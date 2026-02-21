„Ne, není.“ Pavlovi „naše válka“ neprošla

Petr Pavel, prezident republiky, na Staroměstském náměstí v Praze prohlásil, že válka na Ukrajině je i naše válka. A přišla reakce. Že to ale opravdu není naše válka.

„Ne, není.“ Pavlovi „naše válka“ neprošla
Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu

Prezident Petr Pavel na akci na podporu Ukrajiny na Staroměstském náměstí v Praze prohlásil, že válka, ve které se Ukrajinci již čtyři roky brání ruské agresi, je i naší válkou. Ukrajinci totiž primárně chtěli vstoupit do EU, případně do NATO. Členem obou těchto organizací je i Česká republika. A Rusové dávají najevo, že by situaci vrátili k roku 1997, tedy k roku, kdy Česká republika, Polsko, ale ani Maďarsko či Slovensko nebyly členy NATO.

Podporou Ukrajiny proto podle prezidenta „bráníme princip, který chrání malé země, jako jsme my“.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna se proti Pavlovým slovům dost ostře vymezil.

„Pan Pavel dnes na Staroměstském náměstí řekl, že válka na Ukrajině je i naše válka, což je nutné upřesnit. Naše válka to opravdu není, ale pan Pavel a mnozí další dělají vše pro to, aby to naše válka nakonec opravdu byla,“ konstatoval zákonodárce Jaroslav Foldyna.

V podobném duchu se vyjádřil i publicista Petr Holec.

„Ano, to je i naše válka, protože ji teď už téměř sami platíme, i když ji většina Čechů platit nechce. A tím to končí. Ukrajinci bojují i za naše peníze za Ukrajinu,“ vyložil svůj pohled na českou pomoc bránící se Ukrajině Holec.

Trojici vyjádření k české pomoci Ukrajincům završila další poslankyně zvolená v řadách SPD Zuzana Majerová. „Ne. Naše válka to opravdu není, pane prezidente! Byť děláte se současnou opozicí vše pro to, aby byla,“ zdůraznila.

