ČSÚ: Startuje další ročník šetření o používání informačních technologií

09.04.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ve druhém dubnovém týdnu začíná každoroční zjišťování Českého statistického úřadu o používání informačních technologií v českých domácnostech.

V období od 7. dubna do 13. července 2026 navštíví odborně proškolení tazatelé téměř 7 tisíc domácností po celé zemi. Cílem je zjistit aktuální údaje o používání internetu a digitální gramotnosti obyvatel.

Zjišťování nazvané Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT - ZDE) organizuje ČSÚ každoročně již od roku 2002. „Český statistický úřad zjišťuje údaje nejen o používání internetu nebo mobilních telefonů, ale zaměřuje se také na používání umělé inteligence nebo využívání služeb eGovernmentu. Letos jsou do šetření zařazeny také otázky na ochranu dat v online prostoru a opět i na digitální dovednosti občanů,“ uvádí Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Výzkum provádí ČSÚ každý rok na náhodně vybraném vzorku domácností a navazuje na Výběrové šetření pracovních sil (ZDE). Unikátní údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, jsou získávány prostřednictvím proškolených tazatelů, kteří kontaktují obyvatele vybraných bytů a domluví s nimi způsob zodpovězení otázek. Respondenti mají na výběr mezi osobním rozhovorem, telefonickým rozhovorem a vyplněním online dotazníku. Šetření se účastní osoby starší 16 let, přičemž ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita a ochrana zjištěných dat.

Výsledky z minulého kola šetření, které proběhlo na jaře roku 2025, jsou zveřejněny na webu ČSÚ ZDE. Mezi hlavní zjištění například patřilo, že internet používá 90 % českých domácností, 86 % dospělých používá chytrý telefon a 68 % osob přes internet nakupuje. Poprvé se tazatelé ptali také na využívání nástrojů umělé inteligence zaměřených na generování textu, obrázků nebo programovacího kódu. Tyto nástroje využila již třetina dospělé populace (ZDE), přičemž zde velkou roli hrál věk a vzdělání.

Šetření VŠIT vychází z celoevropského šetření, které probíhá ve všech členských státech EU a několika dalších evropských zemích, čímž je zajištěna mezinárodní srovnatelnost získaných informací. Výsledky letošního šetření za Česko budou zveřejněny ke konci listopadu tohoto roku.

Více o výběrových šetřeních u domácností

Jedním z mnoha zdrojů dat ČSÚ jsou i pravidelná výběrová šetření u domácností (ZDE). Jedná se o šetření, kdy tazatelé ČSÚ navštěvují náhodně vybrané domácností po celé ČR a získávají od nich údaje, které nelze získat z jiných zdrojů.

Nasbírané údaje pomáhají například měřit zaměstnanost a nezaměstnanost, poskytují informace o využívání digitálních technologií, cestovním ruchu, zdraví a životních podmínkách obyvatel ČR nebo účasti dospělých na vzdělávání.

Více informací o domácnostních šetřeních naleznete na webu ČSÚ ZDE.

