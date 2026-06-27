Konečná mluvila o Dozimetru a zbrojařích. Nerudová reagovala Horákovou a vyzvala k šoupání nohama

27.06.2026 10:53 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Když chybí argumenty, nastupují emoce a historické křivdy. Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) a Danuše Nerudová (STAN) předvedly ve vysílání CNN Prima News diskuzi, která se místo věcné debaty o budoucnosti NATO zvrhla v chaotickou hádku. Diváci si vyslechli lekce z historie o popravě Milady Horákové, narážky na nákupy bitcoinů i doporučení, kdo by měl raději „mlčet a šoupat nohama“.

Konečná mluvila o Dozimetru a zbrojařích. Nerudová reagovala Horákovou a vyzvala k šoupání nohama
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Kateřina Konečná a Danuše Nerudová

Ostrá hádka se ve vysílání CNN Prima News strhla mezi europoslankyněmi Kateřinou Konečnou (KSČM) a Danuší Nerudovou (STAN). Tématem diskuse byl blížící se summit NATO v Ankaře.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
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Konečná hovořila o tom, že evropské země vydávají na zbraně 550 miliard dolarů ročně, zatímco Rusko 190 miliard dolarů. „Chcete z těch 550 miliard udělat možná osm set? Zbláznili jste se? Copak někdo zaútočí na země, které už teď vydávají tak obrovské peníze na zbrojení?“ zaútočila Konečná.

Bc. Šárka Konečná

  • BPP
  • Impotence jakékoli vlády je obrazem její voličské základny..
  • zastupitelka měst. části
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Její kolegyně z Evropského parlamentu Nerudová demonstrativně kroutila hlavou a intenzivně mrkala, aby vyjádřila svůj údiv nad slovy Konečné.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
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„Paní kolegyně se k tomu evidentně nevyjadřuje, protože ví, že zbrojařský lobbista, pan prezident, je schopen tam slíbit v podstatě cokoli,“ opřela se Konečná do nejvyššího českého ústavního činitele.

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Zmínila, že Německo chce v Ankaře projednat sedmdesát miliard dolarů. „Čtyřicet miliard z nich má být na bedrech jednotlivých členských států,“ podivovala se Konečná. Zdůraznila, že nejsme schopni tuto finanční zátěž nést.

„Vláda i dozimetrického STAN, kterou Danuše Nerudová reprezentuje, nám nechala schodek za čtyři roky 1,2 bilionu korun. Česko dnes nemá na závazky v rámci dalších mimořádných iniciativ. Druhá věc je, že to nebude jen o těch pěti procentech, ale bude se mluvit i o americké účasti v rámci Evropy, zda Donald Trump stáhne, nebo nestáhne své vojáky. Třetí záležitostí bude tlak na Donalda Trumpa, aby závazky z Aljašky popřel. To znamená, že těch věcí bude bezpochyby víc. Pokud se bavíme o penězích, nechci, aby to bylo jako za Petra Fialy, který zavázal Českou republiku k něčemu, na co nemá. Kdo to bude platit? Budou to platit lidi, ne Danuše Nerudová. A z čeho to budou platit? Ze svých daní. Tak to prostě je,“ rozčílila se Konečná.

Nerudová Konečné doporučila, aby „mlčela a šoupala nohama“, protože prý „kope za Putina“

Europoslankyně Nerudová se mezitím křečovitě usmívala a vrtěla hlavou. „To je úplně neuvěřitelné, co tady soudružka komunistka předvádí,“ pustila se do politické oponentky a připomněla, že na sobotu 27. června připadá výročí popravy Milady Horákové.

„Uplyne 76 let od doby, kdy vy jste zavraždili Miladu Horákovou. Vy byste dneska měla mlčet a šoupat nohama. Je úplně neuvěřitelné, co si s vaší historií dovolujete,“ mínila Nerudová.

Konečná se jejím slovům smála a volala, že její kolegyně z Evropského parlamentu nemá argumenty.

Europoslankyně Nerudová pokračovala tvrzením, že Rusko vydává 46 procent státního rozpočtu na zbrojení. „Ukažte mi zemi v EU, která vydává 46 procent státního rozpočtu na zbrojení,“ naléhala politička.

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Konečná po ní chtěla konkrétní čísla a poznamenala, že Nerudová není ekonomka. Moderátorka Pavlína Wolfová ji upozornila, že hovoří Nerudová a že prostor k vyjádření ještě dostane.

„Přestaňte tady lhát v přímém přenosu. My zdaleka nevydáváme na zbrojení tolik co Rusko. My zdaleka nemáme takové výrobní kapacity jako Rusko. My potřebujeme vybudovat výrobní kapacity v Evropě, protože nejsme schopni vyrábět v takovém rozsahu drony, nejsme schopni vyrábět v takovém rozsahu munici. Vám navzdory se to děje. Polsko rozšiřuje kapacity. Německo rozšiřuje kapacity. Ve starých továrnách Volkswagenu, které skupuje Rheinmetall, se bude vyrábět vojenská technika a munice, ať se to komunistům líbí, nebo ne. My jako Evropa budeme připraveni, protože si nemůžeme dovolit nebýt připraveni. Za humny máme Rusko,“ vyjádřila se Nerudová.

Vzápětí vmetla Konečné do očí, že údajně kope za Putina. „To je vaše věc,“ mínila, zatímco si Konečná klepala na hlavu.

„My jako konstruktivní opozice budeme upozorňovat na to, když tato vláda bude ohrožovat bezpečnostně Českou republiku. To se děje, protože snižuje výdaje na obranu. Bez bezpečí v Evropě nebude žádná kvalita života. Nebude zdravotnictví, nebude školství,“ podotkla politička STAN.

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Zmínila, že premiér Andrej Babiš (ANO) předem avizoval, že ani letos se nepodaří naplnit dvě procenta HDP do obrany, což je podle ní obrovský problém, jelikož neplníme závazek. „Byla bych ráda, kdyby tam přijel a odvolal to, co řekl, že Česká republika žádný závazek neučinila, že těch 3,5 procenta jako závazek neučinila. Je třeba to uvést na pravou míru a ukázat, že jsme plnohodnotným spojencem. Signály, které teď vysíláme do zahraničí, jsou opravdu velmi rozporuplné. Svět si toho všímá. Zmínila bych muniční iniciativu. Přišli jsme s muniční iniciativou a teď říkáme, že to budeme jen koordinovat, nebudeme do toho dávat ani korunu. Je zcela patrné, že tyto dodávky Rusku činí obrovský problém. Na frontě je to naprosto klíčové, aby tu munici Ukrajina měla. Přes to všechno vysíláme signály, že nevěříme projektu, který jsme založili. A nedáme do něho ani korunu. Andrej Babiš by tam měl přijet s tím, že napraví naše renomé a reputaci v tom, jakými jsme spojenci v NATO,“ řekla Nerudová.

Konečná: Rusko vydává na zbrojení polovinu toho, co evropští členové NATO

Ke slovu se pak opět dostala Konečná. Řekla, že když Nerudové dojdou argumenty, tak jen uráží a lže. „Vy jste víc účetní než ekonomka,“ sdělila politické oponentce. „Já jsem mluvila o konkrétních číslech. Evropští členové NATO vydali za rok 2025 559 miliard dolarů na zbrojení. Rusko vydalo 190. Je to s otazníkem. Možná i kdyby 250, tak je to polovina. Vy chcete ještě dále navyšovat, utrácet peníze. Přitom už dnes jsou výdaje tak obrovské, že členové… Paní kolegyně, nekývejte hlavou, občas se podívejte na nějaké mezinárodní tabulky, a ne do toho, kdo a jak kupuje bitcoiny,“ pustila se do Nerudové.

Potom obě začaly mluvit jedna přes druhou a nebylo jim rozumět. Moderátorka je požádala, aby si neskákaly do řeči.

Konečná zopakovala, že Rusko vydává do zbrojení polovinu toho, co evropští členové NATO. „Nepočítejme to na procenta, podívejme se na čísla,“ naléhala Konečná, ale Nerudová ji opět nenechala domluvit.

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„Dámy,“ snažila se Wolfová nastolit pořádek.

„Někdo, kdo kupuje za stovky tisíc sochy do Brna do vysoké školy z veřejných prostředků, mě nebude poučovat,“ rozhořčila se Konečná.

Do Ankary by česká delegace podle ní měla přijet s tím, že nebudeme dále navyšovat výdaje na obranu, a s tím, že neslíbíme žádné další bilaterální závazky na zbrojení pro Ukrajinu. „A s tím, že na muniční iniciativě se budeme dál podílet maximálně koordinačně,“ dodala politička.

Moderátorka se pak s diskutujícími rozloučila. Nerudová si stěžovala, že ji nenechala zareagovat. A potom se obě europoslankyně opět začaly překřikovat.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://cnn.iprima.cz

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Článek obsahuje štítky

deficit , EU , Fiala , Horáková , Konečná , NATO , obrana , Rusko , summit , Ukrajina , výdaje , Wolfová , Turecko , Bitcoin , Trump , zbrojení , Ankara , Nerudová , CNN Prima News , Dozimetr , muniční iniciativa

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Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

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Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

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Váš straník Štefec tvrdí, že díky válce na Ukrajině vypilovává Rusko svou válečnou politiku (on jí teda nazývá obranou), a že Evropa jen rozdmýchává válku a může se stát, že na to doplatíme válkou. Ale kde jako strana, protože to, co tvrdí on, tvrdíte všichni berete jistotu, že když teď Rusko vyhraj...

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