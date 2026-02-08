Zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let? Gregor má jasno

08.02.2026 14:39 | Monitoring
autor: Miloš Polák

V druhé hodině nedělní Partie na CNN Prima News se setkali Matěj Gregor (Motoristé), Libor Vondráček (Svobodní), Věra Kovářová (STAN) a Ivan Bartoš (Piráti). Gregor se obul do prezidenta Pavla, nešetřil ani Bartoše. Kovářová stejně tvrdě vystoupila proti Petru Macinkovi (Motoristé). Vondráček vedle opozice uhodil i na média i na neziskový sektor.

Zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let? Gregor má jasno
Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Do nedělní Partie CNN Prima News dorazili poslanci Bartoš, Gregor, Kovářová a Vondráček

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 29304 lidí
Hosté nedělní Partie CNN Prima News za vládu a opozici hned od počátku sázeli jedno tvrdé vyjádření za druhým. Věra Kovářová označila to, co předvedl Petr Macinka vůči prezidentovi, za „nehorázné“.

Gregor kontroval, že Petr Macinka se např. na půdě Poslanecké sněmovny vyjadřoval a vyjadřuje klidně. Odmítl, že by Macinka prezidenta Pavla vydíral. Ministr zahraničí prý jen ukazoval dvě cesty. Buď jednotnou zahraniční politiku, nebo její rozdělení na dvě různé cesty, k čemuž nakonec podle Gregora došlo. Poslanec Motoristů má za to, že k této dvojkolejnosti došlo kvůli tomu, že prezident Pavel nedodržuje Ústavu ČR a nechce jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 55029 lidí
Gregor konstatoval, že prezident Pavel se postavil do čela stávající opozice.   

Libor Vondráček prohlásil, že „lidé spolu musí mluvit“. A jedním dechem doplnil, že poslanci zvolení za SPD jdou rozhovorům ve společnosti naproti. „My tady chceme konstruktivně navrhovat např. zákon o obecném referendu, aby lidé nemuseli jen frustrovaně chodit na demonstrace, ale aby si tady mohli sesbírat podpisy o konání referenda,“ pravil Libor Vondráček.

Upozornil také na slova Evy Decroix (ODS) o „svoloči“, případně na poznámky bývalých poslanců vládní koalice Petra Fialy, kteří říkali, že demonstrace proti tehdejší vládě „svolávaly proruské síly“.

Když znovu dostala prostor Věra Kovářová, zmínila, že nová vláda slibovala, že zavede nové pořádky. „A my tady opravdu máme nové pořádky. Jedno ministerstvo není řízeno ministrem,“ vmetla Motoristům. A že „se jí zdá, že by premiér Andrej Babiš měl bouchnout do stolu a říct, jak to bude ve vládě“.

Libor Vondráček se tady rozzlobil: „Cílem té opozice není hledat s vládou kompromis. Cílem vás jako opozice je ve spolupráci s některými médii a s neziskovým sektorem vykreslit tuhle naši nynější vládu jako neschopnou. To se vám nepodaří!“ zdůraznil Libor Vondráček. „My jsme stihli za měsíc práce ušetřit 34 miliard korun našim občanům,“ doplnil příklad.

Anketa

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?

1%
2%
97%
hlasovalo: 21986 lidí
Gregor na to konto zdůraznil, že Babišova vláda seškrtala 40 miliard. A Motoristé na svých resortech škrtají velice důsledně, např. peníze na Gay Pride. „Motoristé na svých resortech škrtají a plní své sliby. Plní je v takové míře, k jaké nám voliči dali mandát.“

Gregor se ostře vymezil proti exšéfovi pirátů Ivanu Bartošovi: „Když já si vzpomenu, jak jste vstupoval do politiky, s jakou energií a s otevřeností k diskusi, tak dnes tady kolem sebe jen štěkáte. Já si z vás beru takový malý odstrašující příklad,“ vmetl Gregor Bartošovi.

„Když tady lžete,“ vrátil slovní úder Bartoš.

Došlo i na téma zákazu sociálních sítí pro děti do patnácti let. Pánové se shodli, že by se to těžko vymáhalo, byť zároveň zdůraznili, že malé děti je třeba chránit. Ochrana má podle Gregora ležet na bedrech rodičů a škol.

„Děti, jděte se koukat na to, jak se daří našim olympionikům, a pak běžte po vzoru dospělých sportovat,“ vyzval s lehce ironickým úsměvem v závěru druhé hodiny Partie Libor Vondráček.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , děti , Facebook , Partie , piráti , SMS , sněmovna , sport , STAN , Svobodní , vydírání , x , Turek , Gregor , Petr Pavel , motoristé , Macinka , ZOH , CNN Prima News , Libor Vondráček , TikTok , Věra Kovářová , Prezident Pavel

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidíte dnešní situaci stejně jako Matěj Gregor?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
