty i jako zdroj informací, zajímavostí, schémat a videí seznamujících širokou veřejnost s energetickými tématy.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku