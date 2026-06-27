Tajemný účet šel po Rakušanovi. Pak proti němu zasáhl Seznam

27.06.2026 8:11 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Začalo to odkrýváním miliardových armádních a policejních zakázek, teď se rozhořela otevřená „válka o Pauknera“. Anonymní profil Thomas Paukner, který svými texty zatápěl zejména ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN), čelí odhalení identity poté, co Seznam.cz předal jeho údaje protistraně. Případ, který některým připomíná legendární twitterovou Skupinu Šuman, otřásá důvěrou v ochranu anonymity na tuzemských platformách.

Tajemný účet šel po Rakušanovi. Pak proti němu zasáhl Seznam
Foto: Repro Thomas Paukner, FB
Popisek: Thomas Paukner odkrývá pozadí politických a byznysových kauz. Ilustrace z facebookového účtu Thomas Paukner

Jedna z nejzajímavějších kauz posledních měsíců na české mediální a politické scéně nabírá nový obrat. Anonymní investigativní účet Thomas Paukner, který na platformě Medium Seznam a na Facebooku zveřejňuje řadu citlivých kauz týkajících se politiků a byznysu, se ocitl v centru pozornosti kvůli postupu společnosti Seznam.cz. Ta přiznala, že předala část údajů o autorovi stěžovateli, který zpochybňoval obsah jeho textů.

Paukner svou anonymitu dlouhodobě zdůvodňuje obavami o bezpečnost vlastní i svých blízkých. Své příspěvky a články přitom opírá o veřejně dostupné dokumenty, databáze smluv a zakázek. Mezi nejpozoruhodnější patří materiály zaměřené na bývalého ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). V z klíčových textů Paukner upozorňuje na nákup policejních vrtulníků a letecké techniky pro hašení.

„Resort vnitra pod Vítem Rakušanem nakoupil těsně před volbami nové vrtulníky pro policii a letecké hašení za 3,85 miliardy korun. Firma Jaroslava Strnada uspěla z pozice překupníka, přičemž budou stroje proti konkurenci dražší o bezmála 700 milionů,“ shrnuje Paukner.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Proč to anonym dělá?

Na svém Facebooku Paukner k tématu dodává kritické komentáře. „Otevírám některé skříně, ve kterých je mnoho kostlivců a za každým z nich jsou zájmy velmi mocných lidí, ať už jde o politiky, podnikatele nebo také vlastníky médií,“ napsal a objasnil také, proč to dělá.

„V roce 2021 jsem volil SPOLU a součástí mé společenské smlouvy s vládou Petra Fialy nebyla absolutní ekonomická nekompetence, vyšší daně, brutální korupce a de facto prodej České republiky Michalu Strnadovi a několika dalším podnikatelům,“ vysvětlil svou motivaci.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Napsal také, že politici nejsou nedotknutelnými nositeli demokracie, tato úloha náleží jen a pouze voličům. „Když veřejný činitel nepracuje nebo nedosahuje adekvátních výsledků, má být vyměněn. Odpovědí na pomyslné populisty jsou tak jen a pouze lepší politici,“ objasnil Paukner v článku „Demokracie není náboženství, ale bodovaná soutěž“.

Seznam předal Pauknerovy údaje stěžovateli

Mimo jiné poukazoval i na možné předražení a ignorování zadávacích kritérií ve prospěch vybraných firem v období, kdy Vít Rakušan působil jako ministr vnitra. Právě jeden z takových textů vyvolal stížnost, která vedla k zásadnímu obratu. Seznam.cz předal stěžovateli jméno a IČ spojené s účtem.

„Informace o autorovi Thomasu Pauknerovi jsme v jednom případě předali stěžovateli, který zpochybňoval obsah jeho textů. O tomto postupu jsme pana Pauknera samozřejmě dopředu informovali. Náš postoj je v souladu s podmínkami služby,“ uvedla mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Společnost zdůrazňuje, že nešlo o citlivá data a že reagovala na zákonnou povinnost.

Paukner tuto verzi ostře odmítl. „Seznam lže. A dělá z lidí idioty. Reakce společnosti Seznam na únik citlivých dat spojených s účtem Thomas Paukner na platformě Médium je tím nejhorším, co mohla společnost vymyslet,“ uvedl na Facebooku.

Dále v příspěvku píše: „Co všechno uniklo? Jména, telefonní čísla, detaily elektronicky podepsané smluvní dokumentace, data o přepisech účtu Thomas Paukner z ledna roku 2025 a také další informace třetích stran (!), které nemají s účtem nic společného. Šlo o elektronickou smlouvu uloženou na vašem (!!!) cloudu.“

Část údajů se následně objevila v některých médiích, například na Neovlivni.cz. Případ vyvolává otázky nad ochranou anonymity autorů na velkých platformách, transparentností podmínek služeb a rolí médií v investigativní žurnalistice. Seznam.cz změnu podmínek, která umožňuje sdělovat totožnost při stížnostech, odmítá spojovat přímo s Pauknerovou kauzou. Paukner zvažuje další kroky a jeho příspěvky nadále sledují tisíce uživatelů. Tzv. „válka o Pauknera“ se přesouvá z obsahu kauz do zákulisí platforem a identity autora.

Anonymní profil na sociálních sítích zaměřený na odkrývání politických kauz se v Česku objevil už před lety. Šlo o twitterový účet Julius Šuman, jenž v roce 2017 publikoval sérii dokumentů a uniklých tajných zvukových nahrávek souvisejících s Andrejem Babišem (ANO). Identitu lidí stojících za tímto profilem se nikdy nepodařilo spolehlivě odhalit. Případem se sice intenzivně zabývala policie, Generální inspekce bezpečnostních sborů i civilní rozvědka kvůli podezření, že do úniků byli zapojeni lidé z tajných služeb či policie, vyšetřování však bylo nakonec odloženo bez jednoznačného určení konkrétního autora.

Psali jsme:

„Na tohle už lidé neskočí." Tvrdé důvody, proč ČT prohraje
Podvody, peníze, Seznam.cz. Tajemný muž oslovuje Česko
Konec ruského plynu? Teď?! To je asistovaná sebevražda. Český miliardář proti EU
Už dost, EU! Český miliardář promluvil. Více rozumu má prý nyní Polsko

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://medium.seznam.cz

https://www.borovan.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

armádní zakázky , STAN , Rakušan , Seznam.cz , Šuman , Paukner , SPOLU , policejní zakázky

Váš názor? (Hlasovalo 10 čtenářů)

Zachoval se podle vás Seznam.cz správně, když údaje o anonymním autorovi předal protistraně?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Příspěvky z EU na ukrajince

JAK JE MOŽNÉ, ŽE ČR NEDOSTÁVÁ Z EU PŘÍSPĚVKY NA UKRAJINCE TAK JAKO ZÁPAD EVROPY NA IMIGRANTY

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 40 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Tajemný účet šel po Rakušanovi. Pak proti němu zasáhl Seznam

8:11 Tajemný účet šel po Rakušanovi. Pak proti němu zasáhl Seznam

Začalo to odkrýváním miliardových armádních a policejních zakázek, teď se rozhořela otevřená „válka …