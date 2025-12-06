Správa železnic: Geologické průzkumy pro Krušnohorský tunel nahlédnou až půl kilometru pod zem

Program průzkumu pro největší stavbu budoucí vysokorychlostní trati mezi Prahou a Drážďany počítá celkem se 157 vrty na území obou států, jejich výsledky umožní zpřesnit projektovou dokumentaci a výrazně omezit rizika při následné ražbě.
Aktuální etapa průzkumů začala letos v září a potrvá do poloviny příštího roku. Celkem zahrnuje 16 vrtů, které jsou prováděny postupně podle klimatických podmínek a technických možností. Některé vrty už byly úspěšně dokončeny, jiné se vrtají a další budou pokračovat opět po novém roce. V současné době se pracuje například v blízkosti Krásného Lesa na Ústecku, a to až v hloubce 394 metrů. Nejhlubší vrt pak dosáhne 546 metrů a stane se jednou z nejvýznamnějších geologických sond do masivu Krušných hor.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
„Krušné hory jsou v místě plánovaného tunelu mimořádně geologicky pestré, což patří mezi hlavní důvody rozsahu průzkumu. Informace z vrtů nám pomáhají upravit finální technické řešení i technologii a zároveň dávají obyvatelům v okolí stavby jistotu bezpečně zvolené trasy,“ uvedl Pavel Hruška ze Správy železnic.
Krušnohorský tunel povede masivem Krušných hor a trať se tak vyhne citlivým územím a zvýší bezpečnost i kapacitu mezinárodní železniční dopravy. Po dokončení bude tato přeshraniční stavba měřit více než 30 kilometrů, čímž se stane nejdelším železničním tunelem v České republice i v Německu.
„Kombinace vrtných dat a 3D modelu umožňuje projektantům navrhnout přesnější a bezpečnější technická řešení, která respektují skutečné poměry v podzemí. Už nyní poskytly první dokončené vrty kompletní soubor dat z hlubších vrstev horninového masivu a tím i důležitý referenční bod pro další část průzkumů,“ doplnil Petr Kycl z České geologické služby, která na projekt dohlíží.
Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou budoucností české železnice. S rychlostí až 320 km/h pomůžou Česku k vybudování silnější ekonomiky, vyšší kvality života a zdravějšího životního prostředí. Kromě významné úspory času nabídnou zcela nové ekonomické a technologické příležitosti, uvolní kapacitu stávajících tratí a oproti automobilové dopravě dosáhnou až sedmkrát menší spotřeby energie a emisí CO2. Více informací najdete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva