ČEZ: V Temelíně zavezli palivo do reaktoru druhého bloku

Plánovaná odstávka druhého bloku je v závěrečné třetině a energetici aktuálně připravují zpětnou montáž reaktoru. Zavážení probíhalo pod vodou a dálkově ovládaný stroj umísťoval palivové soubory na přesně stanovené pozice, které zajistí rovnoměrný vývin tepla a omezí vliv neutronů na nádobu reaktoru. Čtyřicet procent aktivní zóny reaktoru tvoří nové soubory, naopak nejstarší budou v reaktoru pracovat už čtvrtým rokem.
„Za oba bloky už jde od začátku provozu o 47. zavážení palivových souborů. Jedná se tedy o standardní manipulaci, i tak ale veškeré práce probíhají velmi opatrně a s důrazem na maximální bezpečnost,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Během přesunu souborů z bazénu do reaktoru ujel zavážecí stroj přibližně pět kilometrů. Jeho rychlost se v průběhu zavážení liší. Maximální rychlost je přibližně 30 centimetrů za vteřinu, naopak nejpomaleji odborníci s palivem manipulují při usedání souboru. V té chvíli je jeho rychlost pět milimetrů za vteřinu.
Pohyb každého palivového souboru sleduje obsluha stroje pomocí speciální kamery. Další kamera přenáší manipulace například i do Vídně do sídla Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Bezpečnostní kontroly provádí i český jaderný dozor.
Plánovaná odstávka druhého temelínského bloku běží od 13. února. Celkově harmonogram odstávky zahrnuje přes 18 tisíc činností včetně 80 investičních akcí. I s dodavateli se do odstávky zapojí přibližně tisícovka lidí. Letos jde o první plánovanou odstávku v Temelíně. Dvouměsíční odstávka prvního bloku začne v polovině října.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 3,3 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
