Philipp (KDU-ČSL): Jaký bude praktický přínos pro občana nebo cestujícího?

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,
já ze zkušeností ze zdravotnictví a ze zavádění Národního registru hrazených služeb, který v té době, kdy jsme ho zaváděli, byl považován za hrozné zlo, velké oko a dneska bychom si bez něj vůbec nedovedli naše zdravotnictví představit. A v tom minulém volebním období jsme něco podobného dělali na MPSV, kde také se sbírají dneska desetiletá data, a díky tomu je možné ten systém výrazným způsobem harmonizovat s tím zdravotnickým.
A také ten začátek nebyl úplně jednoduchý, protože samozřejmě zase instituce i občané považovali považovali ten systém za nějakého Velkého bratra, tak chci vyjádřit podporu téhleté novele, protože si samozřejmě myslím, že bez dat nejsme schopni řídit, ani rozhodovat o dalším rozvoji.
Co je ale pro mě otázkou, jaký bude vlastně praktický přínos pro občana nebo toho cestujícího? Protože fakticky si řekněme, že dneska máme každý z nás navigaci v autě nebo ji máme v telefonu, ta nám průběžně aktualizuje data, nachází nejlepší cestu a já se ptám: Tento systém nějakým způsobem vylepší tuto situaci? Nebo jakým způsobem do toho zasáhne? Já na některých svých platformách i vidím, když tam je nějaká nová značka, nebo dokonce když tam je nějaká kontrola. Takže tam opravdu to je aktualizováno velmi, velmi intenzivně.
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Potom se chci zeptat, jsou povinné subjekty na poskytování dat technicky připraveny? Vzpomínám si třeba, když jsme ve zdravotnictví zaváděli eRecept, tak to byl rok práce přesvědčovat tu komunitu, aby to přijala, a samozřejmě implementovat to. To znamená, aby se ti, kteří vyrábějí konkrétní systémy pro ty lékaře, připravili na to a do těch svých systémů vlastně zaimplementovali ten nový systém, ten eRecept. A já se ptám, jsou na to připraveni? Protože tady jsou poměrně ostré termíny: 1. července platnost, něco k 31. prosinci 2026, něco tedy až k roku 2028, ale přesto vím, že to prostě nějakou dobu trvá a že to vyžaduje čas. Tak se ptám: Jsme na to připraveni? Nebo jsou na to připraveni?
Ta otázka tu myslím také padla: Kdo ponese náklady na tu implementaci? Budeme to dělat s nějakou podporou třeba evropských finančních prostředků? Nebo ministerstvo je na to připraveno pomoci? Nebo to opravdu hodíme přímo jenom na ty? A mají na to ty finanční prostředky? Mají na to i lidské zdroje?
Potom, jakým způsobem bude vlastně zjišťována kvalita a aktuálnost těch dat. To bude nějaký kontrolní orgán? Nebo budeme jenom čekat na to, až nám nějací občané řeknou: hele, tady jste měli chybu a já jsem zajel do slepé ulice nebo nebo tady mělo být volné parkoviště a parkoviště volné není? Tak zase, jakým způsobem bude zajištěno, aby ta data byla aktuální, aby byla kvalitní a zase, když se změní, aby byla stažena.
Kdo bude kontrolovat plnění povinností a podle jakých kritérií? Máme nastaven nějaký benchmarking? Máme nastaveno to, jakým způsobem bude bude kvalita těch dat kontrolována?
Potom myslím, že pan kolega kolega Hřib už tady na to upozorňoval, prostřednictvím pana předsedajícího, budou tam pokuty. A teďka ty pokuty jsou až do 100 000. Jsou přiměřené? Nejsou malé nebo nejsou velké? Jak se k tomu bude přistupovat? Kdo to bude kontrolovat? Kdo je bude udělovat? Jakým způsobem budeme řešit v případě, že se ta příslušná povinná osoba odvolá? Nebude tedy příliš široký rozsah těch hlášení pro obce a pro vlastníky komunikací? Zvládnou to vůbec? Zamýšlel se nad tím někdo, respektive komunikoval s nimi někdo, aby se na to dostatečně připravili?
A v podstatě ještě se koukám tady do toho, myslím si, že z těch mých otázek, které mě na to napadly jako i komunálního politika a občana, někoho, kdo velmi často využívá právě různé elektronické nástroje, které mi pomáhají se orientovat na silnici, tak to jsou otázky, které podle mě trápí i naše občany a možná tady mé kolegy, jestli to tedy poslouchají.
Dobře, děkuji vám.
