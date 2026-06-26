Pražská strojírna: Nové tramvajové tratě v Počernické ulici

Nová tramvajová trať v ulici Počernická je dlouho plánovaným infrastrukturním projektem hlavního města Prahy. Ta byla v Počernické ulici plánována již na konci 60. let 20. století a územní plán hlavního města Prahy s ní počítá od konce 90. let. Od výstavby sídliště Malešice je proto ve středu ulice vyhrazen široký pás pro budoucí kolejiště.
„Toto křížení je první etapou novostavby tramvajové tratě ulicí Počernickou a je v současnosti ve fázi dokončování stavby. Naši dodávku tvoří šest výhybek s odbočným rádiem sto metrů a tři čtyřsrdcovková křížení a dále přechodové kolejnice a výhybkové systémy pro přestavování jazyků výměn," uvádí obchodní ředitel Pražské strojírny Miroslav Kolář
„Stavba tramvajové tratě délky 2,4 km bude pokračovat až do příštího roku v ulici Počernická, kam v příštím roce dodáme výhybky pro kruhovou smyčku na konci tratě s jednou předjízdnou kolejí,“ dodává Miroslav Kolář.
Na trase bude zřízeno šest párů zastávek. Obratiště s kapacitou šesti 32metrových vícečlánkových tramvají bude situováno mezi areálem Klimacentra, Počernickou a Dřevčickou ulicí.
Cílem nové tramvajové tratě je zlepšení dopravní obsluhy sídliště Malešice a zajištění kapacitní povrchové veřejné dopravy pro dynamicky se rozvíjející lokalitu. Tramvaje nahradí autobusovou dopravu ve spojení ke stanici metra Želivského, přičemž budou zachovány krátké intervaly.
Obyvatelé oblasti získají přímá tramvajová spojení na Vinohrady, Žižkov, Karlovo náměstí i na Hlavní nádraží bez nutnosti přestupu. Pokračování linek z Malešic do širší tramvajové sítě výrazně zvýší komfort cestování pro celou oblast.
Pražská strojírna dodá v příštím roce výhybky pro kruhovou smyčku na konci tratě s jednou předjízdnou kolejí. Zahájení zkušebního provozu na nové trati je předpokládáno na konci roku 2027.
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