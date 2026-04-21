MPO: Dotace na národní kofinancování Evropských center digitálních inovací II (EDIHs II)

Výzva navazuje na úspěšný projekt realizovaný v letech 2023–2025 v rámci Národního plánu obnovy. MPO od 22. dubna 2026 začne přijímat žádosti o poskytnutí dotace, která pomůže malým a středním podnikům v jejich digitální transformaci.
„Evropská centra digitálních inovací mají pro českou ekonomiku významný přínos. Pomáhají zavádět digitalizaci, inovace i umělou inteligenci do podniků a veřejné správy, čímž podporují růst produktivity a posun ekonomiky směrem k vyšší přidané hodnotě. Současně poskytují konkrétní podporu, od testování technologií před investicí přes odborné poradenství, mentoring a školení až po pomoc při vyhledávání investic a napojení na národní i evropské inovační ekosystémy,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Program Evropská centra digitálních inovací II bude realizován v období 2026–2029 a zaměří se na posílení role českých EDIHů v digitální transformaci podniků, zejména v oblasti umělé inteligence. Hlavním cílem výzvy je podpora činnosti Evropských center digitálních inovací, která uspěla v programu Digitální Evropa v rámci výzvy DIGITAL-2025-EDIH-EU-EEA-08 – CONSOLIDATION-STEP.
„Evropská centra digitálních inovací se v období 2023–2025 jednoznačně osvědčila jako účinný nástroj pro zavádění digitálních řešení do praxe. Navazující program EDIHs II jejich význam dále posiluje, zejména v oblasti umělé inteligence, a podporuje podniky i veřejnou správu v bezpečném a efektivním zavádění moderních technologií. Ty jsou klíčové pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky. Program zároveň přispívá k naplňování strategických priorit vlády, včetně dokumentů Hospodářská strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0 a Národní strategie umělé inteligence ČR 2030,“ říká vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace MPO Pavel Vinkler.
Výzva bude financována ze státního rozpočtu a zároveň spolufinancována z rozpočtu Evropské unie. Příjem žádostí skončí 25. května 2026. Žádosti lze podávat výhradně prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu (ID: bxtaaw4). V předmětu datové zprávy je nutné uvést označení „Národní výzva – EDIHs II“. Výhradním kontaktem pro dotazy k výzvě je e-mailová adresa digital@mpo.gov.cz.
Přehled EDIHů v České republice (2023–2025 / 1. polovina 2026)
EDIH Brain for Industry (B4I)
Specializuje se na využití AI v malých a středních podnicích, digitalizaci průmyslu, digitální audity a pokročilé matematické výpočty a simulace. Více ZDE.
EDIH DIGIMAT
Zaměřuje se na flexibilní výrobní systémy s využitím AI, digitální transformaci a automatizaci v průmyslu. Více ZDE.
EDIH Northern and Eastern Bohemia (NEB)
Orientuje se na digitalizaci a AI v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, zdravotnictví a nanotechnologií. Více ZDE.
EDIH ČVUT
Zaměřuje se na umělou inteligenci, výzkum a transfer technologií, digitalizaci veřejné správy a podporu malých a středních podniků. Více ZDE.
EDIH Cybersecurity Innovation Hub (CIH)
Specializuje se na kyberbezpečnostní výzkum, komercializaci a implementaci technologií v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nabízí pokročilé služby a řešení zaměřená na ochranu organizací před kybernetickými hrozbami a posilování digitální odolnosti. Více ZDE.
EDIH Ostrava
Specializuje se na výkonné výpočetní systémy (HPC) a provozuje kvantový počítač VLK, uvedený do provozu v roce 2025 v rámci evropského projektu LUMI-Q a integrovaný do superpočítače Karolina. Zaměřuje se na počítačové modelování, numerické simulace, datové analýzy, rozvoj AI a robotiky. Více ZDE.
