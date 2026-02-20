Komínek (KSČM): S jakou vervou se Ženíšek pustil do Macinky

21.02.2026 20:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyjádřením bývalých ministrů za Fialovy vlády.

Komínek (KSČM): S jakou vervou se Ženíšek pustil do Macinky
Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

Je vlastně fascinující, jak se nám před očima rodí další „morální maják“.

Pan ministr Ženíšek, o kterém ještě donedávna většina veřejnosti sotva věděla, že vůbec existuje, natož že zastával ministerskou funkci v Fialově vládě, dnes přichází s velkolepým odhalením a hodnotí současné ministry, kteří už teď toho udělali víc, než on za celé své působení jako ministr.

Je pozoruhodné sledovat, s jakou vervou se někteří členové Fialovy vlády snaží dohnat vlastní nevýraznost alespoň hlasitými prohlášeními.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rvačka v ČT: Gregor drtil Mináře, publikum se přidalo
Trump narazil u Nejvyššího soudu. O cla se ale bude bojovat dál
Macinka jede v USA „bomby“. Podívejte, s kým už mluvil. A ještě bude
Ladislav Jakl: Nechte zpívat pitomce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Komínek

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jsou podobné výkřiky, jaký ukázal Ženíšek, politicky trapné?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Otočka

A vy jste snad právě v případě migračního paktu neotočil? Nejdříve jste byl pro, pak co vím proti. A je na tom, že někdo změní názor, hlavně když je to k lepšímu něco špatně? Té vaší kritice Babiše v tomto nerozumím. Vůbec nerozumím tomu, proč obecně máte jako politici potřebu pořád něco kritizovat....

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Návyky poškozující slinivku břišníNávyky poškozující slinivku břišní Muži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnějšíMuži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnější

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Komínek (KSČM): S jakou vervou se Ženíšek pustil do Macinky

20:16 Komínek (KSČM): S jakou vervou se Ženíšek pustil do Macinky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyjádřením bývalých ministrů za Fialovy vlády.