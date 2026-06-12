Úřad vlády: Strakova akademie se rozsvítí v Den dárců krve

12.06.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad vlády České republiky si v neděli připomene Světový den dárců krve.

Úřad vlády: Strakova akademie se rozsvítí v Den dárců krve
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Světový den dárců krve každoročně upozorňuje na zásadní význam dobrovolného a bezpříspěvkového dárcovství pro fungování zdravotního systému a záchranu lidských životů. Všem dárcům krve, dobrovolníkům, kteří pomáhají zachraňovat životy, vzdá symbolický hold nasvícením Strakovy akademie.

Pro zajištění dostatečných zásob krve a jejích složek v České republice by v nemocničních transfúzních zařízeních bylo potřeba alespoň 300 tisíc dárců a každoročně přibližně 35 tisíc nových prvodárců. Podle posledních dat daruje krev a její složky v českých nemocnicích pravidelně přibližně 220 tisíc lidí ročně, což podle odborníků nestačí. Nedostatek krve může mít reálné dopady na zdravotnický systém, včetně odkládání některých plánovaných lékařských zákroků.

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„Letos v březnu jsme na Úřadu vlády poprvé pořádali ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a řadou organizací Den zdraví. Součástí programu byla také možnost registrace do Českého registru dárců krvetvorných buněk a zájemci se mohli přímo na pracovišti zaregistrovat a darovat krev. Po vstupním vyšetření mohlo 26 zaměstnanců krev skutečně darovat. Celkem jsme darovali přibližně 12 litrů krve, bylo to skvělé. Ten den jsem darovala krev poprvé a chci v tom pokračovat i nadále. Překvapilo mě, jak je to jednoduché. Ráda bych touto cestou poděkovala všem stávajícím dárcům a zároveň motivovala další, zejména mladé lidi, aby se k dárcovství připojili. Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk, proto na nic nečekejte a zapojte se. Nikdy nevíte, kdy darováním krve někomu zachráníte život – a stejně tak může někdo jiný jednou zachránit život vám,“ uvedla vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha.

Transfúzní přípravky jsou přitom ročně podány zhruba 170 tisícům pacientů. Dobrovolné bezpříspěvkové dárcovství krve tak představuje nenahraditelný pilíř zdravotní péče a zároveň výraz dobročinnosti a hluboké odpovědnosti vůči společnosti. Tato aktivita má zásadní dopad na pacienty, kteří transfúzi potřebují.

Světový den dárců krve se slaví od roku 2005. Zaveden byl z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO), Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Připadá na 14. června, na den, kdy se narodil objevitel Rh faktoru Karl Landsteiner (1868–1943).

Snahou této aktivity je poděkovat všem dárcům krve, zdůraznit potřebu bezpečné krve a transfúzních přípravků i zásadní význam bezpříspěvkového dárcovství krve pro zdraví lidí na celém světě. Tento den má být také pobídkou všem, aby usilovali o dárcovství krve a aby morálně oceňovali bezpříspěvkové dárce.

Úřad vlády ČR vyjadřuje hluboké uznání všem dárcům krve, kteří svým pravidelným a nezištným přístupem pomáhají zachraňovat lidské životy. Zároveň vyzývá veřejnost, aby se v případě dobrého zdravotního stavu zapojila do dárcovství a podpořila tak dostupnost zdravotní péče pro všechny pacienty.

Termín:
neděle 14. června 2026

Místo:
Strakova akademie
nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1
(ze strany od Kosárkova nábřeží)

Program:
20:00 - 22:00 nasvícení Strakovy akademie červenou barvou

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