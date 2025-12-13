Polévka za 465 korun, langoš za 220. Muž se šel najíst na vánoční trhy v Praze. Ještě se z toho nevyspal

14.12.2025 7:47 | Monitoring

Na adventním věnci zítra zapálíme třetí adventní svíci, která symbolizuje radost, Radost však ani trochu neměl youtuber, který ve veřejném prostoru vystupuje pod přezdívkou „Starej fotr“, když se šel podívat na vánoční trhy na Staroměstské náměstí. To, co tam viděl, v něm vzbudilo lecjaké pocity. „Podíváš se na stromeček, kterej je teda každopádně hrozně odpornej. Ten je hroznej. To u vás na vesnici ten stromek, co tam máte, je stokrát hezčí než tenhle,“ zdůraznil.

Foto: screen YouTube
Popisek: Youtuber na vánočních trzích na Staroměstském náměstí v Praze zkouší Knedloburger

V českých, moravských i slezských městech již řadu dní běží adventní trhy. Youtuber vystupující v internetovém prostoru jako Starej fotr se vyrazil podívat na trhy, které by měly být přímo výstavní, neboť se dá čekat, že přilákají největší pozornost turistů. Na trhy na Staroměstském náměstí v Praze. A nestačil se divit, co tam viděl.

Všechno odstartoval jasným sdělením.

„O víkendu sem vůbec nechoďte, protože tady je hlava na hlavě. To se tady fakt nedá hnout. Největší osazenstvo tvoří samozřejmě cizinci – turisti, ale samozřejmě tady najdete i nějaké Čechy.“

Jako první navštívil stánek, kde se prodávají kapří hranolky. „Ten kornoutek stojí 260 korun,“ kroutil Starej fotr očima. A to ještě netušil, co se dozví za chvíli.

Na stánku se dozvěděl, že mají domácí tatarku, tak si o ni poprosil. A ke kapřím hranolkům dostal automaticky ještě dresing. Jenže zjistil, že za ten si na stánku automaticky účtují peníze navíc.

„Takže tahle porce kapřích hranolků mě stála neuvěřitelných 300 korun českých. Jako, napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, ale já si myslím, že to je strašná paleta.“

Ale když kapří hranolky ochutnal, uznal jednu věc. „Kapří hranolek je hrozně dobrej, kapří hranolek je fakt dobrej. Ale tři kila je přepal prostě, je to fakt hodně.“

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí

Tak trochu namlsaný kapřími hranolky si youtuber řekl, že zkusí ochutnat marcipánovou pochoutku. Marcipánové kouličky. Prý byly vyrobeny až v Maďarsku.

Na stánku byl uvedeno, že za 20 kusů kuliček do krabičky si zákazník zaplatí 1500 korun. Prostým matematickým dělením, které se každé dítko naučí na základní škole, dojdete k tomu, že jedna kulička by měla stát 75 korun. A youtuber Starý fotr si zkusmo řekl o dvě. Asi byste si řekli, že za ně zaplatil 150 korun.

Jenže chyba lávky.  

„Tak tyhle dvě marcipánové koule stály 250 korun. Já se z toho ani nemůžu vyspat, vole,“ sděloval svému kolegovi kameramanovi. Když je ochutnal, konstatoval, že jde o klasické marcipánové koule, ale kdyby jedna měla být vanilková, jak bylo na stánku uvedeno, tak vanilku z ní prý necítil vůbec žádnou. „Ani v tom marcipánu vanilka není vidět. To je obyčejná marcipánová koule, kterou si doma uplácáš prostě za 5 minut,“ konstatoval.

Druhá koule už chutnala po malinách a pistáciích, jak slibovali na stánku, protože uvnitř byla malina i pistácie.

Youtuber k tomu poznamenal pár slov.

