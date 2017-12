ČMA přivíátala Willa Bowena, amerického zakladatele hnutí Svět bez stížností

Česká manažerská asociace přivítala na vánočním večírku spojeném s Klubovou radou exkluzivního hosta, amerického zakladatele hnutí Svět bez stížností Willa Bowena. Will je autorem 21denní nestěžovací výzvy, do které se zapojilo již 11 miliónů lidí ze 106 zemí světa.

Will Bowen členům ČMA přiblížil svou tezi, že když si člověk přestane stěžovat, uvidí, že má možnost radovat se z mnoha jiných věcí. Změní svůj pohled na svět, spatří nové věci nebo staré věci v novém světle. A zaměří se na to, co je dobré, a díky tomu si do života přitáhne ještě více dobého.

„Záměrem Světa bez stížností je změnit negativní přístup lidí na světě v pozitivní tím, že si aspoň jedno procento celkové populace (tj. 60 milionů lidí) přestane stěžovat,“ vysvětlil svou ambici Will Bowen.

Průměrný člověk si stěžuje přibližně patnáctkrát až třicetkrát za den, takže v ČR to je přibližně 6 miliard stížností měsíčně.

Stěžování způsobuje, že se lidé zaměřují na své momentální problémy, a tak se připravují o vnitřní schopnost hledat a nacházet pozitivní, harmonická řešení.

Přednáška Willa Bowena navázala na prezentace klubů ČMA, které v rámci klubového setkání zhodnotily rok 2017 a představily plány na nadcházející rok. Večer zakončila degustace moravského vína z vinařství nového kolektivního člena ČMA Nešpor & Rajský.