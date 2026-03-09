HK ČR: Doprovodná podnikatelská mise prezidenta Pavla otevírá firmám nové obchodní příležitosti v Pobaltí

09.03.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Posílení obchodních vztahů firem s partnery v pobaltském regionu a podpora nových exportních příležitostí jsou hlavními cíli doprovodné mise prezidenta Pavla do Litvy a Lotyšska.

HK ČR: Doprovodná podnikatelská mise prezidenta Pavla otevírá firmám nové obchodní příležitosti v Pobaltí
Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

Posílení obchodních vztahů českých firem s partnery v pobaltském regionu a podpora nových exportních příležitostí jsou hlavními cíli doprovodné podnikatelské mise prezidenta Petra Pavla do Litvy a Lotyšska u příležitosti státní návštěvy, kterou Hospodářská komora České republiky organizuje ve dnech 9.-13. března 2026.

„Tato mise je příležitostí nejen představit české firmy na perspektivních trzích, ale také navázat konkrétní projekty spolupráce a otevřít dveře k novým partnerstvím v regionu, který dynamicky roste,“ říká viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský.

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

96%
2%
2%
hlasovalo: 9030 lidí

Delegace sdružuje významné české firmy působící zejména v oblastech biotechnologií, obrany, bezpečnosti a dopravy. Program zahrnuje Litevsko-české a Lotyšsko-české podnikatelské fórum a řadu dvoustranných B2B jednání se zástupci místních firem a institucí, kde české firmy mohou prezentovat své produkty a služby a navázat konkrétní spolupráci.

Litva i Lotyšsko představují perspektivní trhy s rostoucí ekonomikou a stabilním podnikatelským prostředím. Litva dlouhodobě vykazuje odolný hospodářský růst s investicemi do dopravní infrastruktury, obranného a bezpečnostního sektoru či modernizace veřejných služeb. Lotyšsko se systematicky zaměřuje na rozvoj dopravních projektů, inovativních technologií a posilování bezpečnosti.

Obchod mezi Českou republikou a pobaltskými státy dlouhodobě roste a přináší českým firmám nové příležitosti. České společnosti do regionu vyvážejí dopravní prostředky, strojírenské výrobky, technologie pro automatizaci a zpracování dat, léčiva či elektrotechnická zařízení. Z regionu do ČR míří výrobky chemického a dřevozpracujícího průmyslu, nábytek a suroviny pro průmyslové využití.

Psali jsme:

HK ČR: Rozsudek Nejvyššího soudu ohrožuje flexibilitu trhu práce a přináší právní nejistotu
HK ČR: Zrušení stropů u zaměstnaneckých benefitů je krok správným směrem
HK ČR: Nová EET. Představený model je legitimní snahou o omezení šedé ekonomiky
Hospodářská komora: Zaměstnanci preferují příspěvek na stravování, penzijní připojištění a dovolenou navíc

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hospodářská komora , Lotyšsko , mise , podnikání , zahraniční obchod , TZ , Litva

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Regulace

V tom, co popisujete https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Munzar-ODS-Je-cas-udelat-krok-zpet-v-regulacich-787588) máte pravdu. Ale co jste udělali pro zrušení regulací, pro snížení cen energií a pružnější pracovní trh vy sami? Jako politici tady doma, ještě nedávno jste byli i v...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČPZP: Lékařská prohlídka pomůže ochránit také ledviny

10:58 ČPZP: Lékařská prohlídka pomůže ochránit také ledviny

Světový den ledvin, který letos připadá na 12. března, upozorňuje na význam prevence a včasné diagno…