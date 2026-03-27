ČEZ: V Temelíně zavezli palivo do reaktoru druhého bloku

27.03.2026 11:51 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Přesně 163 palivových souborů umístili energetici do reaktoru odstaveného druhého bloku. Manipulace trvaly necelé čtyři dny.

Plánovaná odstávka druhého bloku je v závěrečné třetině a energetici aktuálně připravují zpětnou montáž reaktoru. Zavážení probíhalo pod vodou a dálkově ovládaný stroj umísťoval palivové soubory na přesně stanovené pozice, které zajistí rovnoměrný vývin tepla a omezí vliv neutronů na nádobu reaktoru. Čtyřicet procent aktivní zóny reaktoru tvoří nové soubory, naopak nejstarší budou v reaktoru pracovat už čtvrtým rokem.

„Za oba bloky už jde od začátku provozu o 47. zavážení palivových souborů. Jedná se tedy o standardní manipulaci, i tak ale veškeré práce probíhají velmi opatrně a s důrazem na maximální bezpečnost,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Během přesunu souborů z bazénu do reaktoru ujel zavážecí stroj přibližně pět kilometrů. Jeho rychlost se v průběhu zavážení liší. Maximální rychlost je přibližně 30 centimetrů za vteřinu, naopak nejpomaleji odborníci s palivem manipulují při usedání souboru. V té chvíli je jeho rychlost pět milimetrů za vteřinu.

Pohyb každého palivového souboru sleduje obsluha stroje pomocí speciální kamery. Další kamera přenáší manipulace například i do Vídně do sídla Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Bezpečnostní kontroly provádí i český jaderný dozor.

Plánovaná odstávka druhého temelínského bloku běží od 13. února. Celkově harmonogram odstávky zahrnuje přes 18 tisíc činností včetně 80 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o první plánovanou odstávku v Temelíně. Dvouměsíční odstávka prvního bloku začne v polovině října.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,3 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme:

ČEZ: Velikonoční trhy opět pomohly, chráněné dílny si odvezly 11 700 korun
ČEZ: Modernizace systému kontroly turbíny v Temelíně
ČEZ: Světový den vody - pochod z Ohníče po tělese labského přivaděče neměl chybu
Nadace ČEZ: Cross country team z Horních Heřmanic získal podporu

Další články z rubriky

ČEZ: V Temelíně zavezli palivo do reaktoru druhého bloku

11:51 ČEZ: V Temelíně zavezli palivo do reaktoru druhého bloku

Přesně 163 palivových souborů umístili energetici do reaktoru odstaveného druhého bloku. Manipulace …