„Jinak bych nic neposílal.“ Jak to bylo s dopisem pro ÚS

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27.06.2026 12:59 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

Potřebuje ÚS k řešení žaloby prezidenta spoustu času? Na tuto otázku pro ParlamentníListy.cz odpovídá ústavní právník Jaroslav Kuba.

„Jinak bych nic neposílal.“ Jak to bylo s dopisem pro ÚS
Foto: Repro Youtube
Popisek: Advokát a odborník na ústavní právo, Jaroslav Kuba

Pane doktore, PL 24.6.2026 otiskly váš curiae brief, který jste poslal ÚS v souvislosti s podnětem prezidenta kvůli jeho sporu s vládou. Mimo jiné, jste jediný kdo rovnou jednal namísto vyjádření. Nicméně pro čtenáře bychom od vás dodatečně chtěli vaše vyjádření. Např., co „dopis přítele soudu“ znamená, zda není zbytečný ..

„Dopis“ jsem měl napsaný za pár hodin a v 18:26 jsem ho datovkou odeslal ÚS. Kvůli kontrole DS adresy jsem v tu chvíli zašel na web ÚS a nalezl - text předběžného opatření! Odůvodněný především tvrzením, že z meritorního hlediska jde o mimořádně náročnou právní věc..

A myslíte si, že jste ji vyřešil, nota bene za několik hodin, když na to ÚS bude potřebovat spoustu času a energie ?

Jinak bych nic nepsal a neposílal. Díky pohledu do kompetenčního zákona, konkrétně na text § 6, odst. 3, písm.a), je zřejmé, že MZV „koordinuje  činnost… ústředních orgánů… v  oblasti zahraničních vztahů. Což dává odpověď dokonce i na prezidentovu otázku, v čí kompetenci je rozhodování o účasti v delegaci, zastupující v zahraničí nejvyšší orgány moci výkonné. Samozřejmě, za situace, jestliže ve svém veřejném vyjádření se de facto vzdal sjednávat na summitu nějaké dohody. Mimo jiné je otázkou, zda lze tomu věřit, když se tak vehementně snaží o účast.

Jestliže kompetenční zákon svěřil vládní složce moci výkonné koordinaci ústředních orgánů v oblasti zahraničních vztahů, tak ke sporu o kompetence mezi vládou a prezidentem logicky ani nemůže dojít. Proto by podle mého právního názoru měl ÚS prezidentův návrh odmítnout.

Sdílí někdo z ústavních právníků podobný názor?

V bodu pátém disentního stanoviska ústavních soudců profesora Wintra  a dr. Řepkové k předběžnému opatření ÚS mj. stojí: „Je totiž třeba zohlednit, že spor o rozsah kompetencí je sporem o objektivní právo… ústavní soud neposkytuje ochranu konkrétní osobě a jejím zájmům, ale závazně vykládá kompetence státního orgánu.“

Z onoho „objektivního práva“ mne nenapadá jiný než kompetenční zákon, a co je uvedeno v jeho § 6, odst. 3, písm. ...

Proč ÚS soud vydal předběžné opatření?

V jeho odůvodnění – čili v usnesení PL. ÚS - stojí, že, cituji, „ÚS…usoudil, že rozhodovat o tak složité věci v časové tísni není zodpovědné..“ Dočkejme, čím ÚS věrohodně doloží naznačenou věcnou a časovou náročnost.

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Článek obsahuje štítky

Kuba , Pavel , Právo , Ústavní soud

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Tak, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusetirhonza , 27.06.2026 13:15:02
ústavní právník Kuba nalezl odpovídající paragraf v řádu hodin a kolegium "ústavních právníků" zaměstnaných na ÚS s tím má problém, bo je to náročné. Naskýtá se otázka, jde o neschopnost "zaměstnanců", nebo zlý úmysl? Skoro se naskýtá otázka, zda nejde přímo o politickou korupci. Lidově se dá říci duo Baxa Šámal, Ústavu zlámal.

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