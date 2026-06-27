Celní správa: Středočeští celníci se zaměřili na dlužníky

Akce byla zacílena na osoby vedené v Centrální evidenci přeplatků a nedoplatků (CEPAN). Do této kategorie spadají lidé, kteří dluží státu například za nezaplacené pokuty, neuhrazené justiční pohledávky nebo místní poplatky obcím. Celníci mají pravomoc tyto dluhy vymáhat přímo na místě při běžné silniční kontrole. Při čtvrteční akci prošlo kontrolou celkem 45 vozidel a 100 osob. V 19 případech celníci úspěšně vybrali dlužné částky z registru CEPAN. Celkem takto do státní kasy inkasovali 54 352 korun. V 15 případech hlídky odhalily řidiče, kteří jeli po zpoplatněné komunikaci bez uhrazení dálniční známky. Za tyto přestupky uložili celníci pokuty v celkové výši 39 000 korun.
Středočeští celníci plánují v těchto kontrolách na hlavních silničních tazích regionu intenzivně pokračovat. Motoristům doporučují, aby si své závazky vůči státním orgánům včas hlídali a platili. Při neochotě uhradit dluh na místě totiž může řidičům hrozit i zadržení registrační značky vozidla nebo vozidla samotného.
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