Dostál (Stačilo!): Lidi zajímá, jestli jsou praktici, antibiotika, včasné operace bez úplatků

24.02.2026 6:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyhození šéfa VZP Kabátka.

Dostál (Stačilo!): Lidi zajímá, jestli jsou praktici, antibiotika, včasné operace bez úplatků
Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

"Ředitel Kabátek skončil, ztratil moji důvěru", řekl Vojtěch. Tak určitě.

Kabátek byl šéf VZP od 2012 dosud

Vojtěch byl ministrem od 2017

Ve 2026 se nestalo, že Kabátek naráz "ztratil důvěru", ale že se v ANO změnil poměr sil a teprve teď se Vojtěchovcům povedlo ho vyndat.

Inu, uvidíme, jak jim to půjde od ruky. Z pohledu lidí není podstatné, kterého dvořana nechala vrchnost zabásnout (Ludvík) nebo vyhodit (Kabátek), ale jestli jsou praktici, antibiotika, včasné operace bez úplatků.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Psali jsme:

Fiala (ODS): Není doba na malichernosti. Spolupráce je nutná
Odsouzený Pavel Novotný plísnil Dana Landu, až mu to ujelo
Premiér Babiš: Naše vláda je kompletní
Jiří Weigl: Amok

