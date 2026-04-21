Lesy ČR: U Drábských světniček hnízdí sokol, obnova turistické infrastruktury začne až v létě

21.04.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na přelomu září a října by se do zříceniny skalního hradu mohli podívat první návštěvníci.

Ochrana přírody, konkrétně nerušené hnízdění sokola stěhovavého a vyvedení jeho mláďat, je důvodem, proč se minimálně do poloviny června zastavily veškeré práce na obnově turistické infrastruktury Drábských světniček u Mnichova Hradiště. Na přelomu září a října by se do zříceniny skalního hradu mohli podívat první návštěvníci. Projekt za téměř sedmnáct milionů korun kompletně financují Lesy ČR.

„Sokol je v oblasti k vidění každoročně, ale ne vždy utvoří pár a zahnízdí. Letos se tak stalo v nové skalní dutině, která je dokonce blíže Drábským světničkám než ty předchozí. Klidový režim je aktuální forma ochrany, jíž tohoto vzácného dravce podporujeme,“ upozornil zoolog Václav Luka ze Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj.

„Po konzultaci s ornitology jsme stavbu po zimě nezahájili a pokračovat v ní budeme, až sokoli vyvedou ptáčata, tedy nejdříve po 15. červnu. Drábské světničky se tak zřejmě zpřístupní o tři měsíce později, než se plánovalo, tedy na přelomu září a října. S tímto scénářem jsme s dodavatelskou firmou počítali a avizovali ho už loni na začátku projektu,“ uvedl Václav Bašta, severočeský oblastní ředitel Lesů ČR. Na místo se nebude přepravovat ani materiál a zastavují se tam i veškeré lesnické činnosti.

Pozůstatky skalního pískovcového hradu se nacházejí v katastrálním území Dneboh na Mladoboleslavsku, čtyři kilometry východně od Mnichova Hradiště na území evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 a přírodní rezervace Příhrazské skály. Během loňského podzimu se na přístupových turistických trasách a ve vnitřním hradu demontovala ocelová a dřevěná schodiště. Poté se detailně doměřily nově navržené konstrukce, které zámečníci přes zimu vyráběli a povrchově upravovali v chomutovských dílnách.

Více se o záchranném projektu Lesů ČR dočtete ZDE.

Zdroje:

https://lesycr.cz/tiskova-zprava/zachranny-projekt-dnes-zahajily-v-drabskych-svetnickach-lesy-cr/

