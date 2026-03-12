Hřib (Piráti): Trošku visí ve vzduchu otázka, kdo to zaplatí

Děkuji, pane předsedající.
Já jsem chtěl poděkovat paní zpravodajce, prostřednictvím pana předsedajícího, za ty odpovědi pro mě, ale chtěl bych ještě slyšet tu odpověď na dotaz, který položil jeden z mých předřečníků. Teď, abych nekecal, myslím si, že to byl pan poslanec Zuna. On se ptal na to využívání dat a mě by to vlastně také zajímalo. Rozumím, chápu. Data se budou sbírat, budou anonymizována, OK, dobře, fajn, ale mě by zajímalo, ano, podobně jako se ptal před chvílí pan poslanec Philipp, co z toho budou mít lidé? To znamená, jakým způsobem se to bude dál využívat?
A samozřejmě nejvíc mě zajímá, jestli tedy, protože já jsem pochytil, že tedy sbírat se to bude v informačním systému, který provozuje ŘSD, jestli jsem to pochopil správně, a potom nad tím bude něco vyšívat to Centrum dopravního výzkumu, fajn, OK, ale aby to nebyla jako čistě akademická záležitost, tak je nutné pochopitelně ta data nějak zprostředkovat dál, ideálně tedy jako open data za nás.
A tady se ptám tedy, jaký bude třeba přístup místních samospráv a regionálních, tady k té záležitosti, k těm datům? Jaký bude přístup komerčních subjektů k těm shromážděným datům? Protože samozřejmě třeba jako Praha spoustu z těch dat už dávno zveřejňuje, není v tom problém a tak dále, ale ta situace není stejná napříč regiony. To je tedy jedna věc.
A za druhé, ano, ta města, obce, kraje jsou a budou významnými producenty velké části těch dat, o kterých tady byla řeč, to nepochybně ano, na druhou stranu ona tam budou určitě i data jiných správců, myslím tím teďka soukromých subjektů, třeba provozovatelů těch parkovišť a podobně. A ony všechny ty silnice také nejsou jako vlastněny těmi veřejnoprávními subjekty a tak dále, takže ono se to může poměrně košatit. To znamená, tam prostě bude k těm datům, která mají teďka ty OVM nebo prostě obecně ty veřejnoprávní subjekty, tak se prostě budou přidávat nějaká data zjevně od toho soukromého sektoru, která ovšem by hodně zajímala, to vám můžu garantovat, ty veřejnoprávní subjekty.
To znamená, oni budou chtít využívat těch 10 procent, které jim teďka často chybí. A občas může být problém to vyrazit z těch subjektů soukromých. To může být - posbírat data o parkování v Praze na soukromých parkovištích je velice solidní porod. To vám můžu potvrdit. To znamená, to by ty obce, kraje, města určitě uvítaly. Tak proto mě vlastně velice zajímá teda, jestli - fajn, kdo bude garantovat to, že ta data tam budou. To se ptal teď Tom Philipp. Jasně.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
A mě potom ještě zajímá - a jak se k nim potom bude dát dostat, za jakých teda podmínek to bude a jakým způsobem se to bude dát využívat? A samozřejmě by mě zajímalo i jaká data konkrétně se budou sbírat, ale předpokládám, že to bude na určení v nějakých podzákonných předpisech Ministerstva dopravy. To asi potom následně se bude řešit. To je jasné, že to asi teďka tady nevymyslíme, ale obecně by mě zajímalo teda, k čemu to bude, jak se k tomu dostanou jiní, zejména tedy města, obce a kraje, a to, jak se bude teda garantovat to, že to bude.
Přece jenom musím zdůraznit - furt tady trošku visí ve vzduchu otázka, kdo to zaplatí? Mám na mysli, kdo to zaplatí na straně obcí, krajů, potažmo tady těchhletěch subjektů? Protože, co si budem - tady mně to trošku připomíná - panu poslanci Philippovi to připomíná ten eRecept. Za to děkuji jako autor technického řešení eReceptu - ale mně to připomíná ještě trochu víc digitální technickou mapu. Což byl v zásadě strašně jednoduchý projekt - když se nad tím zamyslíte, vezmou se nějaká data - tohle byla teda data gisová, ale jasně, tady třeba taky bude nějakej GIS - vezmou se nějaká data, která subjekty už dávno mají, že jo, často - žádný problém, tak se to jako vezme a takhle se to pošle do nějakého centra, tam se to načte a bude se to ukazovat jako digitální technická mapa celé České republiky.
Ale ďábel je skryt v detailu a - to byl tak gigantický projekt, který se tímhletím odstartoval. Byly na to náklady, které se šplhaly, jestli se nepletu, do řádově stovek milionů - a prostě jenom upozorňuju na to, že to není sranda to udělat dobře. A protože teď ty subjekty veřejnoprávní, které teda data budou poskytovat, na to zcela zjevně peníze vyčleněné nemají - tak proto se ptám, odkud se ty peníze vezmou? Protože já vím, že to vypadá strašně jednoduše - vezmete data, která už máte, prostě to takhle naformátujete, támhletam to pošlete a víc neřešte. Tak to vypadá strašně jednoduše, ale ono to potom v realizaci jednoduché není. Tak se chci zeptat - aby to vážně dopadlo, protože mně opravdu jde o to, aby tohle běželo, aby tohle fungovalo, aby ta data byla - anonymizovaně - někde centrálně, mohly je samosprávy využívat - to je ideální stav. Ale zajímají mě detaily - jak to teda plánujete realizovat?
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.