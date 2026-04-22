Zuna (TOP 09): Sdílené ubytování se netýká pouze hlavního města

Vážené poslankyně, vážení poslanci,
dovolte mi, abych navrhl nikoliv zařazení, ale přeřazení již jednoho bodu, který je na pořadu této schůze. A jedná se o sněmovní tisk 107. Je to návrh skupiny poslanců Michala Zuny, Elišky Olšákové, Karla Dvořáka a Lucie Sedmihradské, Julie Smejkalové, Jiřího Horáka a Zdeňky Blišťanové. Jedná se o novelu zákona (č.) 159/1999, zjednodušeně zákona o cestovním ruchu. A my jsme tady tu novelu tak připravili ve dvou variantách: v jedné obsáhlé, která neřeší pouze problematiku sdíleného ubytování, ale rovněž i zavádění eTuristy a úpravu poplatku z pobytu. Ale to není varianta, kterou já navrhuji přeřadit.
Já navrhuji přeřadit tu druhou variantu, minimalistickou, která řeší pouze pouze problematiku sdíleného ubytování, což za mě není nějaký okrajový problém, anebo by to nebyl problém, který by se týkal pouze hlavního města Prahy. My jsme tady měli včera večer před jedenáctou takovou přestřelku pražských poslanců, ale ten problém se samozřejmě týká i dalších měst a obcí, které jsou zatíženy overturismem, ať už to je například Český Krumlov, Kutná Hora, lázeňská města nebo města či obce v horském prostředí.
A ten návrh tak je za nás zcela rozumný, je minimalistický, je (?), on nepřináší žádný plošný zákaz nebo nějaké příkazy, není centrální, ale zkrátka dává takovou autonomní možnost jednotlivým obcím nastavovat pravidla ve dvou nebo ve třech oblastech, ať už to je například stanovení období, ve kterém by nebylo možné realizovat sdílené ubytování na území obce, nebo by si obce mohly nastavit maximální počet dnů, ve kterých lze právě sdílené ubytování na jejich území provozovat.
A já mám za to, i že by mohla existovat širší politická shoda, a my jsme se tady o tom bavili v minulém volebním období napříč spektrem, například i s Patrikem Nacherem, vidím tady (Ukazuje do pléna.) Báru Rázga jako pražskou poslankyni a myslím si, že to je téma, které v té minimalistické variantě by mohlo mít širší podporu.
Já jsem i rád – (Otáčí se do vládních lavic.) a je tady paní ministryně – že vláda tady k tomuto minimalistickému tisku zaujala neutrální stanovisko. Takže si myslím, že ten tisk by se dal projednat poměrně rychle. A ta problematika právě tíží nejenom, jak jsem říkal, velká města, ale i některé menší obce, a v těch lokalitách tak právě dochází velmi často k narušování občanského soužití, rušení nočního klidu nebo třeba i zátěži společných prostor v bytových domech. A to má potom za následek i vylidňování center nebo úbytek bytového fondu v těch obcích.
Takže mi dovolte po stručném odůvodnění navrhnout přeřazení tohoto bodu a s ohledem na to, že opravdu je to minimalistická varianta, nemyslím si, že by byla nějak extra konfliktní, stanovisko vlády je neutrální, tak já bych si ho dovolil navrhnout na dnešní den pevně na 18.30 – já myslím, že bychom ho během 20 minut mohli zvládnout do 19. hodiny – a měli bychom v této problematice, která trápí celou řadu našich měst a obcí, splněno.
Děkuji.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku