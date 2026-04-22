Tucker Carlson se omlouvá za podporu Trumpa

Tucker Carlson udělal pomyslný krok vzad od Donalda Trumpa. Ve svém podcastu prohlásil, že celá řada upřímných podporovatelů Donalda Trumpa, kteří za ním stáli v uplynulých deseti letech, je dnes ze svého prezidenta velmi zklamaná.
„Ve skutečnosti se více než zklamaní cítí zrazeni nebo rozzuřeni, cítí se jako hlupáci,“ konstatoval Carlson. „Jak jsem ho mohl podporovat, když se z něj stalo tohle?“ myslí si dnes podle Carlsona celá řada Američanů.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
„Budu dlouho trpět tím, že jsem sehrál roli při zvolení Donalda Trumpa. Chci se omluvit za to, že jsem uváděl lidi v omyl a nebylo to záměrné...,“ nechal se slyšet Tucker Carlson.
A slíbil, že se do budoucna zkusí polepšit.
V rozhovoru s Buckley Carlsonem, svým bratrem, naznačil, že v americké ústavě existují nástroje, jak Donalda Trumpa odstranit z úřadu.
Only someone who wrote speeches for Donald Trump in 2015, voted for him three times and lost friends defending him can fully understand how painful the current betrayal is. Uncle Buck explains.— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 20, 2026
0:00 Monologue
2:20 Why Did Buckley Support Trump So Early On?
13:14 John McCain… pic.twitter.com/AV5yxiUopv
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
„A to je také důvod, proč jsou lidé tak naštvaní. Protože on se nechopil příležitosti a nevytrhal ten plevel, i když k tomu měl připravenou půdu. … Měl obě komory Kongresu a mohl dosáhnout mnohem víc věcí než jen podepsat výkonné příkazy a uzavřít hranice. Bůh mu žehnej za uzavření hranic. Ale proč nevyhostil těch 50 milionů lidí, kteří jsou zde nelegálně? … Přitom cesta vpřed byla opravdu růžová a v listopadu 2024 to vypadalo na znovuzrození Ameriky. Lidé to cítili. A levice byla definitivně poražena. Ale teď je několik měsíců do voleb (do Kongresu) a zdá se zcela jasné, že republikánská strana nic nepřinesla. Trump přinesl válku, přinesl vyšší ceny a přinesl utrpení,“ zaznělo v podcastu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku