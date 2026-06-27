Tajemný účet šel po Rakušanovi. Pak proti němu zasáhl Seznam

Jedna z nejzajímavějších kauz posledních měsíců na české mediální a politické scéně nabírá nový obrat. Anonymní investigativní účet Thomas Paukner, který na platformě Medium Seznam a na Facebooku zveřejňuje řadu citlivých kauz týkajících se politiků a byznysu, se ocitl v centru pozornosti kvůli postupu společnosti Seznam.cz. Ta přiznala, že předala část údajů o autorovi stěžovateli, který zpochybňoval obsah jeho textů.
Paukner svou anonymitu dlouhodobě zdůvodňuje obavami o bezpečnost vlastní i svých blízkých. Své příspěvky a články přitom opírá o veřejně dostupné dokumenty, databáze smluv a zakázek. Mezi nejpozoruhodnější patří materiály zaměřené na bývalého ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). V z klíčových textů Paukner upozorňuje na nákup policejních vrtulníků a letecké techniky pro hašení.
„Resort vnitra pod Vítem Rakušanem nakoupil těsně před volbami nové vrtulníky pro policii a letecké hašení za 3,85 miliardy korun. Firma Jaroslava Strnada uspěla z pozice překupníka, přičemž budou stroje proti konkurenci dražší o bezmála 700 milionů,“ shrnuje Paukner.
Proč to anonym dělá?
Na svém Facebooku Paukner k tématu dodává kritické komentáře. „Otevírám některé skříně, ve kterých je mnoho kostlivců a za každým z nich jsou zájmy velmi mocných lidí, ať už jde o politiky, podnikatele nebo také vlastníky médií,“ napsal a objasnil také, proč to dělá.
„V roce 2021 jsem volil SPOLU a součástí mé společenské smlouvy s vládou Petra Fialy nebyla absolutní ekonomická nekompetence, vyšší daně, brutální korupce a de facto prodej České republiky Michalu Strnadovi a několika dalším podnikatelům,“ vysvětlil svou motivaci.
Napsal také, že politici nejsou nedotknutelnými nositeli demokracie, tato úloha náleží jen a pouze voličům. „Když veřejný činitel nepracuje nebo nedosahuje adekvátních výsledků, má být vyměněn. Odpovědí na pomyslné populisty jsou tak jen a pouze lepší politici,“ objasnil Paukner v článku „Demokracie není náboženství, ale bodovaná soutěž“.
Seznam předal Pauknerovy údaje stěžovateli
Mimo jiné poukazoval i na možné předražení a ignorování zadávacích kritérií ve prospěch vybraných firem v období, kdy Vít Rakušan působil jako ministr vnitra. Právě jeden z takových textů vyvolal stížnost, která vedla k zásadnímu obratu. Seznam.cz předal stěžovateli jméno a IČ spojené s účtem.
„Informace o autorovi Thomasu Pauknerovi jsme v jednom případě předali stěžovateli, který zpochybňoval obsah jeho textů. O tomto postupu jsme pana Pauknera samozřejmě dopředu informovali. Náš postoj je v souladu s podmínkami služby,“ uvedla mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Společnost zdůrazňuje, že nešlo o citlivá data a že reagovala na zákonnou povinnost.
Paukner tuto verzi ostře odmítl. „Seznam lže. A dělá z lidí idioty. Reakce společnosti Seznam na únik citlivých dat spojených s účtem Thomas Paukner na platformě Médium je tím nejhorším, co mohla společnost vymyslet,“ uvedl na Facebooku.
Dále v příspěvku píše: „Co všechno uniklo? Jména, telefonní čísla, detaily elektronicky podepsané smluvní dokumentace, data o přepisech účtu Thomas Paukner z ledna roku 2025 a také další informace třetích stran (!), které nemají s účtem nic společného. Šlo o elektronickou smlouvu uloženou na vašem (!!!) cloudu.“
Část údajů se následně objevila v některých médiích, například na Neovlivni.cz. Případ vyvolává otázky nad ochranou anonymity autorů na velkých platformách, transparentností podmínek služeb a rolí médií v investigativní žurnalistice. Seznam.cz změnu podmínek, která umožňuje sdělovat totožnost při stížnostech, odmítá spojovat přímo s Pauknerovou kauzou. Paukner zvažuje další kroky a jeho příspěvky nadále sledují tisíce uživatelů. Tzv. „válka o Pauknera“ se přesouvá z obsahu kauz do zákulisí platforem a identity autora.
Anonymní profil na sociálních sítích zaměřený na odkrývání politických kauz se v Česku objevil už před lety. Šlo o twitterový účet Julius Šuman, jenž v roce 2017 publikoval sérii dokumentů a uniklých tajných zvukových nahrávek souvisejících s Andrejem Babišem (ANO). Identitu lidí stojících za tímto profilem se nikdy nepodařilo spolehlivě odhalit. Případem se sice intenzivně zabývala policie, Generální inspekce bezpečnostních sborů i civilní rozvědka kvůli podezření, že do úniků byli zapojeni lidé z tajných služeb či policie, vyšetřování však bylo nakonec odloženo bez jednoznačného určení konkrétního autora.
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