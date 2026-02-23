Dostál (Stačilo!): Lidi zajímá, jestli jsou praktici, antibiotika, včasné operace bez úplatků

"Ředitel Kabátek skončil, ztratil moji důvěru", řekl Vojtěch. Tak určitě.
Kabátek byl šéf VZP od 2012 dosud
Vojtěch byl ministrem od 2017
Ve 2026 se nestalo, že Kabátek naráz "ztratil důvěru", ale že se v ANO změnil poměr sil a teprve teď se Vojtěchovcům povedlo ho vyndat.
Inu, uvidíme, jak jim to půjde od ruky. Z pohledu lidí není podstatné, kterého dvořana nechala vrchnost zabásnout (Ludvík) nebo vyhodit (Kabátek), ale jestli jsou praktici, antibiotika, včasné operace bez úplatků.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
