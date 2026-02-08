Zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let? Gregor má jasno

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Gregor kontroval, že Petr Macinka se např. na půdě Poslanecké sněmovny vyjadřoval a vyjadřuje klidně. Odmítl, že by Macinka prezidenta Pavla vydíral. Ministr zahraničí prý jen ukazoval dvě cesty. Buď jednotnou zahraniční politiku, nebo její rozdělení na dvě různé cesty, k čemuž nakonec podle Gregora došlo. Poslanec Motoristů má za to, že k této dvojkolejnosti došlo kvůli tomu, že prezident Pavel nedodržuje Ústavu ČR a nechce jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.
Libor Vondráček prohlásil, že „lidé spolu musí mluvit“. A jedním dechem doplnil, že poslanci zvolení za SPD jdou rozhovorům ve společnosti naproti. „My tady chceme konstruktivně navrhovat např. zákon o obecném referendu, aby lidé nemuseli jen frustrovaně chodit na demonstrace, ale aby si tady mohli sesbírat podpisy o konání referenda,“ pravil Libor Vondráček.
Upozornil také na slova Evy Decroix (ODS) o „svoloči“, případně na poznámky bývalých poslanců vládní koalice Petra Fialy, kteří říkali, že demonstrace proti tehdejší vládě „svolávaly proruské síly“.
Když znovu dostala prostor Věra Kovářová, zmínila, že nová vláda slibovala, že zavede nové pořádky. „A my tady opravdu máme nové pořádky. Jedno ministerstvo není řízeno ministrem,“ vmetla Motoristům. A že „se jí zdá, že by premiér Andrej Babiš měl bouchnout do stolu a říct, jak to bude ve vládě“.
Libor Vondráček se tady rozzlobil: „Cílem té opozice není hledat s vládou kompromis. Cílem vás jako opozice je ve spolupráci s některými médii a s neziskovým sektorem vykreslit tuhle naši nynější vládu jako neschopnou. To se vám nepodaří!“ zdůraznil Libor Vondráček. „My jsme stihli za měsíc práce ušetřit 34 miliard korun našim občanům,“ doplnil příklad.
Gregor se ostře vymezil proti exšéfovi pirátů Ivanu Bartošovi: „Když já si vzpomenu, jak jste vstupoval do politiky, s jakou energií a s otevřeností k diskusi, tak dnes tady kolem sebe jen štěkáte. Já si z vás beru takový malý odstrašující příklad,“ vmetl Gregor Bartošovi.
„Když tady lžete,“ vrátil slovní úder Bartoš.
Došlo i na téma zákazu sociálních sítí pro děti do patnácti let. Pánové se shodli, že by se to těžko vymáhalo, byť zároveň zdůraznili, že malé děti je třeba chránit. Ochrana má podle Gregora ležet na bedrech rodičů a škol.
„Děti, jděte se koukat na to, jak se daří našim olympionikům, a pak běžte po vzoru dospělých sportovat,“ vyzval s lehce ironickým úsměvem v závěru druhé hodiny Partie Libor Vondráček.
