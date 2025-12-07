Právě tento dokument vyvolal v Evropě rozruch, protože pojmenovává řadu problémů, o kterých se v rámci Evropské unie často mluví jen potichu, nebo se otevřeně nekomunikují. Ať již s jeho závěry člověk souhlasí, nebo nikoli, jedna věc je nyní jasná. Současné vedení EU i vláda Petra Fialy riskují ztrátu důvěry lidí, protože selhávají v základní funkci: chránit životní úroveň občanů, stabilitu a svobodu projevu.
Evropská unie se v posledních letech zdá být stále dále od své původní role strážce svobod a demokracie, a více jako instituce regulující, zasahující do ekonomiky a omezující veřejnou debatu. Místo řešení reálných problémů, jako je demografický pokles, ekonomická nejistota, migrace, EU často přijímá regulace, které oslabují konkurenceschopnost členských států a zároveň zasahuje do diskuse prostřednictvím opatření, jež vyvolávají obavy o svobodu slova. Migrační politika se dlouhodobě nejeví jako funkční, realističtější řešení chybí. Místo toho se vedou ideologické spory. Demografická krize, která ohrožuje udržitelnost sociálních systémů, zůstává navíc stále nedostatečně reflektována a neprožívá patřičnou politickou váhu.
Dokument NSS rovněž explicitně kritizuje to, co vidí jako omezování opozice a cenzuru ve veřejném diskursu, což evokuje obavy mnoha Evropanů, že prostor pro otevřenou debatu se zužuje a že místo argumentů se často používají nálepky či ideologická výchylka. Tato vnější kritika není jen nezaslouženou provokací, mnozí Evropané ji vnímají jako echo vlastních pochybností, zda vedení EU skutečně reaguje na reálné výzvy, nebo zda spíše upevňuje vlastní mocenskou pozici.
V kontextu České republiky působí, že vláda Petra Fialy přistupuje k rozhodnutím Bruselu až příliš loajálně jak v otázkách migrační politiky, klimatické agendy, tak i postojů k válce na Ukrajině. Místo aby vláda prosazovala jasně formulovaný český národní zájem, často jen mechanicky přijímá unijní rozhodnutí, i když mají výrazné dopady na životní úroveň, ceny energií, daně, podnikatelské prostředí či sociální jistoty domácností. Komunikace vlády s veřejností navíc mnohdy postrádá transparentnost a empatii; kritické hlasy jsou snadno označeny za dezinformace, což přispívá k pocitu, že politická reprezentace neposlouchá, ale jen vymýšlí, co si přát.
Otázka války na Ukrajině a evropské bezpečnosti je dalším bodem, který dokument NSS otevřeně zpochybňuje. Americká strategie, jak vyplývá z textu, preferuje co nejrychlejší ukončení konfliktu, často i na úkor dlouhodobé stability a perspektiv evropské bezpečnosti. Evropská a česká politika vykazují v tomto směru stále větší nejistotu, chybí jasná, realistická a dlouhodobá strategie, zároveň narůstá únava veřejnosti z neustálých krizí a ekonomické zátěže. Místo reálné reflexe převládá rétorika, která se opakuje stále dokola, nezávisle na faktickém vývoji.
Závěrem lze říci, že právě Strategie národní bezpečnosti USA 2025 je varovným signálem. Signálem, že Evropa musí učinit zásadní sebereflexi. Občané dnes nechtějí ideologické manifesty ani moralizování. Chtějí konkrétní výsledky: bezpečnou Evropu, stabilní ekonomiku, dostupný a slušný život, svobodnou veřejnou debatu, ale i realistický přístup k migraci, demografii a mezinárodním krizím. Dokud Brusel i Fialova vláda tyto základní požadavky ignorují, bude - a právem - kritika jen sílit. Proto je v této době nejistoty potřeba budovat zejména vlastní obranné schopnosti.
