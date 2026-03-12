Skupina ČEZ za rok 2025 vydělala 27,4 miliardy korun

Dosažený zisk a platná dividendová politika indikují dividendu 31 až 42 Kč na akcii, to znamená celkem pro akcionáře 17 až 23 mld. Kč. Výsledky potvrzují stabilitu společnosti v období pokračující transformace energetiky. Rostla výroba z jaderných elektráren, za celý rok 2025 ČEZ vyrobil v jaderných zdrojích rekordních 32,1 TWh bezemisní elektřiny, což je meziročně o 2,4 TWh více. Pro rok 2026 Skupina ČEZ očekává EBITDA 103–108 mld. Kč a očištěný čistý zisk ve výši 27–31 mld. Kč.
„Hospodářské výsledky potvrzují stabilitu Skupiny ČEZ i v období pokračující transformace energetiky. Daří se nám naplňovat strategii rozvoje zákaznických segmentů, posilujeme pozici v distribuci a rozšiřujeme aktivity v oblasti plynu. Naše jaderné elektrárny dosáhly historicky nejvyšší výroby elektřiny, když překonaly hranici 32 TWh. Mírně jsme také překonali naše očekávání ohledně výše EBITDA i čistého zisku 2025,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.
Celkové výsledky
Provozní výnosy za loňský rok dosáhly 333,4 mld. Kč, meziročně o 3 % méně. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl hodnoty 137,0 mld. Kč, meziročně o 0,4 mld. Kč méně. Negativně působilo meziroční snížení realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami. Pozitivně přispělo zejména začlenění akvizice GasNet do konsolidace Skupiny ČEZ od září 2024, výsledky distribuce elektřiny a segmentu Prodej a vyšší výroba jaderných elektráren.
Čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně klesl o 1,7 mld. Kč na 27,4 mld. Kč, příčinou byly především vyšší odpisy o 13,1 mld. Kč hlavně vlivem začlenění akvizice GasNet do konsolidačního celku Skupiny ČEZ a vlivem zrychlení odpisů uhelných aktiv od IV. čtvrtletí 2024.
Investice (CAPEX) dosáhly 56,1 mld. Kč, jsou tedy na obdobné úrovni jako v roce 2024. Navíc dalších 5,8 mld. Kč investic šlo z dotací především na posílení distribučních sítí.
Ekologie a udržitelnost
Již 91 procent provozního zisku před odpisy (EBITDA) Skupině ČEZ pocházelo v roce 2025 z bezemisních činností. Emisní intenzita CO2e při výrobě elektřiny a tepla za rok 2025 dosáhla 0,24 t CO2e/MWh, což představuje meziroční pokles o 9 % a znamená splnění emisního cíle VIZE 2030 pro rok 2025. Emise SO2, resp. NO? klesly o 17 %, resp. o 7 %.
Spotřeba elektřiny a plynu
Spotřeba elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce vloni meziročně vzrostla o 1,3 % na 34,1 TWh. Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba vzrostla o 0,3 %. Spotřeba plynu na distribučním území GasNet vzrostla meziročně o 7 % na 63,3 TWh. Dodávka elektřiny koncovým zákazníkům společnosti ČEZ Prodej meziročně vzrostla o 1 %, v případě dodávek zemního plynu jde o nárůst o 13 procent.
