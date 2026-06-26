Celní správa: Celníci odhalili distribuční sklad s nelegálním léčivem

Kontrola na adrese provozovny v Praze, která se zabývá skladováním, balením a zasíláním zboží pro e-shopy, odhalila 45 547 balení léčiv. Především se jednalo o přípravky, které nejsou v ČR registrovány a jejich distribuce je v ČR a EU zakázaná. Velká část odhalených léků byla připravena k dalšímu prodeji zákazníkům jak na území České republiky, tak v dalších zemích EU.
V 471 boxech či krabicích různých velikostí se nacházelo celkem 39 různých přípravků, povětšinou na podporu potence.
„Rozsah zajištěných léčivých přípravků ukazuje, že nelegální distribuce léčiv zůstává závažným rizikem pro ochranu veřejného zdraví. Spotřebitelé nemají jistotu o původu, kvalitě ani skutečném složení těchto přípravků, a především nemají záruku jejich bezpečnosti a účinnosti. Je třeba zdůraznit, že užívání takovýchto léků může představovat vážné zdravotní riziko. Výsledek této kontroly dokládá význam úzké spolupráce mezi SÚKL, celní správou a dalšími orgány. Díky koordinovanému postupu lze zasahovat proti nelegálnímu trhu s léčivy, a tím účinněji chránit veřejné zdraví,“ uvedl ředitel SÚKL.
Celníci na místě taktéž zadrželi zboží podezřelé z porušení předpisů v oblasti duševního vlastnictví. Šlo o drobnou elektroniku jako sluchátka nebo chytré hodinky. Celkem bylo zadrženo 212 kusů zboží v hodnotě více než 1 milionu korun v cenách originálních výrobků, které bylo taktéž určeno k další distribuci.
„Výsledek této kontrolní akce je potvrzením efektivně nastavených pravidel spolupráce orgánů státního dozoru, které účelně a hospodárně využívají svých rozdílných kompetencí. To platí samozřejmě i v oblasti spolupráce v trestně právní rovině, sdělil plk. Jan Václavíček, 1. zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel.
Současně v rámci trestního prověřování policejního orgánu Celní správy ČR v jižních Čechách objevili celníci z Odboru pátrání Plzeň při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor v ČR neregistrované léčivé přípravky (včetně balení k injekční aplikaci), určené např. na léčbu erektivní dysfunkce, poruchy spánku, infekcí, dále antibiotika, antiparazitika, sedativa (Kamagra, Avacare, Covinectin, Doxycyklin, aj.) Celkem se jednalo o více než 3,6 milionů ks a 2 774 kg balení obsahujících sáčky s gelovou látkou (Kamagra).
Celní správa ČR od začátku roku 2026 eviduje 39 kontrol se zjištěním porušení předpisů o nakládání s léčivy. Nejčastějšími přípravky, které při kontrolách v provozovnách, ale i v rámci přepravy celníci zjišťují, jsou nelegální přípravky na podporu erekce, přípravky na hubnutí, k podpoře spánku a proti bolesti s obsahem prekurzoru návykové látky jako je pseudefedrin. Jedná se např. o obchodní názvy jako Kamagra, Lovegra, Cobra, Sildamax, Modafinil a Cenforce, v celkovém množství 400 000 ks těchto léků.
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