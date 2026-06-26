ČEZ: Temelínští technici mění bezpečnostní potrubí

Bezpečnostní potrubí tvoří životně důležitou spojnici mezi hlavními výrobními bloky, bazény s technickou vodou a dieselgenerátory. Jeho úkolem je zajistit spolehlivý odvod tepla z reaktoru v případě mimořádných stavů. Aby byla zajištěna bezchybná funkce systému na další desítky let, nahrazují technici původní materiál z uhlíkaté oceli moderní, vysoce kvalitní nerezovou ocelí. „Jde o dlouhodobý projekt, který jsme zahájili v roce 2024 a jeho dokončení plánujeme na rok 2030. Celkově musíme vyměnit přibližně 350 metrů potrubí. Část prací probíhá navíc jen během odstávek, což je náročné na přípravu a koordinaci,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Bezpečnost i řemeslná profesionalita
Samotná výměna probíhá v podzemních chodbách, což klade vysoké nároky na logistiku i bezpečnost. Sedmičlenný tým pracovníků společnosti ČEZ Energoservis musí do těchto prostor dopravit části potrubí vážící 100 – 300 kilogramů. K jejich přesunu na přesné pozice využívají kombinaci kladkostrojů a speciálně postaveného lešení. Kvůli práci v uzavřených podzemních prostorách je kladen extrémní důraz na bezpečnost personálu. „Pracovníci jsou vybaveni přístroji pro neustálé sledování hladiny kyslíku. Po vyřezání starého potrubí následuje precizní instalace a svařování nových nerezových dílů, což v těchto podmínkách vyžaduje vysokou řemeslnou profesionalitu,“ doplnil Miroslav Novotný, projektový manažer z ČEZ.
Třetina je hotova
Aktuálně mají energetici za sebou přibližně třetinu celkové trasy. Každý rok se podaří vyměnit několik desítek metrů. „Postupná modernizace tohoto systému je součástí širokého programu investic do bezpečnosti a dlouhodobého provozu temelínských bloků. “ poznamenal Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
ČEZ obě jaderné elektrárny průběžně modernizuje s cílem zajistit jejich dlouhodobý provoz. Jen v Temelíně na letošní rok naplánoval 238 investičních akcí v hodnotě 3,8 miliard korun.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 7,5 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
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