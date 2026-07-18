Jihočeský kraj: Publikace Po stopách rodu Rožmberků zve k objevování

Nová publikace Jihočeského kraje Po stopách rodu Rožmberků zve čtenáře na cestu za historií i krásami regionu, který tento slavný rod po staletí utvářel. Zájemci si ji mohou zdarma vyzvednout ve vybraných turistických informačních centrech nebo stáhnout v elektronické podobě.
„Prázdniny jsou ideální příležitostí zpomalit, vyrazit na výlet a poznávat krásy jižních Čech. Tato publikace může být skvělým průvodcem pro všechny, kteří mají rádi historii, památky nebo prostě jen chtějí náš kraj poznat trochu jinak. Mnohými místy projíždíme nebo procházíme celý život, aniž bychom tušili, jak silný příběh se za nimi skrývá. Věřím, že se na známá místa lidé podívají novýma očima a nechají se inspirovat k výletům po stopách Rožmberků,“ říká náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu Lucie Kozlová.
Další díl edice Slavné šlechtické rody Jihočeského kraje je věnován právě Rožmberkům, kteří podobu jižních Čech ovlivnili snad více než kterýkoli jiný šlechtický rod. Ve středověku patřili k nejmocnějším rodům nejen v jižních Čechách, ale v celém Českém království. Mezi jejich členy byli významní státníci, důvěrníci a rádci českých králů, církevní hodnostáři, schopní hospodáři, cestovatelé i mecenáši umění a kultury. Přestože rod vymřel v roce 1611 smrtí Petra Voka z Rožmberka, jeho odkaz zůstává dodnes výrazně vepsán do jihočeské krajiny.
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Brožura provází čtenáře vybranými jihočeskými městy a obcemi, jejichž dnešní podobu Rožmberkové významně ovlivnili. Přibližuje hrady, zámky, kostely, kláštery i měšťanské domy, které dodnes připomínají význam tohoto výjimečného rodu a jeho kulturní dědictví.
Typickým symbolem Rožmberků je červená pětilistá růže na stříbrném poli. Dodnes ji mohou návštěvníci objevovat na hradech, zámcích, kostelech, klášterech, historických domech i náhrobcích po celých jižních Čechách. Právě tento nenápadný symbol se může stát průvodcem při objevování míst, která jsou s historií rodu neodmyslitelně spjata.
„Příprava publikace nebyla jednoduchým úkolem. Rožmberské panství bylo ve své době mimořádně rozsáhlé a zahrnovalo stovky měst, městeček i vesnic. Některá území zůstala v majetku rodu po několik staletí, jiná pouze krátkou dobu. Výběr lokalit proto vycházel především z dochovaných architektonických památek, jejichž vznik, výstavbu či významné přestavby Rožmberkové iniciovali nebo financovali,“ popsala vznik knihy její autorka Blanka Rozkošná.
Publikace Po stopách rodu Rožmberků je zdarma k dispozici ve vybraných turistických informačních centrech v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Třeboni a Bechyni. Zájemci si ji mohou během úředních hodin vyzvednout také v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje nebo v Jihočeské centrále cestovního ruchu. Elektronická verze publikace je stejně jako ostatní díly edice Slavné šlechtické rody Jihočeského kraje dostupná na webových stránkách Jihočeské centrály cestovního ruchu ZDE.
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