ČTÚ: Železniční dopravci upravili přes 380 vozů pro zlepšení dostupnosti mobilního signálu

Cílem výzvy je vybavení železničních vozů pro osobní přepravu operujících převážně na železničních koridorech TEN-T opakovači nebo propustnými okny pro zajištění dostupnosti mobilního signálu uvnitř vozů. Největší užitek z této výzvy tak mají cestující ve vlakových vozech, kteří díky ní získávají kvalitní a pokud možno nepřerušovaný přístup k mobilním hlasovým i datovým službám, a to nejen prostřednictvím nových sítí 5. generace.
„Historicky první dotační výzva v gesci ČTÚ byla úspěšná a splnila cíle Národního plánu obnovy a pomůže zlepšit komfort cestujících při využití mobilních služeb ve vozech železniční dopravy,“ uvedl Marek Ebert, předseda Rady ČTÚ.
„MPO v rámci Národního plánu obnovy napomohlo i zlepšení kvality a dostupnosti mobilního signálu ve vozech železniční dopravy, což podpoří cíle vlády obecně ještě více zlepšit dostupnost mobilního pokrytí,“ uvedl Pavel Vinkler, vrchní ředitel sekce podnikání a inovací MPO.
Nyní, když byly projekty ve své fyzické části realizace dokončeny, lze kvalitnější mobilní komunikace využívat v celkem 384 vozech českých dopravců – společností České dráhy, a.s., a Leo Express s.r.o. Již v tuto chvíli tak lze konstatovat, že cíl předmětné dotační výzvy, tedy vybavení 350 vozů technickými prostředky pro zajištění pokrytí mobilním signálem, byl nejen splněn, ale dokonce o 34 vozů překročen.
„Instalace opakovačů mobilního signálu je významným krokem v modernizaci našich služeb a výrazně přispívá ke zvýšení komfortu našich zákazníků. Opakovači jsme vybavili 151 vozů v celkem 27 jednotkách Pendolino, Railjet a InterPanter, které se tak proměnily v plnohodnotný vlakový office. Pokračujeme v inovacích, které cestujícím přinášejí reálný každodenní užitek,“ popisuje Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
V dalších 208 vozech provedly České dráhy laserovou úpravu oken pro zlepšení propustnosti mobilních signálů. Tato úprava se týká 41 vozů s kupé, 24 jídelních vozů a 143 velkoprostorových vozů.
Společnost Leo Express se rozhodla vybavit opakovači mobilního signálu 5 pětivozových jednotek Stadler Flirt.
„Investice do 5G opakovačů ve výši 24 milionů korun přinesla cestujícím stabilnější internetové připojení během jízdy vlakem. Kromě toho jsme díky investici do 5G WiFi zlepšili internetové pokrytí ze 60 % na téměř 100 %. Dlouhodobě investujeme do cestovního komfortu, bezpečnosti a moderních technologií s cílem neustále zvyšovat spokojenost našich cestujících,“ vysvětluje Emil Sedlařík, tiskový mluvčí společnosti Leo Express. Stejně vysoké standardy služeb chce Leo Express zachovat i na nových linkách v Polsku, Německu, Česku a na Slovensku.
Celkové náklady na instalaci technických prostředků pro zajištění dostupnosti mobilního signálu uvnitř vozů, které si budou dopravci nárokovat v rámci předmětné dotační výzvy, přesáhly částku 180 milionů korun bez DPH.
