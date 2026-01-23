Celní správa: Pražští celníci objevili nepřiznaných 70 000 eur

Vozidlo značky Škoda imatrikulované na Slovensku bylo vytipováno v průběhu kontrolní akce, vyzváno k zastavení, a po odstavení na nejbližším bezpečném místě proběhla kontrola osob, zavazadel a vnitřních prostor vozidla. Přestože cestující ve vozidle shodně prohlásili, že nepřeváží zboží nebo peněžní hotovost, přistoupila hlídka celníků ke kontrole zavazadel a vnitřních prostor vozidla. V příruční tašce, patřící řidiči vozidla, byla objevena hotovost v celkové výši 70 010 EUR. Vzhledem k tomu, že nebyla splněna zákonná deklaratorní povinnost, týkající se převozu hotovosti nad 15 000 EUR, byla celá částka zadržena. Případ bude dále řešen Oddělením správního trestání pražského celního úřadu.
Novela zákona upravující povinnosti při převozu peněžní hotovosti vstoupila v platnost 30. prosince 2024 a týká se částek hotovosti v hodnotě nad 15 000 EUR v rámci EU. Ohlašovací povinnost u částek, vyvážených mimo EU v hodnotě 10 000 EUR a výše zůstala touto novelou zachována. Cílem těchto zákonných opatření je posílení kontroly a zamezení pohybu finančních komodit, určených k nelegálním praktikám v oblasti praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
