HK ČR: Doprovodná podnikatelská mise prezidenta Pavla otevírá firmám nové obchodní příležitosti v Pobaltí

Posílení obchodních vztahů českých firem s partnery v pobaltském regionu a podpora nových exportních příležitostí jsou hlavními cíli doprovodné podnikatelské mise prezidenta Petra Pavla do Litvy a Lotyšska u příležitosti státní návštěvy, kterou Hospodářská komora České republiky organizuje ve dnech 9.-13. března 2026.
„Tato mise je příležitostí nejen představit české firmy na perspektivních trzích, ale také navázat konkrétní projekty spolupráce a otevřít dveře k novým partnerstvím v regionu, který dynamicky roste,“ říká viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský.
Delegace sdružuje významné české firmy působící zejména v oblastech biotechnologií, obrany, bezpečnosti a dopravy. Program zahrnuje Litevsko-české a Lotyšsko-české podnikatelské fórum a řadu dvoustranných B2B jednání se zástupci místních firem a institucí, kde české firmy mohou prezentovat své produkty a služby a navázat konkrétní spolupráci.
Litva i Lotyšsko představují perspektivní trhy s rostoucí ekonomikou a stabilním podnikatelským prostředím. Litva dlouhodobě vykazuje odolný hospodářský růst s investicemi do dopravní infrastruktury, obranného a bezpečnostního sektoru či modernizace veřejných služeb. Lotyšsko se systematicky zaměřuje na rozvoj dopravních projektů, inovativních technologií a posilování bezpečnosti.
Obchod mezi Českou republikou a pobaltskými státy dlouhodobě roste a přináší českým firmám nové příležitosti. České společnosti do regionu vyvážejí dopravní prostředky, strojírenské výrobky, technologie pro automatizaci a zpracování dat, léčiva či elektrotechnická zařízení. Z regionu do ČR míří výrobky chemického a dřevozpracujícího průmyslu, nábytek a suroviny pro průmyslové využití.
