Ladislav Jakl: Aktivista Pavel - někdy analýzy vyžaduje, jindy nepotřebuje

Ano, to je jedna z nejdůležitějších konzervativních zásad: dokud to funguje, nehrab se v tom. Ale má to háček. A tím je, co prezident četl či nečetl. Megatuny papíru byly popsány analýzami toho, že úkoly, které zákony a další předpisy ukládají oběma mediálním institucím plnit, jsou formulovány nedůsledně, a hlavně neexistuje efektivní mechanismus, jak plnění těchto úkolů kontrolovat a vynucovat. Takové analýzy ale Pavel nečetl. Lidé prostě povinně kamsi posílají miliardy, a tam někdo svévolně rozhoduje o tom, jak budou utraceny. Nyní se dokonce ti, kdo takto cizí peníze utrácejí, stávají nátlakovou silou ve své vlastní věci. Zaměstnanci ČT a ČRo otevřeně nedemonstrují pod hlesly CHCEME VAŠE PRACHY, ale jiná motivace jejich „výstrahy“ neexistuje.
Megatuny papíru byly popsány i tím, jak je mechanismus vybírání poplatků administrativně nákladný a nespravedlivý. Ani takové analýzy Pavel nečetl, nicméně když se těsně před volbami poplatky zvyšovaly a rozšiřoval se okruh jejich plátců, Pavel to podpořil, přičemž žádné analýzy, které by dokládaly nutnost změny dosud fungujícího stavu, nám neukázal. To je nepotřeboval?
Asi to bude s jeho konzervativností jinak. Když chce nějaké změně bránit, stěžuje si na nedostatek analýz. Když chce jinou naopak protlačit, o žádné analýzy se neopírá. Nastoupil do funkce, a hned přispěchal s tím, že by se Česká republika měla vzdát práva veta v EU. Práva, které je ochranou posledních zbytků suverenity našeho státu. Mával snad Pavel před kamerami nějakou analýzou, ze které by plynulo, že by nám prospělo mlčet a vždy bez výhrad poslechnout největší členské země? Zajímavé. K návrhu tak ohromné změny žádné analýzy nepotřeboval. Ukázal nám nějaké analýzy, podle kterých naše zájmy vždy kopírují zájmy Německa a Francie? Ale kdeže. Prostě když změnu protlačuje, analýzy nepotřebuje. Když změně brání, analýzy mu najednou chybějí, i kdyby jich měl kolem sebe stohy.
A když přišel s tím, že se máme vzdát koruny a přejít na euro, ukazoval nám nějaké analýzy, podle kterých nám škodí mít svou vlastní nezávislou měnovou politiku? Mával analýzami, podle kterých je eurozóna – měřeno hlavními ekonomickými kritérii – ideální měnovou zónou, a vůbec tedy nehrozí, že bychom při společné měně nedopláceli na dluhy jiných? No, nemával. Ukazoval nám takové analýzy, ze kterých by plynulo, že naše měna nefunguje a je nutno to změnit a přejít na „společnou“? Neukazoval. Žádné nemá.
A o jaké analýzy se opíral, když podpořil projekt unifikovaných a centralizovaných Spojených států evropských, podle kterého by České republice zůstalo asi tolik suverenity, jako má dnes Chodsko nebo Haná? Může člověk, který má v popisu práce hájit naši státnost, suverenitu a nezávislost, zcela vážně navrhovat, že se těchto věcí máme vzdát? Ukázal nám analýzy, že nám samostatnost a svrchovanost České republiky škodí?
Ke změně víceméně pouze technické a organizační, tedy kolem způsobu financování dvou státem zřizovaných institucí, tam mu analýzy chybějí. Když posazuje změny zásadních charakteristických atributů samostatného státu, žádné nepotřebuje, o žádné se neopírá, žádnými neargumentuje, žádné neprezentuje.
Kdepak konzervativec. Účelový aktivista to je. Zítra nám navrhne, že se jeho sídlo přejmenuje na Eurohrad.
Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause
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