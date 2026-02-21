Na co si dát pozor. V Maďarsku se blíží volby a EU prý chystá lumpárnu

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Server Politico uvedl, že legislativa EU, konkrétně Digital Service Act, zavazuje velké online platformy jako je X, udělit externím výzkumníkům přístup k datům, aby mohli zkoumat, jak platformy pracují s riziky, jako je zasahování do voleb.
„Online prostor by neměl být černou skříňkou,“ řekl Michael Meyer-Resende, výkonný ředitel organizace Democracy Reporting International.
V Maďarsku v dubnu proběhnou parlamentní volby a pozice dlouholetého premiéra Viktora Orbána, který v zemi vládne od roku 2010, je poprvé významně ohrožena. Průzkumy naznačují, že by volby mohlo vyhrát opoziční uskupení Pétera Magyara Tisza. Server Politico připomněl, že Musk již svými komentáři vstupoval do voleb v Německu a velmi ostře se v minulosti vyjadřoval i k politické situaci ve Velké Británii. Server Politico má proto za to, že nařídit společnosti X uvolnění dat z předvolebních diskusí dává smysl.
Server Politico napsal, že požádal o vyjádření Elona Muska a vedení společnosti X, ale do vydání článku žádné vyjádření nedorazilo.
Dorazil však komentář z platformy Substack od konzervativního publicisty Gerryho Nolana, který tvrdí, že berlínský soud posvětil zasahování do zahraničních voleb, a ještě si dovoluje nazývat to demokracií.
Nolan také napsal, že Democracy Reporting International ze 47 procent financuje německá vláda a z dalších 26 procent na chod organizace přispívá i EU.
„Tatáž EU v současné době Maďarsku zadržuje 18 miliard eur – to je 1 800 eur na maďarského občana. Jde o nemocnice, které nebudou postaveny, školy, které nebudou financovány, infrastrukturu, která nebude postavena,“ napsal Nolan s tím, že Brusel nevyplatil Maďarsku tyto prostředky s tím, že má podezření na porušování zásad právního státu v této zemi.
Gerry Nolan si tuto výtku přeložil po svém.
„Viktor Orbán nebude financovat naši sebevražednou válku na Ukrajině, nebude akceptovat migrační kvóty vnucené suverénním státům, nebude odstavovat dodávky energie z Ruska, které v zimě vytápějí maďarské domy, nebude hlasovat tak, jak požaduje Ursula von der Leyen. Maďarsko pořádá volby. Má opoziční strany. Má média, která Orbána každý den kritizují. Evropský parlament však v roce 2022 prohlásil, že Maďarsko ‚již není plnohodnotnou demokracií‘, protože Orbán stále vítězí a nedodržuje agendu Bruselu,“ napsal Nolan.
Konstatoval, že pokud volby v Maďarsku vyhraje Magyar, možná přistoupí na podporu Ukrajiny i na přijímání migrantů. A z EU dostane zmíněné miliardy. Nolan jedním dechem dodal, že nejde o žádnou novinku. Podobně Američané vnucují svou vůli státům v Latinské Americe a EU se o totéž pokoušela v Africe. Nolan tento postup nazývá „špinavým civilizačním vzorcem“. Podle něj se stejný scénář opakoval v Sýrii, v bývalé Jugoslávii i v dalších částech světa.
V Maďarsku by mohly být výsledky voleb uznány, nebo by mohly být anulovány. Třeba s odůvodněním, že volby mohla ovlivnit cizí moc, jak už se to stalo v Rumunsku. Nolan však v této souvislosti upozorňuje, že Orbán má podstatně větší podporu než Georgescu a navíc má k dispozici již 16 let státní aparát, jehož sil Georgescu využít nemohl. Situace v Maďarsku tak může být zcela odlišná od rumunské situace z konce roku 2024.
Nolan nabídl tři konkrétní scénáře dalšího vývoje.
Pokud Orbán přesvědčivě vyhraje – řekněme s 5+ procentními body – a Brusel do 30. dubna nic neudělá, je konec. Přežil. Pokud bude rozdíl pod 3 procentními body a Brusel okamžitě začne mluvit o „nesrovnalostech“ a „vyšetřování“, začne si tím budovat argument pro anulování voleb. Pokud Magyar vyhraje a Rubio bude do 72 hodin v letadle do Budapešti a nabídne americké finanční balíčky, bude to znamenat, že Trump v reálném čase provádí protibruselskou politiku.
Nolan má také za to, že pokud bude Německá spolková banka těsně po volbách diskutovat se zástupci EU, může to z pohledu Nolana znamenat, že dojde na finanční trest pro Maďary, kteří si navzdory tlaku zvolili premiérem Viktora Orbána na další 4 roky.
Pokud Orbán podepíše těsně po volbách dohody s Ruskem, bude to z Nolanova pohledu znamenat, že si buduje páku proti bruselskému tlaku. Pokud do Maďarska dorazí zástupci Národního sdružení Francouze Jordana Bardelly, může to znamenat budování nacionalistické koalice proti Bruselu.
A pokud EU nechá volby anulovat a vítězem se nakonec tak či tak stane Magyar, Nolan nepochybuje o tom, že tím EU jen prokáže svůj demokratický deficit.
