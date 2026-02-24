Zelenskyj slovo dostane. My ne. Odboj proti výročí

„Zelenský slovo dostane, my ne,“ postěžoval si k programu jednání evropského parlamentu v den výročí vypuknutí konfliktu na Ukrajině europoslanec Ondřej Dostál. Expremiér Petr Fiala (ODS) se pochválil, že jeho vláda začala hned pomáhat. Současný předseda vlády Andrej Babiš (ANO) položil důraz na význam diplomacie a vyjádřil přání, aby se konečně přestalo zabíjet a válka skončila. A komentátor Petr Holec píše o zlatých WC.

V úterý 24. února si svět připomněl čtvrté výročí zahájení války na Ukrajině. Kremlem zamýšlená „třídenní speciální operace“, jejímž cílem mělo být dobytí Kyjeva, se proměnila v nejdelší a nejničivější konflikt v Evropě od druhé světové války. Výsledkem jsou desítky tisíc mrtvých, miliony vysídlených a obrovské materiální škody. Politici a další veřejně známé osobnosti se k tomuto výročí vyjadřují na sociálních sítích.

„Jsou to přesně čtyři roky, kdy Rusko v časných ranních hodinách napadlo Ukrajinu. Naše vláda začala tenkrát hned pomáhat. Pomoc Ukrajině je nejenom správná, ale je to i investice do naší bezpečnosti. Pokud padne Ukrajina, Rusko se nezastaví a půjde dál. Děkuji všem občanům, kteří Ukrajincům pomáhají. I to je důležité pro naši bezpečnost a dobrou budoucnost,“ napsal na síti X expremiér Petr Fiala (ODS).

Vyjádřil se také úřadující předseda vlády Andrej Babiš (ANO). „24. února 2022 začala ničím neomluvitelná agrese Ruska vůči Ukrajině. Už čtyři roky tak trvá nesmyslná válka, v níž každý další den umírají lidé, jsou ničeny celé vesnice a města a která přináší jen zkázu. Nelze si přát nic jiného než to, aby se konečně přestalo zabíjet a válka skončila,“ uvedl Babiš.

Dále zdůraznil význam diplomacie. „Dlouho platilo, že kdokoli vyzýval k diplomatickým jednáním, okamžitě dostal nálepku. O míru se téměř nesmělo mluvit. To se změnilo až s nástupem prezidenta Trumpa, o podmínkách míru se jedná a já doufám, že brzy skutečně nastane,“ vyjádřil své přesvědčení.

Nerudová se pustila do Babiše

A hned se do něj pustila europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Pane Babiši, a jak se o ten mír snažíte vy? Tím, že jste vzal do vlády proruskou sebranku, která šíří ruské báchorky a útočí na Ukrajince? Nebo třeba tím, že jste se zbaběle odmítl zaručit za půjčku pro Ukrajinu a usedl na trestnou vedle Orbána a Fica? Nebo odmítnutím zafinancovat muniční iniciativu? To je ta vaše cesta k míru?“ adresovala Babišovi spršku výčitek.

„Válka na Ukrajině nezačala proto, že by snad NATO nebo sama Ukrajina provokovaly Rusko. Za konflikt není odpovědný nikdo jiný než Vladimir Putin,“ publikoval profil ODS.

„Čtyři roky od začátku plnohodnotné ruské invaze. Čtyři roky odvahy Ukrajinců bránit svou zemi i naši bezpečnost. Přišli jsme na Staroměstské náměstí podpořit zemi, která se brání vojenské agresi a bojuje za nás všechny. Sláva Ukrajině!“ napsal poslanec Ivan Bartoš (Piráti) a zveřejnil snímek ze sobotní demonstrace.

Holec: Kradou na Ukrajině podle evropských norem?

Politický komentátor Petr Holec se vyjádřil k výzvě premiéra Fialy současné vládě, aby finančně přispívala do muniční iniciativy. „Přispívejte si sám!!! Pošlete do Kyjeva ty miliony, co jste z našich daní nadojil na podporu celé své rodiny. A barmské ženy už taky mají dost, ne?“ napsal na síti X.

V jiném komentáři uvedl: „Delegace EU je v Kyjevě. Chce zjistit, jestli na Ukrajině kradou peníze EU podle norem. A pak si vyzkouší zlaté WC, které jsme zaplatili, a přilepí na něj štítek vybudováno s pomocí EU!?“

 

K vyvěšování ukrajinských vlajek na veřejných budovách se vyjádřila Karla Maříková (SPD). „Dnes se na řadě úředních budov objevují ukrajinské vlajky. Od tohoto kroku se jednoznačně distancuji. Státní instituce mají být neutrální, důstojné a sloužit všem občanům České republiky bez ohledu na jejich politické názory. Úřady nejsou místem pro symbolická gesta, která část společnosti rozdělují a nahrazují skutečnou politiku pouhou demonstrací postoje. Česká státní budova má nést české symboly. Nic víc, nic míň,“ napsala na svém facebookovém účtu.

O jednání evropského parlamentu v den výročí zahájení války referuje jeho člen Ondřej Dostál. „Plenárka v europarlamentu, debata Ukrajina. Zelenský slovo dostane, my ne. Metsola (předsedkyně) právě oznámila, že nepřijme dokonce ani požadavky poslanců na dotazy a připomínky. Vystoupení v debatě z opozice nedostal skoro nikdo, přestože všichni žádali. Tak abyste se nezlobili, že se k tématu na plenárce nevyjadřujeme – nemůžeme. Opět ‚demokracie v akci‘,“ napsal na svém facebookovém účtu.

A přidal P. S.: „Dobře třetina sálu, možná víc, je prázdná. Projev byl slabý, po těch korupčních skandálech to nějak není ono. Zbytek, co v sále je, tleskali tak dlouho, jak kdyby chtěli, aby umělec přidával, ale nic z toho nebylo.“

