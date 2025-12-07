Rusko tleská Trumpově bezpečnostní strategii

Když se Donald Trump po čtyřech letech vrátil do Bílého domu jako prezident, netajil se tím, že hlavního soupeře Spojených států nevidí v Rusku, ale v Číně. Jeho viceprezident J. D. Vance vysílal vzkazy i do EU a opakovaně nejen bruselským politikům vyčetl, že omezují svobodu slova a měli by s tím něco udělat.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Agentura Reuters v této souvislosti upozornila, že hlasitý potlesk se ozval i z Moskvy. „Kreml tvrdí, že nová bezpečnostní strategie USA se do značné míry shoduje s ruským názorem,“ napsala agentura Reuters hned v titulku ke článku s dovětkem, že je to poprvé, co administrativa Vladimira Putina takto jasně chválí svého bývalého soupeře z dob studené války.
Strategie navazuje na americkou politiku z 19. století, která za sféru vlivu USA označila západní polovinu planety Země.
Strategie, podepsaná Trumpem, také varovala, že Evropa čelí „civilizačnímu vymazání“, že je „základním“ zájmem USA vyjednat ukončení války na Ukrajině a že Washington chce obnovit strategickou stabilitu s Ruskem.
„Úpravy, které vidíme, v mnoha ohledech odpovídají naší vizi,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reportérovi státní televize Pavlu Zarubinovi, když se ho ptal na novou strategii USA.
Hlavní pozornost chce Trump opravdu věnovat Číně. Na konto Evropské unie Trump mimo jiné říká, že blokuje dohodu o ukončení ruské agrese na Ukrajině.
BBC upozornila, že EU vnímá novou Trumpovu strategii jako inspirovanou ruským pohledem na svět.
Polský premiér Donald Tusk v příspěvku na sociálních sítích adresovaném svým „americkým přátelům“ uvedl, že „Evropa je váš nejbližší spojenec, ne váš problém“, a poukázal na jejich „společné nepřátele“. „Toto je jediná rozumná strategie naší společné bezpečnosti. Pokud se něco nezměnilo.“
Bývalý švédský premiér Carl Bildt napsal, že dokument „se staví napravo od extrémní pravice“.
USA rovněž vyzvaly Japonsko, Jižní Koreu, Austrálii a Tchaj-wan ke zvýšení výdajů na obranu. Demokraté v Kongresu varovali, že dokument by mohl narušit zahraniční vztahy USA.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
„Na mém otci je dobré a jedinečné to, že nevíte, co udělá. Skutečnost, že není předvídatelný… nutí každého jednat intelektuálně čestně,“ pravil Trump junior.
Vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému se vymezil.
„Kvůli válce a protože je jedním z největších marketérů všech dob, se Zelenskyj stal takřka božstvem, zejména pro levici, podle které nemohl udělat nic špatného a byl bezúhonný,“ řekl Trump Jr.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.