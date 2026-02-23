8. týden na Energetické burze ČMKB

23.02.2026 10:41 | Tisková zpráva
Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly v 8. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 27 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 26 milionů korun.

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 2050 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2029 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2150 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2029 ve velkoodběru uzavíraly s kurzem 621 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.      

