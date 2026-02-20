Komínek (KSČM): S jakou vervou se Ženíšek pustil do Macinky

Je vlastně fascinující, jak se nám před očima rodí další „morální maják“.
Pan ministr Ženíšek, o kterém ještě donedávna většina veřejnosti sotva věděla, že vůbec existuje, natož že zastával ministerskou funkci v Fialově vládě, dnes přichází s velkolepým odhalením a hodnotí současné ministry, kteří už teď toho udělali víc, než on za celé své působení jako ministr.
Je pozoruhodné sledovat, s jakou vervou se někteří členové Fialovy vlády snaží dohnat vlastní nevýraznost alespoň hlasitými prohlášeními.
