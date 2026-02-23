Hoffmannová (Piráti): Rajchl mne označil za blázna a schizofrenika

23.02.2026 22:33 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakci kolegů poslanců na přiznání, že se poslankyně Hoffmannová bojí večer v chodbách Poslanecké sněmovny.

Hoffmannová (Piráti): Rajchl mne označil za blázna a schizofrenika
Foto: Česká pirátská strana
Popisek: Česká pirátská strana, logo

Popsala jsem, co se děje poslední měsíce ve Sněmovně, jak se cítím a co mi vadí. Víte, že nejsem žádná květina, pohybuji se v komunální politice osm let (a na rozdíl od mnoha poslanců mám viditelné výsledky své práce) a vadí mi současná politická kultura, kterou chci aktivně měnit. Reakce?

Exposlanci a poslanci sdílí můj komentář s posměšnými dodatky, Jindřich Rajchl mne v pořadu Za pět minut dvanáct označil za blázna a schizofrenika.

Když se mi začaly zaplavovat sítě hnusem a rozklikávala jsem profily politiků, došlo mi, že mnozí z nich vlastně nedělají nic jiného než sdílí urážlivé komentáře plné závisti. Lidi to baví, uvolňují své frustrace a komentář k osobě, kterou vůbec neznají, jim udělá dobře.

Profily si honí viditelnost na pohrdání, závisti a hnusech. Chybí prezentace práce poslanců, témata, kterým se věnují či politické názory, které mají reprezentovat. Jejich práce se vcucla do urážek a šikany oponentů na úrovni základky. A tak si tu žijeme.

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
