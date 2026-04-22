Tucker Carlson se omlouvá za podporu Trumpa

22.04.2026 11:51 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Stoupenci hnutí MAGA, čili hnutí prezidenta Donalda Trumpa, jenž celá léta pracuje s heslem Make America Great Again – udělejme Ameriku znovu skvělou, zažili nečekaný moment. Publicista Tucker Carlson, bývalý moderátor televize Fox News, se teď nahlas a zřetelně omluvil za to, že Trumpa v minulosti podporoval.

Foto: Repro X
Popisek: Americký moderátor Tucker Carlson

Tucker Carlson udělal pomyslný krok vzad od Donalda Trumpa. Ve svém podcastu prohlásil, že celá řada upřímných podporovatelů Donalda Trumpa, kteří za ním stáli v uplynulých deseti letech, je dnes ze svého prezidenta velmi zklamaná.
„Ve skutečnosti se více než zklamaní cítí zrazeni nebo rozzuřeni, cítí se jako hlupáci,“ konstatoval Carlson. „Jak jsem ho mohl podporovat, když se z něj stalo tohle?“ myslí si dnes podle Carlsona celá řada Američanů.

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

3%
95%
2%
hlasovalo: 16711 lidí
A dal najevo, že on sám se také cítí zklamaný.

„Budu dlouho trpět tím, že jsem sehrál roli při zvolení Donalda Trumpa. Chci se omluvit za to, že jsem uváděl lidi v omyl a nebylo to záměrné...,“ nechal se slyšet Tucker Carlson.

A slíbil, že se do budoucna zkusí polepšit.

V rozhovoru s Buckley Carlsonem, svým bratrem, naznačil, že v americké ústavě existují nástroje, jak Donalda Trumpa odstranit z úřadu. 

 

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 25481 lidí
Přitom v roce 2024 to podle Buckleyho Carlsona vypadalo nadějně. Trump v závěru roku jasně vyhrál volby, republikáni drželi většinu v obou komorách Kongresu a Trump měl jasný mandát k tomu, aby plnil to, co Američanům v předvolební kampani slíbil.

„A to je také důvod, proč jsou lidé tak naštvaní. Protože on se nechopil příležitosti a nevytrhal ten plevel, i když k tomu měl připravenou půdu. … Měl obě komory Kongresu a mohl dosáhnout mnohem víc věcí než jen podepsat výkonné příkazy a uzavřít hranice. Bůh mu žehnej za uzavření hranic. Ale proč nevyhostil těch 50 milionů lidí, kteří jsou zde nelegálně? … Přitom cesta vpřed byla opravdu růžová a v listopadu 2024 to vypadalo na znovuzrození Ameriky. Lidé to cítili. A levice byla definitivně poražena. Ale teď je několik měsíců do voleb (do Kongresu) a zdá se zcela jasné, že republikánská strana nic nepřinesla. Trump přinesl válku, přinesl vyšší ceny a přinesl utrpení,“ zaznělo v podcastu.

Zdroje:

https://t.co/AV5yxiUopv

https://twitter.com/TuckerCarlson/status/2046272912919871761?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

ekonomika , USA , válka , zahraničí , x , Trump , Carlson

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Díváte se na Donalda Trumpa stejně jako Tucker Carlson?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Názor

Souhlasím s vámi v tom, že Motoristé sobě by se spíš měli jmenovat Egoisti sobě, ale k tomu, kdo tu potlačuje jiné názory. Nemyslíte, že máte sami máslo na hlavě? Vždyť to byla vaše vláda, co vypínala weby, co jiné názory neuznávala a nazývala to bojem s dezinformacemi, i když jste vlastně neřekli, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

