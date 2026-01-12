TOP 09 zahájila práce na programu pro lepší fungování Česka

12.01.2026 11:10 | Monitoring
autor: PV

Programová rada TOP 09 na svém výjezdním zasedání zahájila práce na souhrnu programových bodů a politických priorit, které chce strana v příštím období systematicky prosazovat.

TOP 09 zahájila práce na programu pro lepší fungování Česka
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

Cílem těchto prací je soustředit se na nejbližší a realistické cíle pro lepší fungování České republiky a nabídnout veřejnosti srozumitelný, věcný a proveditelný směr další politické práce.

TOP 09 považuje tvorbu programu za jednu ze svých nejdůležitějších povinností vůči občanům. Politika podle strany nemá být improvizací ani sbírkou prázdných slibů, ale poctivou, dlouhodobě konzistentní prací založenou na odpovědnosti, odbornosti a respektu k demokratickým hodnotám.

„Chceme nabídnout Česku program, který nebude jen reakcí na aktuální problémy, ale skutečným plánem pro příští roky. Stát musí fungovat jednoduše, předvídatelně a odpovědně — a lidem dávat prostor růst, pracovat a žít důstojný život,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Výjezdní zasedání se uskutečnilo v Lipnici nad Sázavou, kde Václav Havel v roce 1988 po dlouhé době veřejně promluvil k občanům. „My jsme tam nebyli kvůli vzpomínkám, ale kvůli budoucnosti — abychom dokázali postavit program, který obstojí proti populismu,“ dodal Havel.

Připravovaný souhrn programových bodů se stane základním rámcem další politické práce TOP 09 i podnětem pro otevřenou veřejnou debatu o tom, jak má Česká republika v příštích letech fungovat.

Podrobnosti strana představí v následujících týdnech.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
