Za „zrzavým vykukem“ Minářem stojí tito mocní, šíří se

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
„Je to bohapustá lež, jejímž cílem není nic jiného než udržovat Českou republiku – část občanů, která těmto báchorkám ještě věří – ve strachu, aby nadále podporovali zbrojení, aby nadále podporovali posílání peněz na Ukrajinu, aby nadále přispívali, nevědomky a ve své naivitě, k prodlužování toho utrpení, které se na Ukrajině odehrává,“ pokračoval Rajchl.
Rusko podle Rajchla nejenže nechce napadnout Česko, ale dokonce na to nemá ani sílu. Rajchl připustil, že válka vyčerpává i agresora, vyčerpává ho tolik, že by k Česku nedorazil, ale prezident Petr Pavel z Rajchlova pohledu tyto informace překrucuje a odmítá nahlas říct, že jediné, co má smysl, je debatovat o mírovém návrhu Donalda Trumpa. O tom, že Rusové dostanou celý Donbas, vrátí část Charkovské oblasti, a tím všechno skončí. Podle Rajchla je otázkou jen to, kolik životů to bude ještě stát.
JUDr. Jindřich Rajchl
Ale to není jediný problém, který Rajchl na akci Milionu chvilek pro demokracii viděl.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„To je obrovské diplomatické faux pas, protože velvyslanci tady prostě nejsou proto, aby prosazovali nějakou politiku. Oni tady v podstatě mají udržovat dobré vztahy mezi Ukrajinou a Českou republikou. S naší politickou reprezentací. Jakákoli exhibice na demonstracích je, což vám potvrdí každý diplomat, něco zapovězeného. Nikdy žádný velvyslanec vám nepřijde na demonstraci v jakémkoliv jiném státě podporovat svou zemi. Protože to se prostě nedělá. Vasyl Zvaryč už předvedl několikátý takový přešlap. Musím říct, že by si zasloužil další předvolání na kobereček a možná ještě důraznější varování. Anebo jaksi odchod z naší země, protože tenhle člověk se zcela prokazatelně plete do naší politiky, do našich vnitropolitických záležitostí. A to není úlohou žádného velvyslance,“ pokračoval v popisu toho, jak vnímá situaci.
Odmítl se jakkoli vyjadřovat k rozmisťování ruských válečných dronů v českých městech. Podle Rajchla jde o hloupé vyvolávání strachu a snahu získat jakékoli peníze na další nákup zbraní pro Ukrajinu.
„Jsem rád, že už jsem viděl záběry v mnoha městech s těmi zničenými drony, kde občané dávají jasně najevo, co si o tom myslí. … Ti občané se s tím vypořádají velmi razantně sami,“ pravil Rajchl.
Na adresu samotné neziskové organizace Milion chvilek pro demokracii Rajch také poznamenal, že jedním z velkých finančních podporovatelů Minářovy neziskové organizace je také Spolek pro podporu liberální demokracie.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Spolek pro podporu liberální demokracie podle Rajchla přispěl na chod Milionu chvilek pro demokracii, nebo na politickou stranu Lidé PRO, o které ještě bude řeč.
„Ne, přátelé, nejedná se o žádné spontánní hnutí občanů České republiky. Je to uměle vytvořený projekt několika miliardářů, kteří se ze všech sil snaží udržet u moci pětiopozici a Petra Pavla. Takové jedno krásné velké loutkové divadlo,“ zdůraznil Rajchl.
Do Milionu chvilek pro demokracii se ostře obul také bývalý poslanec ODS Radim F. Holeček, který působil jako člen dolní parlamentní komory v letech 2013 až 2017. Později působil jako asistent v řadách poslaneckého klubu hnutí ANO. Dnes asistuje senátorovi zvolenému za hnutí ANO Oldřichovi Hájkovi.
Na sociální síti Facebook si položil otázku: „Kdo těží z Minářova byznysu?“ A sám si odpověděl, že „Minář vybudoval impérium financované oligarchy, které obchází zákony a slouží jako mocenský nástroj vybraných politiků.“ Mináře označil za „zrzavého vykuka“.
Mikuláše Mináře popsal Holeček jako symbol politického inženýrství, který neuspěl ve snaze uspět v politice s vlastním politickým uskupením známým pod názvem Lidé PRO a o to více se mu zalíbilo v neziskovém sektoru.
Kdo je vinen současnou situací?
