Rusko tleská Trumpově bezpečnostní strategii

07.12.2025 21:41 | Zprávy

Zatímco Evropané se ve veřejném prostoru nijak netají tím, že nová bezpečnostní strategie USA z pera administrativy Donalda Trumpa není nijak veselé čtení, v Kremlu Trumpovi a jeho kolegům zatleskali. O slovo se přihlásil i syn prezidenta Trumpa Donald Trump mladší.

Rusko tleská Trumpově bezpečnostní strategii
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Na Rudém náměstí v Moskvě

Když se Donald Trump po čtyřech letech vrátil do Bílého domu jako prezident, netajil se tím, že hlavního soupeře Spojených států nevidí v Rusku, ale v Číně. Jeho viceprezident J. D. Vance vysílal vzkazy i do EU a opakovaně nejen bruselským politikům vyčetl, že omezují svobodu slova a měli by s tím něco udělat.

Takřka po roce v úřadě Trump se svou administrativou zveřejnil bezpečnostní strategii a mnoha lidem v EU se udělalo nevolno. Trump nevěstí Evropské unii žádnou pěknou budoucnost a naznačil, že EU vnímá na mezinárodním poli jako soupeře, nikoli jako svého nejbližšího zahraničního hráče. Někteří kritici v EU Trumpovi zatleskali, stoupenci Evropské unie naproti tomu netajili své znepokojení.

Agentura Reuters v této souvislosti upozornila, že hlasitý potlesk se ozval i z Moskvy. „Kreml tvrdí, že nová bezpečnostní strategie USA se do značné míry shoduje s ruským názorem,“ napsala agentura Reuters hned v titulku ke článku s dovětkem, že je to poprvé, co administrativa Vladimira Putina takto jasně chválí svého bývalého soupeře z dob studené války.

Strategie navazuje na americkou politiku z 19. století, která za sféru vlivu USA označila západní polovinu planety Země.

Strategie, podepsaná Trumpem, také varovala, že Evropa čelí „civilizačnímu vymazání“, že je „základním“ zájmem USA vyjednat ukončení války na Ukrajině a že Washington chce obnovit strategickou stabilitu s Ruskem.

„Úpravy, které vidíme, v mnoha ohledech odpovídají naší vizi,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reportérovi státní televize Pavlu Zarubinovi, když se ho ptal na novou strategii USA.

Hlavní pozornost chce Trump opravdu věnovat Číně. Na konto Evropské unie Trump mimo jiné říká, že blokuje dohodu o ukončení ruské agrese na Ukrajině.

BBC upozornila, že EU vnímá novou Trumpovu strategii jako inspirovanou ruským pohledem na svět.

Polský premiér Donald Tusk v příspěvku na sociálních sítích adresovaném svým „americkým přátelům“ uvedl, že „Evropa je váš nejbližší spojenec, ne váš problém“, a poukázal na jejich „společné nepřátele“. „Toto je jediná rozumná strategie naší společné bezpečnosti. Pokud se něco nezměnilo.“

Bývalý švédský premiér Carl Bildt napsal, že dokument „se staví napravo od extrémní pravice“.

USA rovněž vyzvaly Japonsko, Jižní Koreu, Austrálii a Tchaj-wan ke zvýšení výdajů na obranu. Demokraté v Kongresu varovali, že dokument by mohl narušit zahraniční vztahy USA.

Donald Trump mladší, syn 47. prezidenta USA, podle serveru Politico naznačil, že pokud Ukrajinci nekývnou na dohodu, prezident Trump prostě Ukrajině zarazí veškerou pomoc.

„Na mém otci je dobré a jedinečné to, že nevíte, co udělá. Skutečnost, že není předvídatelný… nutí každého jednat intelektuálně čestně,“ pravil Trump junior.

Vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému se vymezil.

„Kvůli válce a protože je jedním z největších marketérů všech dob, se Zelenskyj stal takřka božstvem, zejména pro levici, podle které nemohl udělat nic špatného a byl bezúhonný,“ řekl Trump Jr.

Psali jsme:

Orbán udeřil: EU se koupe v korupci, Ukrajina se koupe v korupci
Válka je zlo! Zemřel asi poslední účastník Pražského povstání
Dva bývalí. Hašek s Čaputovou se potkali na Slovensku
„Nejsi ani ve hře.“ Kancléř Merz dostal zlý vzkaz

 

Zdroje:

https://www.bbc.com/news/articles/cpvd01g2kwwo

https://www.politico.com/news/2025/12/07/donald-trump-jr-ukraine-qatar-00679809

https://www.reuters.com/world/china/kremlin-says-new-us-security-strategy-accords-largely-with-russias-view-2025-12-07/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Mírová dohoda

Vy to, s čím nyní přichází USA považujete za mírovou dohodu? Já to vidím tak, že vlastně jen nechává Ukrajinu napospas Rusku. Nebo v čem je podle vás kompromisní?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

