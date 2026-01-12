Vích (SPD): Armáda na papíře roste, v realitě slábne

Přestože se bývalá vláda Petra Fialy ráda prezentovala „rekordními“ náborovými čísly a mediálně vděčnými projekty, skutečný stav armády odhaluje hluboké systémové selhání, za které dnes už opoziční kabinet nese plnou politickou odpovědnost.
Ano, na papíře vše vypadalo dobře. Téměř 2400 nových rekrutů, splněný plán, titulky o nejlepším náboru od vzniku profesionální armády. Jenže realita, kterou Fialova vláda čtyři roky ignorovala, je zcela jiná. Každý desátý nově přijatý voják odešel už ve zkušební době. V roce 2024 opustilo armádu 1325 profesionálů, stovky z nich na vlastní žádost. Čistý přírůstek sotva přes 1 tisíc osob nestačí ani ke stabilizaci, natož k budování skutečně funkční armády.
Zásadní problém, o kterém se nemluvilo, je katastrofální nenaplněnost vojenských útvarů. Mnohé z nich fungují dlouhodobě jen na 70, 60, v některých případech dokonce na 50 procentech tabulkových stavů. To už není organizační nedostatek, ale přímé ohrožení obranyschopnosti státu. Vojáci jsou přetížení, jednotky personálně oslabené a systém se udržuje v chodu jen díky improvizaci a osobní oběti jednotlivců.
K tomu se přidává další závažný rozměr – hospodaření Ministerstva obrany za vlády Petra Fialy. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve svých kontrolních závěrech opakovaně upozorňoval na nehospodárné a neefektivní nakládání s veřejnými prostředky. A nešlo o drobnosti. NKÚ kritizoval například způsob zajišťování oprav automobilní techniky, kde stát platil více, než by musel, bez odpovídajícího přínosu. Stejně tak poukazoval na problémy v modernizaci ženijního a chemického vojska, tedy klíčových schopností, které mají zásadní význam pro obranu vlastního území a ochranu obyvatelstva anebo že pro novou techniku nejsou garáže.
Namísto systematického posilování těchto základních složek se tehdejší vedení resortu obrany soustředilo na mediálně atraktivní projekty, politický marketing a PR. Obrana státu se stala tématem tiskových konferencí, nikoli promyšlené strategie. Výsledkem je armáda, která má drahou techniku, ale chybí jí lidé, infrastruktura i funkční základní schopnosti.
Odpovědnost za tento stav nese vláda Petra Fialy, která dnes z opozičních lavic rozdává rady, ale odmítá přiznat vlastní selhání. Nová vláda, vycházející z Programového prohlášení se naopak hlásí k pojetí silné, suverénní, a především obranné armády. Armády, jejímž úkolem je chránit území České republiky, její občany a kritickou infrastrukturu – nikoli sloužit primárně jako nástroj cizích geopolitických ambicí.
Změna musí začít u lidí. Bez skutečných motivačních stimulů – stabilních platů, dostupného bydlení, podpory rodin vojáků a možnosti sloužit v regionu, kde mají zázemí – se personální krize nevyřeší. Stejně důležitá je ale i změna struktury armády. Je nezbytné zahájit výstavbu nových vojenských útvarů rovnoměrně rozmístěných po celém území republiky, aby armáda nebyla koncentrována jen do několika lokalit a aby se přirozeně propojila s regiony. Důležitý je i kariérní řád a rotace lidí na funkcích, kde bude platit nikoliv minimální, ale i maximální doba výkonu funkce v hodnostech a za současných podmínek to nebude vůbec jednoduché.
Zkušenosti z války na Ukrajině jasně ukazují, kde mají být priority moderní obrany: dostatek informací, protivzdušná obrana, ochrana kritické infrastruktury, schopnosti v oblasti dronů a obrany proti nim a schopnost státu plnit úkoly při vyhlašování jednotlivých krizových stavů. To jsou oblasti s ryze obranným charakterem, které musí stát systematicky a uvážlivě rozvíjet.
Součástí této změny musí být i důsledná kontrola hospodaření. Problematické zakázky z minulých let by měly projít odborným a nezávislým auditem, aby bylo jasné, kde došlo k plýtvání a kdo za něj nese odpovědnost. Obrana státu není prostor pro marketing ani experimenty, ale pro rozvážné, hospodárné a odpovědné rozhodování.
Pokud má Česká republika skutečně bezpečnou budoucnost, musí se vrátit k racionální obranné strategii, která staví na lidech, regionech, funkčních schopnostech a odpovědném hospodaření. To je skutečná změna, kterou si obrana této země zaslouží.
Ing. Radovan Vích