„Já si vlastně nemyslím, že za ty ceny můžou ti prodejci. Myslím si, že za to může ten, kdo jim tenhle prostor pronajímá, protože to musí být obrovská paleta. A i tak o to je obrovská rvačka, protože sem si stánek nepostaví jen tak někdo, … a abys to vlastně uživil, tak ty ceny musíš nějakým způsobem napálit. Oni jim to prostě pronajmou za těžký prachy a pak se sem Češi nemůžou jít ani najíst,“ konstatoval.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí

A pokračoval v obhlídce trhů.

Narazil na vánoční čipsy a koupil kornoutek za 180 korun. „Jsou hrozně mastný. Má to vůbec smysl, kupovat si kornout chipsů za 180 korun? Nemá,“ odpověděl si sám sobě. „Je to palba, ty ceny jsou strašný. Jako, sorry vole,“ konstatoval.

Po chvíli prohlásil, že kapřím hranolkům navzdory, které byly dobré, marcipánovým koulím a pytlíku brambůrků, s nimiž už to bylo slabší, měl hlad.

Vyrazil proto na „Knedloburger“. Snad hamburger v českém knedlíku. V Knedloburgeru jsou knedlíky zalité svíčkovou a obsahuje ještě trhané hovězí maso. Za 350 korun.

„Tady po tom můžu jít do sprchy, protože to je na vidličku. Určitě to není na to, jíst to jako burger,“ zdůraznil. „Je to vlastně strašně nechutný. Knedlík, samozřejmě, když ho opečeš, tak ztratí vláčnost. To je prostě normální kravina. Za 350 bych si radši dal normální hamburger nebo normální housku. Myslím, že kdo si to jednou koupí, už si to po druhý nekoupí. Na tý fotce to vypadalo zajímavě, ale chuťově to je úplně trapný,“ uzavřel příběh s knedloburgerem.

Na Staroměstsém náměstí v Praze

U stánku kousek dál nabízeli špíz v bagetě.

Reálně šlo o špíz v malé bagetě za 190 korun a youtuber to zhodnotil jen jednou větou. „To je ta největší sprostota, co jsem jedl. Tam není nic. Jen špíz hozený do bagety – prc – buch – hotovo. To je sprostota. Taková kravina, ty vole,“ kroutil opět očima.

Pak ho napadlo, že by si dal langoš.

A tak si jeden koupil. Za 220 korun. A byl věru malý.

„Ten je fakt malinkej. 220 korun. Tady červená cibulka, tady plátky tý cibule. Normální langoš. Já bych ho udělal větší, aby si lidi řekli, měli jsme sice langoš za 220, ale byl velký jako kolo od vozu,“ doporučoval do budoucna.

Z jídel nakonec nejvíc ocenil Pražskou šunku. Porci za 289 korun, s hořčicí a chlebem. „Ale je to maso,“ zdůraznil. I když by si prý uměl představit, že bude politá medem a posypaná kořením.

Jedna věc youtubera přímo šokovala. Polévka za 465 korun. I to je na vánočních trzích na Staroměstském náměstí v Praze k vidění

„A podíváš se na stromeček, kterej je teda každopádně hrozně odpornej. Ten je hroznej. To u vás na vesnici ten stromek, co tam máte, je stokrát hezčí než tenhle,“ zakončil svou adventní procházku po Staroměstském náměstí youtuber Starej fotr.

Celkově na trzích utratil 2040 korun, za což se podle vlastních lov jindy nají v dobrých restauracích s kvalitními jídly.

Psali jsme:

„Zničili jste výbornou službu“. Zásilkovna čelí před Vánoci hněvu. Slibuje zlepšení
Lenka Procházková: Evropské hodnoty máme ve svých knihovnách. Nenechme si je vzít
Základ na cukroví skoro za 500 Kč. A pozor. Za prodej hrozí kontrola
Letiště Praha rozezpívá Vánoce

jídlo , potraviny , Praha , Vánoce , vánoční trhy , Staroměstské náměstí

autor: Miloš Polák

