Ladislav Jakl: Aktivista Pavel - někdy analýzy vyžaduje, jindy nepotřebuje

27.06.2026 13:28 | Monitoring
autor: PV

Máme prý konzervativního prezidenta republiky. Nebo by se to aspoň některému pozorovateli mohlo zdát na základě argumentace Petra Pavla, že nikde nečetl analýzu, podle které by současný systém financování České televize a Českého rozhlasu nefungoval. Nevidí proto důvod tento systém měnit.

Ladislav Jakl: Aktivista Pavel - někdy analýzy vyžaduje, jindy nepotřebuje
Foto: Redakce PL
Popisek: Ladislav Jakl

Ano, to je jedna z nejdůležitějších konzervativních zásad: dokud to funguje, nehrab se v tom. Ale má to háček. A tím je, co prezident četl či nečetl. Megatuny papíru byly popsány analýzami toho, že úkoly, které zákony a další předpisy ukládají oběma mediálním institucím plnit, jsou formulovány nedůsledně, a hlavně neexistuje efektivní mechanismus, jak plnění těchto úkolů kontrolovat a vynucovat. Takové analýzy ale Pavel nečetl. Lidé prostě povinně kamsi posílají miliardy, a tam někdo svévolně rozhoduje o tom, jak budou utraceny. Nyní se dokonce ti, kdo takto cizí peníze utrácejí, stávají nátlakovou silou ve své vlastní věci. Zaměstnanci ČT a ČRo otevřeně nedemonstrují pod hlesly CHCEME VAŠE PRACHY, ale jiná motivace jejich „výstrahy“ neexistuje.

Megatuny papíru byly popsány i tím, jak je mechanismus vybírání poplatků administrativně nákladný a nespravedlivý. Ani takové analýzy Pavel nečetl, nicméně když se těsně před volbami poplatky zvyšovaly a rozšiřoval se okruh jejich plátců, Pavel to podpořil, přičemž žádné analýzy, které by dokládaly nutnost změny dosud fungujícího stavu, nám neukázal. To je nepotřeboval?

Asi to bude s jeho konzervativností jinak. Když chce nějaké změně bránit, stěžuje si na nedostatek analýz. Když chce jinou naopak protlačit, o žádné analýzy se neopírá. Nastoupil do funkce, a hned přispěchal s tím, že by se Česká republika měla vzdát práva veta v EU. Práva, které je ochranou posledních zbytků suverenity našeho státu. Mával snad Pavel před kamerami nějakou analýzou, ze které by plynulo, že by nám prospělo mlčet a vždy bez výhrad poslechnout největší členské země? Zajímavé. K návrhu tak ohromné změny žádné analýzy nepotřeboval. Ukázal nám nějaké analýzy, podle kterých naše zájmy vždy kopírují zájmy Německa a Francie? Ale kdeže. Prostě když změnu protlačuje, analýzy nepotřebuje. Když změně brání, analýzy mu najednou chybějí, i kdyby jich měl kolem sebe stohy.

A když přišel s tím, že se máme vzdát koruny a přejít na euro, ukazoval nám nějaké analýzy, podle kterých nám škodí mít svou vlastní nezávislou měnovou politiku? Mával analýzami, podle kterých je eurozóna – měřeno hlavními ekonomickými kritérii – ideální měnovou zónou, a vůbec tedy nehrozí, že bychom při společné měně nedopláceli na dluhy jiných? No, nemával. Ukazoval nám takové analýzy, ze kterých by plynulo, že naše měna nefunguje a je nutno to změnit a přejít na „společnou“? Neukazoval. Žádné nemá.

A o jaké analýzy se opíral, když podpořil projekt unifikovaných a centralizovaných Spojených států evropských, podle kterého by České republice zůstalo asi tolik suverenity, jako má dnes Chodsko nebo Haná? Může člověk, který má v popisu práce hájit naši státnost, suverenitu a nezávislost, zcela vážně navrhovat, že se těchto věcí máme vzdát? Ukázal nám analýzy, že nám samostatnost a svrchovanost České republiky škodí?

Ke změně víceméně pouze technické a organizační, tedy kolem způsobu financování dvou státem zřizovaných institucí, tam mu analýzy chybějí. Když posazuje změny zásadních charakteristických atributů samostatného státu, žádné nepotřebuje, o žádné se neopírá, žádnými neargumentuje, žádné neprezentuje.

Kdepak konzervativec. Účelový aktivista to je. Zítra nám navrhne, že se jeho sídlo přejmenuje na Eurohrad.     

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme:

Institut Václava Klause ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla a postupu Ústavního soudu
Ivo Strejček: Promarněné naděje (deset let od brexitu)
Jiří Weigl: Memento 22. června 1941
Jiří Weigl: O migračním paktu, protestech a jejich širších souvislostech

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.institutvk.cz

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