ČEZ kupuje společnost Gas Distribution

Touto akvizicí, prostřednictvím své dceřiné společnosti GasNet, s.r.o., tak Skupina ČEZ rozšíří svou plynárenskou síť o poslední kraj a vyjma Prahy bude rozvádět plyn po celé České republice. Plynárenská síť má významnou roli při transformaci českého teplárenství a jeho přechodu od uhelné energetiky k zemnímu plynu a později k vodíku. Prodávajícím je společnost E.ON. Vypořádání transakce podléhá nezbytným schválením regulačními orgány.
„ČEZ se v rámci své strategie Čistá Energie Zítřka zaměřuje na bezemisní energetiku. Při výrobě elektřiny budou hrát v budoucnu klíčovou roli jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. Zároveň bude důležitou roli zastávat také plyn, jako zdroj pro paroplynové elektrárny a pro nové české teplárny, kterými v České republice nahradíme končící uhelné zdroje. ČEZ se stal významným hráčem na trhu s plynem, kdy jsme společně se státem zajistili pro Česko kapacitu ve dvou LNG terminálech, provozujeme klíčovou distribuční síť prostřednictvím společnosti GasNet a jsme zároveň důležitým dodavatelem plynu pro zákazníky. Akvizicí společnosti Gas Distribution zároveň doplníme naše portfolio o další stabilní společnost v regulované části podnikání, což je výhodné pro naše akcionáře,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Společnost Gas Distribution spravuje síť 4 600 kilometrů plynovodů s celkem 111 000 odběrnými místy, má zhruba 120 zaměstnanců a v roce 2024 distribuovala 2,8 TWh plynu. Skupina GasNet spravuje síť 65 000 kilometrů plynovodů, má více než 2 200 zaměstnanců, obsluhuje cca 2,2 milionu odběrných míst a v loňském roce distribuovala přes 59 TWh plynu.
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo s prodávajícím dohodnout na akvizici společnosti Gas Distribution. Věříme, že odborníci z GasNet a z Gas Distribution dohromady vytvoří skvělý a dobře fungující tým technických specialistů. Po vypořádání transakce chceme postupně Gas Distribution integrovat do skupiny GasNet. Plyn bude v dalších letech klíčovým médiem pro zajištění energetické bezpečnosti Česka při zásobování elektřinou i teplem a my jsme rádi, že se budeme moci opřít o další odborníky, kteří nám pomohou naše cíle naplnit,“ uvedl generální ředitel GasNet Andrzej Martynek.
autor: Tisková zpráva