Holeček prohlásil, že Minář a Milion chvilek ve skutečnosti žijí ze dvou finančních účtů. Na jeden přispívají drobní dárci a na druhý miliardáři, kteří Minářovi pošlou peníze, za které on potom spustí nátlakovou akci a oslabí vládu.
„Skutečnými majiteli Milionu chvilek nejsou lidé na náměstích, ale úzká skupina technologických a finančních magnátů. Investigace rozkrývá vazby na jména jako Martin Hájek z Livesportu, který do ‚občanských‘ iniciativ pumpuje miliony, aby si zajistil politické klima vyhovující jeho digitálnímu byznysu. Dalším klíčovým hráčem je Libor Winkler ze skupiny RSJ, mistr systémové filantropie, který skrze své nadace financuje struktury kádrující politiky. Tito lidé nepoužívají transparentní účet pro veřejnost, jejich vliv je uplatňován skrze granty a smlouvy, které Minářovu aparátu umožňují platit špičkové PR manažery a spin-doctory. Pro tyto oligarchy představuje Milion chvilek ideální nástroj pro ‚politický outsourcing‘. Mohou ovlivňovat veřejné mínění a útočit na své oponenty bez rizika ztráty reputace, které by hrozilo při přímé podpoře politické strany,“ uvedl Holeček na sociální síti.
Holeček, který z řad poslanců ODS přešel po skončení svého mandátu do role asistenta v poslaneckém klubu hnutí ANO, také zdůraznil, že z politického hlediska z práce Milionu chvilek pro demokracii vytěžili maximum možného politici bývalé vlády Petra Fialy (ODS) a dnes z ní těží prezident Petr Pavel.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
A po chvíli pokračoval.
„Jedním z nejtvrdších důkazů o žoldáckém charakteru spolku je jeho selektivní přístup k politickým kauzám. Pod vedením Benjamina Rolla a nyní znovu Mináře vykazuje Milion chvilek extrémní slepotu k přešlapům stran, které mu ideově nebo finančně vyhovují. Zatímco u oponentů vyvolává každé procesní pochybení zaplněnou Letnou, u vlastních spojenců jsou kauzy typu Dozimetr nebo netransparentní lobbing vládních špiček přecházeny hrobovým mlčením. Tato selektivní spravedlnost definitivně pohřbila mýtus o nezávislém hlídači demokracie. Spolek se stal útočným beranidlem jedné části politického spektra, které štěká jen na povel a jen na ty, kteří stojí v cestě zájmům jeho donorů. Koncept ‚červených čar‘ se tak stal pouhým nástrojem vydírání legálně zvolených vlád, které se neshodují s vizí Minářovy uzavřené kasty.“
Holeček také připomněl, že spolek disponuje databází kontaktů na stovky tisíc občanů, a to je něco, co v dnešní informační době může hrát zásadní roli a z Holečkova pohledu bychom na to neměli zapomínat. Zvlášť, když český politický systém stojí na modelu zastupitelské demokracie, kde si lidé volí své zástupce do jednotlivých zastupitelských sborů a tito zastupitelé pak ze svého působení skládají účty. Naproti tomu spolek Milion chvilek Holeček vnímá jako uskupení, které jen rozdmýchává nenávist a nezodpovídá se za to v podstatě nikomu.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Bývalý poslanec ODS vnímá Milion chvilek pro demokracii jako lobbingovou organizaci, jako politickou neziskovou organizaci, která by měla podléhat tvrdé státní regulaci. Jinak státu hrozí, že může být destabilizován. Holeček o tom nepochybuje.
„Pokud se český stát neodhodlá k tvrdé regulaci financování politických neziskovek a nezastaví obcházení limitů na volební kampaně skrze ‚třetí strany‘, hrozí, že se politika definitivně přesune z parlamentu do kanceláří PR agentur a na náměstí ovládaná oligarchy. Mikuláš Minář vybudoval stroj, který dokáže destabilizovat jakoukoli vládu, pokud se to hodí jeho donorům nebo jeho vlastnímu mesiášskému komplexu. Investigace jasně ukazuje, že Milion chvilek není lékem na neduhy české politiky, ale jejich nejnebezpečnějším symptomem. Je to projekt postavený na manipulaci, šedých penězích a absolutní absenci odpovědnosti, který pod pláštíkem dobra provádí tu nejtvrdší mocenskou politiku,“ uzavřel varovně Holeček.
