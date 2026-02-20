Doksanský (ANO): Utíkání před kamerou? Jak to bylo doopravdy

Utíkání před kamerou? Jak to bylo doopravdy...
Zejména poslanci za hnutí ANO jsou v poslední době předmětem zvláštní zábavy některých neseriózních novinářů, kteří je před Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky "přepadávají" či nahání s kamerou a následně z nich s radostí dělají zoufalce, kteří před nimi utíkají. Předmětem této kratochvíle už jsem se stal i já...
Určitě jste již někdy zažili situaci, kdy spěcháte k lékaři, do zaměstnání, do školy či na úřad, máte zpoždění a potřebovali byste běžet, ovšem z nějakého důvodu to není možné.
Právě to jsem před časem zažil, když jsem šel z jednání v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na další, měl jsem zpoždění a potřeboval jsem běžet mezi budovami sněmovny, abych zpoždění snížil. Ovšem v té chvíli mě obklopili lidé s kamerami a mikrofony a začali mi klást otázky. Nechtěli pochopit, že skutečně v tu chvíli nemám prostor s nimi mluvit, neboť těžko mohu říct kolegům, aby na mě s jednáním 5-10 minut počkali, neboť si s někým povídám. Vyrobili z toho příběh, že poslanec Denis Doksanský se bojí odpovědět na dotazy a před reportéry utíká, což je naprostá lež.
Spolu s lidmi s kamerami byla jakási žena, o níž tvrdili, že je údajmě matkou naší bývalé studentky. Když jsem se na onu paní ohlédl, nepoznával jsem v ní nikoho z rodičů, které bych znal. Ovšem dotyční "novináři" vytvořili další příběh, že utíkám před maminkou naší studentky. Další lež, další nesmysl.
Rozhodně před nikým neutíkám. Nemám nejmenší potřebu před kýmkoli utíkat. Tím spíše, že všechny záležitosti, fámy či nařčení k mé osobě či Sion školám, velice rád komukoli vysvětlím. Nemám nejmenší problém se setkat s kýmkoli z rodičů ex studentů. Nemám nejmenší problém setkat se s novináři a cokoli vysvětlit. Stejně tak s kýmkoli dalším.
Ovšem nemůže to být mezi jednáními na ulici, ale v klidu na domluvené schůzce, kde můžeme vše probrat bez spěchu a tlaku a věcně se bavit o faktech, bez výkřiků a nařčení.
Věřím, že vše vysvětlím a prokáži, neboť jsem nikdy nikoho nevydíral, tím spíše ne studenty. Nikdy jsem nikoho neokradl, ani rodiče našich studentů. Nikdy jsem v rámci našich škol nejednal protiprávně.
Mrzí mě, že se všechna nařčení, pomluvy a fámy obrací proti žákům, studentům, rodičům i učitelům našich škol, což je smutné a nespravedlivé, protože jen kvůli mé politice, tím trpí mnoho dalších lidí, kteří s ní nemají nic společného.
Tedy vyzývám všechny, pokud si chcete se mnou cokoli vyříkat, ozvěte se mi, jsem tu a rád se s vámi potkám...
