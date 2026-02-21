„Ne, není.“ Pavlovi „naše válka“ neprošla

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Podporou Ukrajiny proto podle prezidenta „bráníme princip, který chrání malé země, jako jsme my“.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna se proti Pavlovým slovům dost ostře vymezil.
„Pan Pavel dnes na Staroměstském náměstí řekl, že válka na Ukrajině je i naše válka, což je nutné upřesnit. Naše válka to opravdu není, ale pan Pavel a mnozí další dělají vše pro to, aby to naše válka nakonec opravdu byla,“ konstatoval zákonodárce Jaroslav Foldyna.
V podobném duchu se vyjádřil i publicista Petr Holec.
„Ano, to je i naše válka, protože ji teď už téměř sami platíme, i když ji většina Čechů platit nechce. A tím to končí. Ukrajinci bojují i za naše peníze za Ukrajinu,“ vyložil svůj pohled na českou pomoc bránící se Ukrajině Holec.
Trojici vyjádření k české pomoci Ukrajincům završila další poslankyně zvolená v řadách SPD Zuzana Majerová. „Ne. Naše válka to opravdu není, pane prezidente! Byť děláte se současnou opozicí vše pro to, aby byla,“ zdůraznila.
