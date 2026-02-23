600 miliard Kč úniku ročně. To řešme, ne živnostníky, žádá Tůma z PRO

Pozoruji jisté rozladění voličů současné vlády. Ministr práce a sociálních věcí Juchelka prý nedodržel, co bylo slíbeno ohledně důchodů. Jak to vysvětlit?
Je to nepříjemná situace předvolebních slibů. Stav našeho rozpočtu je v tristním stavu. Výkon ekonomiky je také v žalostném stavu. To bude zřejmě důvod, proč pan ministr je tak zdrženlivý ke slibům hnutí ANO před volbami. Můj slib za stranu PRO by vypadal asi takto: Nejprve je zapotřebí zajistit ekonomický růst naší země a poté není problém navyšovat důchody. K tomuto ukazateli by měly směřovat veškeré výpočty navyšování důchodů.
Pokud se daří naší ekonomice není problém navyšovat důchody. Konec konců průběžný systém financování našich důchodů je za mě jediný možný. Nejsem moc příznivcem všelijakých pilířů. V tomto případě mi státní jistota přijde jako nejlepší pro naše občany.
Opozice varuje, že Američané nebudou nadšeni z „pouhých“ dvou procent HDP na obranu. Je to jen rétorická figura, nebo na tom něco je? Však SPD, s níž PRO kandidovalo, drží Ministerstvo obrany.
Náš dlouhodobý postoj (strany PRO) je nejdříve smysluplně využít současná 2 %, a to se do této doby nedělo, jako příklad uvedu předražené polní kuchyně či nefunkční náborový web, který u Ministerstva vnitra stál cca 450 tis. a na obraně 120 milionů. I toto jsou velmi špatné příklady týkající se hospodaření s vybranými daněmi.
Již jsme několikrát mluvili o potřebě rozvoje dopravní infrastruktury, třeba i do vašeho Ústeckého kraje. Je v tomto směru rozpočet v pořádku?
Došlo k navýšení rozpočtu na dopravu, a to je za mě správná cesta. Například budování vysokorychlostních tratí mělo být už dnes úplně někde jinde. Tady si myslím, že otálení není na místě. Je to jedna z investic, která se promítá do všech odvětví.
Vy jste celý život pracoval v „retailu“. Jste připraven na to, že drobní obchodníci vám budou nadávat za to, že vláda, kterou podporujete, znovu zavádí EET? I v případě, že člověk prodává sýr či víno?
Když se zavedlo EET v první vlně, tak mě to nijak nepostihlo, jelikož jsem neměl potřeby krátit tržby. Ono se to mnohdy nevyplatí. Když potřebujete investiční úvěr nebo chcete požádat o dotaci na technologie, tak bez finančního zdraví to bohužel nejde. Spíše než na EET 2.0 bych se zaměřil na sektorovou daň bankovních domů nebo majitele sociálních sítí. Zde jsou prostředky, které nám unikají, ale hlavně si myslím, že nejdříve je třeba zdanit nadnárodní společnosti, kde se dnes pohybujeme okolo 600 mld. úniku.
Dohánění u živnostníků bych viděl až na později. Bohužel sáhnout na nadnárodní subjekty se zdá jaksi problémové a nikdo k tomu nemá odvahu. Strana PRO by v této problematice neotálela ani vteřinu. Ale zatím máme pouze jednoho poslance, který pracuje na 150 %.
Když jsme u toho jídla, což je příjemná věc: SPD drží Ministerstvo zemědělství a slibuje hlídání marží supermarketů u potravin. Do jaké míry je to podle vás coby podnikatele potřeba?
Věřím, že tlak na supermarkety je potřeba, ale reálně z mé zkušenosti je to boj s větrnými mlýny. Minimálně bych zvedl sektorovou daň z obratu, jelikož dochází k odlivu nezdaněných finančních prostředků pocházejících z předražených potravin na pultech supermarketů. V Polsku dostal astronomickou pokutu jeden z významných řetězců, a to následně vedlo k umravnění marží supermarketů. Toto by mohla být cesta.
Obecně tedy, co se zemědělskými dotacemi? My, co máme rádi italské a francouzské jídlo, víme, že tamní farmáři by bez nich asi nic nevypěstovali. Máme podporovat spíše větší výrobce potravin, nebo ty „rodinné farmy“, za které lobbují zejména lidovci?
Nejsem fanda korporatismu. Velké společnosti umějí něco a malé farmy zase něco jiného, a tak je to správně. Otázka dotací do zemědělství není bohužel otázkou České republiky. Pokud se nenastaví jednotný systém v celé EU, nedá se bohužel nic dělat. Znevýhodnění českých zemědělců tím, že budou mít nižší podporu, než v okolních zemích, je likvidační. Toto se musí řešit například na platformě ministrů zemědělství EU.
