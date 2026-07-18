Étos listopadu 1989 končí, řekl Kalvoda. Opozici vůbec nepotěší

Nízká důvěra občanů v politické instituce a média vypovídá o závažném stavu tuzemské demokracie. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus to uvedl advokát a bývalý ministr spravedlnosti Jan Kalvoda, podle kterého v České republice dochází k bezohlednému zacházení s pravidly, která mají garantovat demokracii. Vládě a Poslanecké sněmovně podle Kalvody důvěřuje pouhá třetina lidí, o něco větší důvěru má Senát a nejvýše se těší přízni prezident, kterému věří 56 procent občanů. Právník statistiku označil za skličující, avšak za povzbuzující považuje fakt, že nejnižší důvěru mají právě ty mocenské instituce státu, které se podle něj vůči pravidlům chovají nejvíce bezohledně.
Současné dění od posledních voleb popsal bývalý ministr jako jízdu, která doslova bere dech. „Když se uchýlím ke zkratce, tak rozhodně končí ten étos nebo to, co bylo samozřejmé v listopadu 1989,“ prohlásil Kalvoda. V té době bylo podle jeho slov zcela samozřejmé, že společnost chce liberální demokracii, politickou pluralitu, fair play v politice, svobodná veřejnoprávní média a respekt k soudní moci jako k jediné nepolitické moci. S mocí měla přicházet i patřičná odpovědnost, což se však v současnosti vytrácí.
Odpovědnost za tento stav a za rozmach nových politických uskupení přitom Kalvoda nepřičítá pouze stávající vládní sestavě. Domnívá se, že cestu jim umetly takzvané standardní velké demokratické strany. Nejprve se podle něj kvůli papalášské neúctě k pravidlům a etice moci zprofanovala a následně zanikla sociální demokracie, přičemž Občanská demokratická strana má podle něj podobný osud před sebou, protože se úplně vyčerpala. V tomto bodě dal za pravdu Andreji Babišovi (ANO).
„Ti, kteří měli hodnoty zachovat a prosadit, si s nimi totiž hráli jen o něco méně odvážně než současní vládní představitelé, a tím k celkovému negativnímu trendu výrazně pomohli. Výsledkem je zklamání občanů z politiky, kterou začali vnímat jako boj politických klanů odmítajících odpovědnost a zpětnou vazbu, což ve společnosti vytvořilo hluboký deficit pocitu spravedlnosti,“ soudí bývalý politik.
Při pohledu na budoucí vývoj a možnosti zvratu tohoto trendu vyjádřil skepsi vůči současné opozici, kterou označil za sterilní. „Já tam nevidím nějaký étos kromě pokračování hádky s panem Babišem a jeho přáteli,“ kritizoval opoziční scénu s tím, že nevidí nikoho, kdo by zvedl prapor a řekl něco podstatného o chování českého státu v úplně nové mezinárodní situaci. Tento stav připsal celkové degeneraci stranického systému v České republice.
„Zatímco v zavedených demokraciích je pravidlem, že po neúspěšných volbách vedení stran odstupuje a uvolňuje místo novým tvářím, v tuzemsku staří politici zůstávají, přestože jim nové věci málokdo věří,“ uvedl Kalvoda. Naděje na nápravu sice podle něj existuje vždy, avšak v současné době v Češích vítězí tendence nechat si z rozpočtu na dluh vlastních dětí dávat příplatky a za to stávající politiky honorovat.
Česká republika není slušnou zemí
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Současné kroky politiků, kteří podle něj hrají na amatérský mariáš s pravomocemi, označil za přímý útok na liberální demokracii. Autokraté, k nimž tato parta podle jeho slov směřuje, totiž vždy jako první rozvolňují pravidla omezující jejich vlastní moc a útočí na měkký podbřišek demokracie, kterým jsou ústavní zvyklosti a slušnost. Kalvoda zároveň odmítl myšlenku, že by bylo řešením ústavu textově zpřesňovat a psát ustanovení jednoznačněji, aby se předešlo dohadům. Ústava podle něj ze své podstaty musí zůstat obecná a musí spoléhat na nepsané předpoklady a na to, že bude brána vážně. Jedinou výjimku, kde by ústavní techniku uvedl do souladu, vidí v úpravě podmínek pro odvolání hlavy státu. Poté, co byla zavedena přímá volba, se totiž výrazně zpřísnily podmínky pro impeachment, takže je prezident v podstatě neodvolatelný.
Klíčovým procedurálním garantem a ochráncem před znetvořením společenské smlouvy tak zůstává Ústavní soud. Ačkoliv se tato instituce kvůli obrovskému nápadu tisíců běžných kauz stala do jisté míry továrnou na odmítání ústavních žalob, svou hlavní roli vykladače ústavy si podle Kalvody zachovala a disponuje potřebnou autoritou. Bývalý ministr proto ostře zkritizoval současné vládní představitele za to, jak se k rozhodnutím soudu staví.
„Jak teď slýcháme ty nedospělé pubertální kvily, že současný prezident jmenoval soudce, a proto mu jsou oddaní a že to je spiknutí, tohle by mělo být ve slušné zemi politikům, kteří na ústavu slibují, zakázáno,“ dodal Kalvoda s tím, že v tomto ohledu Česká republika slušnou zemí bohužel není.
Dnešní politici mají hroší kůži
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„Ať si myslím o některých senátorech něco, co se nedá publikovat, tak si myslím, že ten princip je správný a že Senát tu svou roli plní,“ konstatoval advokát. Svému milovanému dítěti, jak Senát sám označil, vytkl pouze to, že si v porovnání s původním projektem občas drobně rozšiřuje své kompetence, například v oblasti kontrolní činnosti vůči vládě. Celkově však fungování horní komory ocenil slovy „bravo Senát“.
Při pohledu zpět na konec devadesátých let, kdy byl sám součástí vysoké politiky, Kalvoda poznamenal, že tehdejší aktivní politici to měli v mnoha ohledech jednodušší. „Věci byly tehdy více jasné a lidé, kteří se v pozdějších letech vybarvili poněkud dramaticky, si tehdy díky samozřejmosti určitých principů ani nedovolili tyto hodnoty zpochybňovat. Současná politická situace se od té devadesátkové liší především tlustší hroší kůží dnešních politiků a jejich zjevnou neochotou řídit se stanovenými pravidly. Spolu s tím se výrazně proměnila také celková politická kultura v zemi,“ soudí Kalvoda.
V otázce svobody projevu a slova bývalý ministr ujistil, že tyto svobody v České republice bezpochyby máme. Odmítl však představu, že by byly zcela bezbřehé, jelikož jejich jasné hranice jsou nastaveny zákonem a mají svůj původ přímo v ústavě.
„Svoboda slova nesmí být diskriminační a nesmí směřovat proti základním ústavním hodnotám,“ zdůraznil bývalý politik. Z osobního pohledu pak poznamenal, že současná svoboda slova je celkem zajímavá v tom, že svobodné výroky sice běžně zazní, ale ve výsledku jsou vlastně každému ukradené. Do svobody projevu navíc v posledních letech zásadním způsobem vstoupily sociální sítě.
Na otázku, zda by je měl stát regulovat, Kalvoda jako liberál odpověděl opatrně s tím, že se jedná o tenký led, avšak s jistými mezemi by se k regulaci přiklonil. Závěrem rozhovoru dodal, že ačkoliv je v Česku systém politické odpovědnosti a vymahatelnosti nastaven správně, v reálné praxi se nevykonává skoro vůbec.
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