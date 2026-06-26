MHMP: Praha pořídí městským útulkům veterinární diagnostický přístroj

26.06.2026 19:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila záměr Městské policie hl. m. Prahy na realizaci veřejné zakázky týkající se dodávky veterinárního diagnostického přístroje pro potřeby Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy. Smyslem tohoto kroku je poskytovat vyšší úroveň péče o opuštěná zvířata bez nutnosti jejich transportu na externí veterinární pracoviště. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 000 000 Kč bez DPH.

MHMP: Praha pořídí městským útulkům veterinární diagnostický přístroj
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

„Každé opuštěné nebo zraněné zvíře si zaslouží rychlou a kvalitní péči. Díky novému diagnostickému přístroji budou moci naše útulky provádět důležitá vyšetření přímo na místě bez zbytečného stresu z převozů na externí pracoviště,“ říká Tomáš Slabihoudek, radní hl. m. Prahy pro kulturu, do jehož gesce patří i oblast animal welfare.

„Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu veterinárního diagnostického přístroje určeného pro diagnostiku poraněných nebo jinak hendikepovaných zvířat. Přístroj bude kvůli omezeným prostorovým možnostem dodán v tzv. trojkombinaci, jejíž součástí je rentgen, fluoroskopie (skiaskopie) a CT. Součástí předmětu plnění je i přeprava, instalace přístroje a zaškolení obsluhy,“ uvádí Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

Záměr vychází z aktuální snahy pracovníků útulku poskytovat vyšší úroveň péče bez nutnosti transportu zvířat na externí veterinární pracoviště. Každoročně využívá útulek externích veterinárních pracovišť ve zhruba 20 případech. Náklady na jednotlivá vyšetření se pohybují ve výši 10 000 až 15 000 Kč, ve složitějších případech jsou ceny ještě vyšší.

„Městskými útulky v Troji a Dolních Měcholupech projde každoročně přibližně dva tisíce zvířat, nejčastěji jde o zvířata toulavá a opuštěná. Největší podíl přijatých zvířat tvoří psi a kočky. Především kočky jsou bohužel často do útulku přivážené s vážnými zraněními způsobenými srážkou s vozidlem, nebo pádem z výšky při nezabezpečení oken a balkónů. U tohoto typu zranění je klíčová rychlá pomoc zvířeti a přesná, podrobná diagnostika. Nový přístroj nám pomůže výrazně zlepšit prvotní diagnostiku a tím i navazující léčbu," sděluje veterinární lékař Útulků pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy Robin Ehl.

Městská policie hl. m. Prahy je provozovatelem a správcem dvou útulků pro opuštěná zvířata s kapacitou více než 400 zvířat a průměrnou roční využitelností této kapacity zhruba z 90 %. Pořízení přístroje zvýší kvalitu vyšetření zvířat, sníží úroveň jejich stresu při celkovém vyšetření a v neposlední řadě zajistí rychlejší a kvalitnější volbu terapie při úrazech spojených se srážkou s vozidlem nebo například při pádu z výšky.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 000 000 Kč bez DPH.

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