Ministr Bednárik: Chceme stavět rychle, efektivně a chytře

Počítá s tím nová hospodářská strategie České republiky Česko: Země pro budoucnost 2.0. V rámci jejího naplňování se resort dopravy zaměří především na dobudování páteřní dálniční sítě, posílení kapacity železnic a moderní řízení nákladní dopravy.
„Doprava je krevním oběhem ekonomiky. Pokud chceme, aby Česká republika byla skutečně zemí pro budoucnost, musíme nezbytně dokončit páteřní dálniční síť, modernizovat a zkapacitnit železnici a zajistit dobrou dopravní obslužnost všech tuzemských regionů. Stejně důležité je ale stavět rychleji, efektivněji a s maximálním respektem k penězům daňových poplatníků Chceme stavět rychle, efektivně a chytře,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Nechceme být levnou subdodavatelskou ekonomikou. Chceme podporovat investice do inovací a vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí pro podnikání. Česká ekonomika musí znovu růst rychleji a motorem růstu se musí stát podniky a výzkum,“ říká k nové hospodářské strategii 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Vláda jim k tomu musí vytvořit předvídatelné investiční podmínky a trh práce. Zjednodušeně řečeno, potřebujeme mít rozumně ceny energií, chytrou daňovou a odpisovou politiku a dostatek pracovníků v poptávaných profesích."
Hospodářská strategie stanovuje za úkol dokončit nejpozději do roku 2035 základní dálniční síť. V nejbližších letech se počítá s dokončením klíčových tahů, jako jsou D3 směrem k Rakousku, propojení D1 a D11 v rámci Pražského okruhu, D35 mezi Hradcem Králové a Svitavami, D11 k hranici s Polskem či rozšíření D1 v oblasti Brna.
Strategie také počítá s postupnou výstavbou základní sítě systému rychlých železničních spojení v ose Drážďany–Praha–Brno–Ostrava, se zvyšováním rychlosti na vybraných úsecích železničních koridorů, zkapacitňováním přetížených úseků, pokračující elektrizací a instalací nejmodernějšího evropského vlakového zabezpečovače ETCS.
Dokument zároveň reaguje na potřebu zvýšit efektivitu vynaložených prostředků na dopravní výstavbu. Ministerstvo dopravy proto připraví detailní komparaci cen dopravních staveb a přijme opatření vedoucí ke snížení investičních nákladů, včetně standardizace technických řešení, širšího využití metod BIM a smluvních standardů FIDIC a důslednější kontroly rozpočtů investičních organizací. Stále důležitější roli také budou hrát PPP projekty.
Strategie se věnuje také digitalizaci a řízení dopravy. Počítá se například se zavedením centrálního registru dopravních omezení, zefektivněním výběru mýtného či posílením kontrol přetížených vozidel.
„Investice do dopravy nejsou jen výdajem státního rozpočtu, ale strategickou investicí do budoucnosti celé země. Každý dokončený kilometr dálnice nebo modernizovaná železniční trať znamená více ekonomických příležitostí pro občany i firmy. Naším cílem je, aby doprava nebyla překážkou rozvoje, ale jeho hlavním impulzem,“ uzavírá ministr Bednárik.
Kompletní text hospodářské strategie najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE.
