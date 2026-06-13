Kupka se pochlubil AI vizí Česka a dostal tvrdou „facku“ od voliče

Mlhavé ráno nad poli, historické centrum (pravděpodobně Praha), pak rychle přichází vzdálená budoucnost v modrém kabátku, dálnice přímo nad jadernou elektrárnou s chladicími věžemi, vysokorychlostní vlak svištící pod hradem, futuristické budovy, čisto, zeleno, žádný nepořádek, žádní chudí lidé. Na konci samozřejmě logo ODS. Hezké obrázky nezkreslené předchozí zkušeností s vládami ODS.
Diváci si AI video se zájmem prohlédli a poskytli předsedovi ODS zpětnou vazbu. Pan Bohumil Kulvejt se pozastavil
nad kontextem celé vize, „Marně přemýšlím, kdo vedl vládu v letech 2021 až 2025, nevíte náhodou?“ A uživatel s nickem @zoufaly_barista dodal
, že na utváření země se ODS podílí možná ještě mnohem déle, „Škoda, ze
vaše strana nebyla v čele týhle
země skoro 15 let dohromady, abyste fakt něco udělali a nemuseli jen generovat přiblblý videa na internetu.“
Tenhle Kupkův pokus není první ani poslední. Politické kampaně na sociálních sítích mají už solidní historii bizáru. Barack Obama byl průkopníkem, najal vývojáře z Facebooku, sbíral data, mobilizoval mladé voliče přes sociální sítě a YouTube. Před dvaceti lety marketéři zjistili, že mohou oslovit lidi přímo, bez televizních prostředníků. Donald Trump později ukázal, že Twitter (dnes X) dokáže nahradit klasickou reklamu. Méně TV spotů, víc přímých tweetů. Konzultant Brad Parscale v roce 2016 zhodnotil, že jejich Facebook kampaň byla „100x až 200x efektivnější“ než Clintonova. Cambridge Analytica a mikro-cílení na data z profilů ukázaly také temnou stranu, manipulaci voličů s ohledem na jejich věk, pohlaví, třídu a rasu.
Po roce 2020 se i ČR dostala na oběžnou dráhu tohoto digitálního průmyslu. Veřejný prostor zaplavili influenceři, falešné účty, deepfakes a teď generativní AI. Kampaně už netvoří jen slogany a plakáty, generují videa, memy, celé vizuální světy. V Česku to vidíme u všech: ANO s masivní přítomností na Facebooku, koalice Spolu s táborákovými klipy, teď ODS s AI vizí, kterou po večerech tvoří stážisté. Sociální sítě už nejsou jen doplňkem, ale hlavním bitevním polem. Strany sypou miliony do reklam, najímají influencery a někdy i trollí farmy.
Ale bude to stačit?
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